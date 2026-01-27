ラム肉のロースト、フィレステーキとは理想的なマリアージュ。4つの金賞獲得のスペインワインがラベルリニューアル！アルティーガ・フステル「エルミータ・デ・サン・ロレンソ グラン・セレクション 2018」

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、アルティーガ・フステル「エルミータ・デ・サン・ロレンソ グラン・セレクション 2018」のラベルリニューアルをお知らせいたします。

▼エルミータ・デ・サン・ロレンソ グラン・セレクション 2018 商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/620423

4つのコンクールで金賞受賞のグレートヴィンテージ！

2018年は年間を通して穏やかな好天に恵まれ、収穫量と品質がともに高い、非常に優れたヴィンテージとなりました。

本商品はジルベール＆ガイヤール2023、アジア・ワイン・トロフィー2023、ベルリーナ・ワイン・トロフィー2023、チャイナ・ワイン・アンド・スピリッツ・アワード2023の4つのコンクールで金賞を獲得しています。

豊かでしなやかな口当たり。肉料理とのペアリングがおすすめ

チェリーレッドを想わせる深みのある色合い。古木のガルナッチャの洗練された味わいと、カベルネ・ソーヴィニヨンの力強さが、豊かでスパイシーな香りとなって表現され、木の実のニュアンスやトーストしたオークの香りも感じられます。

プラムを想わせる自然な果実味としなやかな口当たりで、滑らかながら口いっぱいに広がる味わいは、肉感的で長い余韻を残します。

ラムチョップのロースト

肉汁の多いラム肉のロースト、フィレステーキは理想的なマリアージュ。スペインでは郷土料理、コチニーリョ（仔豚の丸焼き）に合わせて楽しみます。

生産者：アルティーガ・フステル

アルティーガ・フステル

ニューヨーク屈指の高級レストラン「オレオール」でチーフ・ソムリエも務めたスペイン人マルティー・ケール氏が「消費者ニーズに合ったリーズナブルで高品質なワインを造るため」に設立。スペイン各地の優れたワイナリーと協力してワイン造りを行っています。このワインを造るのは、カンポ・デ・ボルハD.O.設立（1980年）の立役者ボデガ・ルベルテ。極めて乾燥した気候の畑で栽培されるため、実質的に有機で、また一部バイオダイナミックの理論も取り入れた方法で栽培を行っています。

商品情報

＜エルミータ・デ・サン・ロレンソ グラン・セレクション 2018＞

・産地：スペイン カンポ・デ・ボルハD.O.

・品種：ガルナッチャ60％、カベルネ・ソーヴィニヨン40％

・醗酵：ステンレスタンク、ステンレスタンクにてMLF

・熟成：オーク樽熟成36カ月（新樽比率50％、フレンチオーク50％、アメリカンオーク50％、225L、300L）、オーク樽熟成12カ月（新樽無し、フレンチオーク、7000L-15,000L）

・アルコール度数：14％

・味のタイプ：赤 ミディアムボディ

・品番：620423

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：1,500円（税別）

コメント

お手頃価格ながらオーク樽での長期熟成を経た赤ワイン。完熟した赤果実を想わせるいきいきとした果実味の中に、古木由来の奥深さや樽熟成由来の滑らかさが感じられる複雑な味わいです。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

電話番号：06-6723-3131（代表）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101