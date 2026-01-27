夜間の不安や暗さ対策に。工事不要・電気代0円で設置できる「太陽光充電式 人感センサーライト」が新登場

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランドPYKES PEAK（パイクスピーク）は、夜間の不安や暗さ対策に配慮した、工事不要・電気代0円※で設置できる「太陽光充電式 人感センサーライト」を2026年1月16日より新たに販売いたしました。

※太陽光による充電を前提としています。

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH72XKRR楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0382msl01-bwt/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/p0382msl01.html

■こんなお悩みはありませんか？

・夜間の物音が気になり、不安を感じる

・玄関や廊下、駐車場が暗く、足元が見えにくい

・夜間もできる範囲で防犯対策をしたい

・電気代や配線工事が気になる

・操作が難しい照明は避けたい

本製品は、こうした日常の「暗さ」や「不安」に配慮した設計となっています。

■電気代0円※。太陽光充電式（ソーラー）で電源工事不要

本製品は太陽光パネルを搭載しており、外部電源への接続を必要としない設計となっています。

日中は太陽光パネルを通じて自動的に充電が行われ、蓄えた電力をもとに夜間の照明として使用することができます。

電源コードの配線やコンセントの確保が不要なため、設置場所の制約を受けにくく、屋外のさまざまな場所に設置しやすい点も特長です。また、電気工事を行う必要がないため、設置にかかる手間を抑えながら導入できます。

・太陽光パネルによる自動充電

・電源接続不要

・電気代不要

・工事不要で、屋外に取り付けるだけ

※太陽光による充電を前提としています。

■人感センサー＋光感センサーで操作不要

人感センサーと光感センサーの両方を搭載しており、周囲の状況に応じて自動で点灯・消灯する設計となっています。

人感センサーは人の動きを検知することで作動し、夜間など暗い環境では必要に応じてライトが点灯します。

また、光感センサーにより周囲が明るい時間帯は点灯を抑えるため、日中の不要な点灯を防ぎ、操作の手間を軽減します。スイッチ操作を行う必要がなく、設置後は自動で動作するため、日常的な使いやすさにも配慮されています。

・人感センサー搭載

・検知範囲：最大約120°

・検知距離：最大約5～8m

・光感センサーにより、ON／OFF操作不要

■336個の高輝度LEDで広範囲を照射

超高輝度LEDチップを336個搭載しており、夜間でも周囲の状況を確認しやすい明るさを確保できる設計となっています。

光は一点に集中するのではなく、広がりを持って照射されるため、玄関先や駐車場、通路など、比較的広い範囲を照らす用途にも対応します。

また、本体は照射角度の調整が可能で、設置場所や用途に応じて光の向きを調整できます。これにより、必要なエリアに合わせた照明配置がしやすく、照射範囲は最大約50平方メートル まで対応しています。

■リモコン操作で脚立不要。3つの点灯モードを切替可能

付属のリモコンを使用すれば、地上から操作が可能です。

・リモコンで電源ON／OFF

・点灯モード切替が可能

・高所設置時も脚立不要

【点灯モード：3パターン】

使用環境や目的に応じて選択できます。

■設置自由度の高いケーブル。太陽光パネル分離型設計

太陽光パネルとセンサーライトは5mのケーブルで接続された分離型設計となっており、太陽光パネルとライトをそれぞれ適した場所に配置できるため、日照条件と照明が必要な場所の両立がしやすい構造です。

・パネル：日当たりの良い高所（ベランダなど）

・ライト：暗くなりやすい場所

このように、太陽光が確保しやすい場所と、夜間に明るさを確保したい場所を分けて設置できるため、住宅環境や設置条件に応じた柔軟な対応が可能です。

■防水・防塵性能IP65で屋外設置にも対応

IP65の防水・防塵性能を備えており、屋外での使用を想定した設計となっています。

雨やほこりがかかりやすい玄関先や駐車場、ベランダなどの屋外環境でも使用できるよう配慮されており、天候の変化がある場所への設置にも対応しています。

■充電・点灯時間の目安

太陽光パネルによる充電方式を採用しており、晴天時かつ日光が十分に当たる環境では、約6～8時間の充電で使用が可能です。

日中に蓄えた電力をもとに、夜間は自動的に点灯し、一晩あたり約8～10時間の使用を想定しています。

なお、設置場所の日照条件、季節、天候、点灯モードの設定状況などにより、充電時間や点灯時間は変動する場合があります。そのため、使用環境に応じて設置場所やモードを調整することで、より安定した運用が期待できます。

■日常の安心を支える屋外照明として

工事不要・電気代不要・操作不要という手軽さに加え、設置自由度や点灯モードの切替など、使いやすさに配慮した人感センサーライトです。

玄関、廊下、駐車場、ベランダなど、夜間の明るさを確保したい場所に幅広く活用できます。

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79792/table/845_1_3e803b39772738bc81040b6b94d890c8.jpg?v=202601271051 ]

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

法人のお客様

TEL : 092-586-5888

一般のお客様

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp