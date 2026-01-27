¡ÚCLLENN¡Û2026Ç¯1·î¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¡ª³Æ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¿·ºî²£ÆÉ¤ßÌ¡²è4ºîÉÊ¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡¢¿·ºî½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è2ºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£1·î¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è
¡¦¡Ø²Ö±à¤Þ¤É¤«¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù
¸¶ºî¡§»³Ìî¤·¤é¤¹
ºî²è¡§Ì´
¥ìー¥Ù¥ë¡§Ropopo!¡Ê¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Î¡È°¦¶¸¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
Ropopo! ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/Ropopo_comic
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯
https://1-oshimanga.com/p000222/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡Ä¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò¡¢ÃÏÍë·Ï¥·¥´¥Ç¥ÇÉ¸¯¤¬ÀÚ¤ë¡ª¡©ºÍ¿§·óÈ÷¤Î¼ã¼ê¥Ûー¥×¡¢¾¾ËÜÁáÉÄ¡£¤³¤ó¤Ê¥Ç¥¤ë»ä¤¬¿·¿ÍÇÉ¸¯¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¾å»Ê¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¹¤ë¡Ä¤·¤«¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁ´¿È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Ç¤É¤¦¸«¤Æ¤âÃÏÍë¤Ê½÷¡ª¤½¤Î¤¦¤¨¤¤¤Á¤¤¤Á¸ýÅú¤¨¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤á¤ó¤É¤¯¤µ～¤¤»Å»ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÁá¤¯»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡ª¡©µó¤²¶ç¡Ö¤ª¶É¤Î´ÓÏ½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÄÀäÂÐ¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ªÄË²÷¤ª»Å»ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³«Ëë¡ª
(C)»³Ìî¤·¤é¤¹/Ì´/CLLENN
¡¦¡Ø¹õÉ´¹çÄ®¤ÎËâ½÷¡Ù
Ãø¼Ô¡§²£Åè¤ä¤è¤¤
¥ìー¥Ù¥ë¡§Ropopo!¡Ê¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Î¡È°¦¶¸¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
Ropopo! ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/Ropopo_comic
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§Renta!
https://1-oshimanga.com/p000221/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ºÇ¶á¡¢É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¿¿°á¤¬¤¢¤ëÆü½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ææ¤ÎÈþËâ½÷¡¦¿¿¾ë°ÉÎ¤¡Ê¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¤¢¤ó¤ê¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¥º¥Ð¥º¥Ð¤È¤â¤Î¤ò¸À¤¦°ÉÎ¤¤ò¡¢ºÇ½é¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿°á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÈà½÷¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ä¡£¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡© ¹õÉ´¹çÄ®¤Çµ¯¤³¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥¸¥ç¤µ¤ó¡×¤³¤È¿¿¾ë°ÉÎ¤¤¬ÄË²÷²ò·è¡ª
(C)²£Åè¤ä¤è¤¤/CLLENN
¡¦¡Ø¥Þ¥Ê¥Æ¥¢Åç¤Î²Ö²Ç¡Ù
Ãø¼Ô¡§²ÆÀ¸¹±
¥ìー¥Ù¥ë¡§Ropopo!¡Ê¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¤Î¡È°¦¶¸¤·¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
Ropopo! ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/Ropopo_comic
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§Renta!
https://1-oshimanga.com/p000313/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
³°³¦¤È¤Î¸òÎ®¤òÊÄ¤¶¤¹¥Þ¥Ê¥Æ¥¢Åç¡£½¶Ä¹¤ÎÌ¼¡¦¥Þ¥Ê¥Ï¥Ë¤¬¶öÁ³Ì¿¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤¿Âç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¡¦¥Ó¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬Â¾¤ÎÅçÌ±¤Ë¥Ð¥ì¤ì¤Ð¡¢Åç¤ÎÙÝ¤Ç½è·º¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ó¥¯¥¿ー¤òÆ¿¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ê¥Ï¥Ë¤Îµöº§Áê¼ê¡¦¥¨¥È¥í¥¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ó¥¯¥¿ー¤È¥¨¥È¥í¥¤ÏÌ¿¤ò·ü¤±¤¿·èÆ®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤â¤·²¶¤¬¾¡¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×¥Ó¥¯¥¿ー¤¬½Ð¤·¤¿¾ò·ï¤È¤Ï¡©
(C)²ÆÀ¸¹±/CLLENN
¡¦¡ØÄìÊÕ¥¹¥¥ë10,000¸Ä¤òÊû¤²¤¿²¶¤¬¡¢Ä¶¾å¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ìµÕÅ¾ÌµÁÐ¡Ú¥Õ¥ë¥«¥éー¡Û¡Ú¥¿¥Æ¥³¥ß¡Û¡Ù
¸¶ºî¡§ÆüÇ·±ºÂó
ºî²è¡§REBEL CORPORATION INC.
¥ìー¥Ù¥ë¡§GIGATOON¡Ê½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¡õ¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
GIGATOON ÊÔ½¸Éô¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gigatoon_official
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§LINE¥Þ¥ó¥¬¡¢ebookjapan
https://1-oshimanga.com/p000315/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ËâË¡¤¬Æü¾ïÅª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¡£À¸ÅÄ¥³¥¦¥¤ÏËâÎÏ¥¼¥í¤ÎÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤ÇÊÎ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçËâÆ³»Î¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ÎÅþÍè¤È¡¢¤½¤ì¤òµß¤¦7¿Í¤ÎµßÀ¤¼ç¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¸À¡£¿Í¡¹¤ÏµßÀ¤¼ç¤ò¿òÇÒ¤·¡¢Èà¤é¤Ï¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¿Í¡¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·5Ç¯¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢µßÀ¤¼ç¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌµÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥³¥¦¥¤ËÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤¿ÉÎ»à¤Î»Ð¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¶ØÃÇ¤ÎËâË¡¡Ö²óµ¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥³¥¦¥¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï5Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¦¥¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Öµ¶¤ê¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿ËâË¡¡ØÁÏÂ¤¡Ù¤ò»È¤¤¡¢¿¿¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
(C)ÆüÇ·±ºÂó¡¦Rebel Corporation Co., Ltd./CLLENN
¡¦¡Ø¥Ïー¥ì¥à¡¦¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥¸¥ó¥° ～½÷ÂºÃËÈÜ¤ÎÀ¤³¦¤ÇËâ²¦¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤·¤Þ¤¹～¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¦¥ß¥¬¥é¥¹
¥ìー¥Ù¥ë¡§GG-COMICS¡Ê¡Ö¥®¥¬¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥ó¥¬ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¿·¤·¤¤¥Þ¥ó¥¬ÂÎ¸³¤òÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥è¥³¥è¥ßÌ¡²è¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
GG-COMICS ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_comic_GG
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§¥Ô¥Ã¥³¥Þ
https://1-oshimanga.com/p000314/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
½÷ÂºÃËÈÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ç»à¤Ë¤«¤±¤¿²¶¤¬¡¢À¸°Õµ¤½÷¤¿¤Á¤ò¡Ö¤ï¤«¤é¤»¤ë¡×!!½÷Í¦¼Ô¤¬Ëâ²¦·³¤ò·âÂà¤·¤Æ100Ç¯¡£ÃË¤¿¤Á¤ÏÂº¸·¤ò¼º¤¤¡¢½÷¤¿¤Á¤Ë¤³¤»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¹¥¿¤â½÷¤À¤é¤±¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢Óù¤Ë¤µ¤ì¤Æ»à¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÑëÆá¡¢ÁÉÀ¸¤È°ú¤´¹¤¨¤ËËâ¿À¥Ï¥Ë¥¨¥ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ç½¾ËÍ¤È¤Ê¤ê¡ÖËâ²¦Éü³è¡×¤Î¤¿¤áËâÎÏ¤ò½¸¤á¤ë¥Ï¥á¤Ë¡£ËâÎÏ¤ò½¸¤á¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¶µ¼¨¤µ¤ì¤¿¡ØÀäÂÐ»ÙÇÛ¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î½÷¤òÊú¤¯¤³¤È!?¤³¤Î¾ò·ï¡¢Æð¼åÆ¸Äç¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?¥Ñー¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£³¿Í¤Î½÷¡¢¶âÈ±ÐþËý½÷µ³»Î¥Õ¥é¥ó¥»¥¹¡¢Èþ¾¯½÷·ÏÁÎÎ·¥ì¥Ë¡¢Ä¹¿ÈËËþËâË¡»È¤¤¤Ù¥ê¥ê¥¢¥Ê¡£¤³¤Î½÷Ã£¤Ø¤ÎÀÑÇ¯¤Îº¨¤ß¤òÀ²¤é¤¹¥»¥¯¥·ー²¼Ñî¾åÊª¸ì³«Ëë¡ª
(C)¥¦¥ß¥¬¥é¥¹/CLLENN
¡¦¡Ø¥¼¥í¤ÎµßÀ¤¼ç ～ËâÎÏ£°¤«¤é¸ÇÍ¥¹¥¥ë¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¦～¡Ú¥Õ¥ë¥«¥éー¡Û¡Ú¥¿¥Æ¥³¥ß¡Û¡Ù
¸¶ºî¡§Nemeton
ºî²è¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¿¦¿Í
¥ìー¥Ù¥ë¡§GIGATOON¡Ê½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¡õ¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
GIGATOON ÊÔ½¸Éô¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gigatoon_official
¡ÚÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
¢§³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ
https://1-oshimanga.com/p000223/
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ËâË¡¤¬Æü¾ïÅª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¡£À¸ÅÄ¥³¥¦¥¤ÏËâÎÏ¥¼¥í¤ÎÆÃ°ÛÂÎ¼Á¤ÇÊÎ¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂçËâÆ³»Î¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ÎÅþÍè¤È¡¢¤½¤ì¤òµß¤¦7¿Í¤ÎµßÀ¤¼ç¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½¸À¡£¿Í¡¹¤ÏµßÀ¤¼ç¤ò¿òÇÒ¤·¡¢Èà¤é¤Ï¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¿Í¡¹¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·5Ç¯¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¡¢µßÀ¤¼ç¤ÏÁ´¤¯¤ÎÌµÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥³¥¦¥¤ËÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤¿ÉÎ»à¤Î»Ð¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¶ØÃÇ¤ÎËâË¡¡Ö²óµ¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥³¥¦¥¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï5Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥¦¥¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Öµ¶¤ê¤ÎµßÀ¤¼ç¡×¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿ËâË¡¡ØÁÏÂ¤¡Ù¤ò»È¤¤¡¢¿¿¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
(C)Nemeton/¥Ç¥¸¥¿¥ë¿¦¿Í/CLLENN
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://cllenn.com/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹°ìÍ÷¡§https://cllenn.com/topics
ºÎÍÑ¹Êó¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_recruit
¡Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
CLLENN¡¡»ö¶ÈÃ´Åö
E-MAIL¡§info-cln@cllenn.com