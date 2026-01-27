スタッフナビゲーターが ITreview Grid Award 2026 Winterにて「Leader」を受賞しました。

ユニテックシステム株式会社ITreview 2026 Winter「Leader」、中堅企業部門「Leader」、中小企業部門「Leader」

人材派遣管理システム「スタッフナビゲーター」を提供するユニテックシステム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡辺 正憲）は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品/SaaSのレビューサイト「ITreview」で実施された「ITreview Grid Award 2026 Winter」人材派遣管理システム部門において、最高評価である『 Leader 』に選ばれましたことをお知らせします。

■スタッフナビゲーターのご利用企業様の声（一部抜粋）

勤怠管理の時間削減とミスの軽減ができるようになった

事務処理にかける時間を減らし、売上アップ！

勤怠管理の安定化と業務効率化を同時に実現できた

安心のサポート体制

▼実際のレビュー一覧は以下URLをご参照ください。

https://www.itreview.jp/products/staffnavi/reviews

■ITreview Grid Awardについて

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

2026年1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに投稿された約15万件以上のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

▼ITreview Grid Award 2026 Winter詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▼受賞カテゴリー：人材派遣管理システム部門

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/temporary-employment.html

■人材派遣管理システム「スタッフナビゲーター」について

2001年の販売開始以来、全国の人材派遣会社に導入されてきた実績あるシステムです。

派遣業務において発生する契約管理、スタッフ管理、勤怠・請求処理などの煩雑な日常業務を、簡単かつスムーズに処理できることを目的に開発されました。派遣管理に必要な基本機能を標準搭載し、直感的で使いやすい操作性を追求した派遣管理システムのスタンダードとして、多くの現場で活用されています。

また、事業規模や運用形態に応じて、必要な拡張機能を柔軟に追加することが可能です。

多様化する人材派遣業界のニーズや時流の変化に対応し、利用企業の成長段階に合わせて機能を拡張しながら活用できるシステムとして、長期的な運用を支援します。

■会社概要

会社名 ：ユニテックシステム株式会社

設立 ：昭和61年10月8日

代表取締役：渡辺 正憲

所在地 ：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII 11階

事業内容 ：ソフトウェア開発事業

ハードウェア開発事業

WEB開発事業

ITコンサルティング事業

URL ：https://www.uts-corp.co.jp/ (https://www.uts-corp.co.jp/)