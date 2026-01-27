春を先取り、寒さはガード。着ぶくれ知らずで「冬の終わり」を楽しむ大人のレイヤード術【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、"春を先取り、寒さはガード。着ぶくれ知らずで「冬の終わり」を楽しむ大人のレイヤード術" 特集ページを1月27日(火)に公開いたしました。

春を先取り、寒さはガード。大人のレイヤード術

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/260127/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260127

本特集では、寒さをしっかりガードしながら、着ぶくれせずスマートに見せる「大人のレイヤード術」をご紹介します。繊細なレースやこだわりを感じる異素材使い、そして視線をそらすアシメデザインなど、大好きなディテールを重ねるだけで、いつもの装いがパッと新鮮に。自分に合うサイズ感と着心地の良さを大切にしながら、冬の終わりをアクティブに楽しむための着こなし。ショッピングや旅行、日々の外出がもっと楽しみになるような、心弾むスタイルをぜひ見つけてください。

◆気になる部分をカバー。丈感で決まる美バランス

ヒップ周りや太ももをさりげなくカバーする、絶妙な丈感のアイテムをご紹介します。トップスの裾を工夫したり、ボトムスとのバランスを調整したりするだけで、無理なく理想のシルエットに。着心地の良さを保ちながら、自分に自信が持てる装いを目指します。

◆暖かさを守りつつスリムに。高機能インナーの取り入れ方

レイヤードアイテム：n'OrLABELシャツ生地クルーネックプルオーバー \3,960
レイヤードアイテム：n'OrLABEL裾プリーツカットソー \2,990

1月下旬の厳しい寒さを乗り切るには、薄手で機能性の高いインナーが不可欠です。着ぶくれの原因になる厚みを抑えながら、温もりをしっかりキープするコツを解説します。インナーを賢く選ぶことで、薄手のブラウスや春物トップスも早い時期から楽しめます。スマートな見た目を維持しながら、一日中快適に過ごせる実用的なスタイルです。

◆「レース・シアー・差し色」で魅せる。春を呼ぶこだわりディテール術

レイヤードアイテム：n'OrLABEL吸湿発熱ラウンドネックロンT \2,590
レイヤードアイテム：n'OrLABELボーダータートル起毛カットソー \2,990

いつものニットの首元に繊細なレースを足すだけで、表情までパッと明るく変化します。異なる生地を組み合わすと、テクニック要らずで洗練された印象に。また、春を意識した差し色も意識して冬の重たさを脱ぎ捨てましょう。大好きなディテールを詰め込みつつ、着ぶくれを抑えてスマートに見せる、こだわりが詰まったレイヤードスタイルを提案します。

◆足元まで抜かりなく。ペチパンツ＆ワンピースで楽しむスマートな装い

レイヤードアイテム：n'OrLABELタートルネックシアー切替カットソー \2,990
レイヤードアイテム：n'OrLABEL2wayデザインレースロンT \2,990

ペチパンツやペチワンピースを重ねて、奥行きのあるレイヤードを楽しみましょう。裾にレースを施したデザインは、冷えやすい足元をしっかり守りながら、重たくなりがちな冬の装いにリズムを生み出します。自分好みの丈感に調整できるのも嬉しいポイント。動きやすさを保ちながら、ショッピングや旅行先でも映える、洗練されたコーディネートが仕上がります。

会社紹介

レイヤードアイテム：n'OrLABEL裾プリーツぺチパンツ \3,590
レイヤードアイテム：n'OrLABEL贅沢レースロングペチワンピース \3,960

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

