採用管理システム「PERSONA」と人材紹介クラウドサービス「Crowd Agent（クラウドエージェント）」がシームレスな求人連携を開始

株式会社Grooves

“より良い未来への『きっかけ』を提供する。”をミッションに、Work Tech事業を展開する株式会社Grooves（本社：東京都港区、代表取締役：池見幸浩、以下「当社」）は、株式会社アサイン（本社：東京都千代田区、代表取締役：小瀬村 卓実、以下「アサイン社」）が提供する採用管理システム（ATS）「PERSONA（ペルソナ）」とシームレスな求人情報連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、両サービスを導入済みの企業様は、PERSONAでの操作のみで「Crowd Agent（クラウドエージェント）」への求人一括展開が可能となります。

連携によって採用企業に起きる変化：分断されたプロセスから「一貫した採用体験」へ

これまで多くの人事担当者は、ATSによる「応募の管理」と、人材紹介会社各社との「エージェント・コミュニケーション」という、2つの異なるプロセスを並行して運用することに課題を抱えていました。

連携の背景：両社の想いが共鳴する「本質的なマッチング」の実現

- これまでの課題： ATSを導入していても、採用要件が変化する際には「新たな要件が得意な転職エージェントを探し出して、契約締結・情報連携」が必要で、「採用要件の変化に対する対応スピード低下」がありました。- 連携による変化： PERSONAで求人情報を公開・更新すると、その内容がCrowd Agent側に自動的に反映されます 。これにより、ATSを「司令塔」として、全国8,000名以上の転職エージェントへスピーディーに求人を展開し、推薦の獲得から選考管理までを一元化されたシームレスな体験として享受できます。

今回の連携は、両社が掲げるプロダクトの思想が深く共鳴したことにより実現しました。

- PERSONAのビジョン：「入社後までの活躍を見通す、もう一人のリクルーター」- - 単なる管理ツールではなく、人事担当者が候補者との対話に集中できるよう事務作業をゼロに近づけ、データによって入社後の活躍まで予見するパートナーを目指しています。- Crowd Agentのミッション：「すべての人へ最適なキャリアを。」- - 全国の転職エージェントと企業を繋ぎ、情報の非対称性を解消することで、求職者が自身の可能性を最大限に発揮できる場所との出会いを創出しています。

【共通する思想】 両社に共通しているのは、「採用を単なる点（入社）で終わらせず、その後のキャリアや活躍という線（未来）を見据えた価値を提供する」という姿勢です。 事務作業の自動化とデータ活用に強みを持つPERSONAと、求人情報の鮮度とエージェントネットワークを持つCrowd Agentが連携することで、人事担当者が「事務作業」から解放され、企業の成長に直結する「本質的な意思決定」に時間を使える環境を提供します。

各サービスの特徴と人事担当者様へのメリット

PERSONA（ペルソナ）

～入社後までの活躍を見通す、もう一人のリクルーター～

- 転記・入力作業の完全消滅： 600以上の媒体と自動連携し、履歴書PDFをドラッグ＆ドロップするだけでAIが即座にデータ化します。- 日程調整の革命的効率化： Google/Outlookカレンダーと同期し、候補者が空き枠を選ぶだけで面接設定が完結するセルフ予約機能を備えています。- 誰でも使える高度な分析機能： 18項目のクロス分析や面接官別レポートにより、採用KPIをリアルタイムで可視化します。

サービス詳細はこちら：https://www.web.persona-ats.com

Crowd Agent（クラウドエージェント）

～全国の転職エージェントを採用の味方に～

- 人材紹介の窓口を一本化： 数百社に及ぶ転職エージェントとの個別契約や連絡、支払いをCrowd Agent 1社に集約し、事務工数を大幅に削減します。- 採用精度を高める市況調査： 多数の転職エージェントの反響を分析して、求人内容の改善点を明確化。データに基づいた改善によって、ターゲットへの訴求力を最大化できます。

サービス詳細はこちら：https://recruiting.crowd-agent.com/

会社概要

■会社名：株式会社アサイン

設立日：2016年12月

代表者：小瀬村 卓実

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-5 霞が関ビルディング12F・30F・36F

事業内容：人材紹介事業、コーチング、研修事業

ホームページ：https://www.assign-inc.com/



■株式会社Grooves （グルーヴス）

設立：2004年3月

代表者：代表取締役 池見 幸浩

所在地：東京都港区南青山五丁目4番27号 Barbizon104 7F

事業内容：

- 求人企業および人材紹介会社向けクラウドサービス「Crowd Agent（クラウドエージェント）」の開発・提供- ITエンジニアのキャリアに本気で向き合う転職サイト「Forkwell（フォークウェル）」の開発・提供

地域創生ネットワーク ：全国18道府県・27団体

ホームページ： https://www.grooves.com/

お問い合わせ・資料請求のご案内

本連携は、以下のような課題をお持ちの企業様に最適なソリューションです。

- ATSを導入しているが、エージェント各社とのやり取りがアナログで煩雑になっている- 人材紹介を利用しているものの、自社にマッチした推薦が上がってこない- 採用業務が属人化しており、データに基づいたプロセスの改善が進まない

貴社の現在の採用課題に合わせた具体的な活用方法や、シームレスな連携による導入効果について詳しくご案内いたします。まずは以下のリンクより、お気軽に資料請求・お問い合わせください。

【お問い合わせ・資料請求はこちら】 https://www.web.persona-ats.com/



