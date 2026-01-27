£±Çñ¤«¤é¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ëÄÂÂß¡×¤Ç¤ª»î¤·¿·À¸³è¡ª»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡ÖPARK AXIS¡×¥·¥êー¥º¡¢Unito¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×Æ³ÆþÊª·ï¿ô¤òÁ´¹ñ7Åï25¼¼¤Ë³ÈÂç¤Ø
µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¡Öunito¡Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ò1Çñ¤«¤é1¥ö·îÃ±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ëÂ¿µòÅÀµï½»¥µー¥Ó¥¹¡Ön¡Çestate¡Ê¥Í¥¹¥Æー¥È¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPARK AXIS¡Ê¥Ñー¥¯¥¢¥¯¥·¥¹¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÆü¿ôÊÑÆ°·¿²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿±¿ÍÑ¼¼¿ô¤òÁ´¹ñ7Åï25¼¼¤Ø³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤ò1Çñ¤«¤é1¥ö·îÃ±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ëÂ¿µòÅÀµï½»¥µー¥Ó¥¹¡Ön¡Çestate¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ön¡Çestate¡×¤Ï¡¢¡Ö½»¤Î¼«Í³²½¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍøÍÑÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢¡¦µòÅÀ¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡Ê1ÇñÃ±°Ì¤ä1¥ö·îÃ±°Ì¡Ë¤òÁªÂò¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2022Ç¯¡Ön¡Çestate¡×¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤è¤ê¡¢ÅÔ»Ô·¿µòÅÀ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡ÖPARK AXIS¡×¥·¥êー¥º¤Ø¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ön¡Çestate¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤³î¤Ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¹þ¤ß¤Ç¡¢¡ÖPARK AXIS¡×¤ò1Çñ¤«¤é1¥ö·îÃ±°Ì¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎Åö¼Ò±¿±Ä¤Î³ÈÂç¤È¼ÂÀÓ
Åö¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖPARK AXIS¡×¥·¥êー¥º¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤Ï¡ÖPARK AXIS¿À³Úºä¡¦Áá°ðÅÄÄÌ¤ê¡×¡¢¡ÖPARK AXISÃÓÂÞ¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿ÍÑ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ÖPARK AXISÊ¡²¬¸©Ä£Á°¡×¡¢¡ÖPARK AXISÌçÁ°ÃçÄ®¥Æ¥é¥¹¡×¡¢¡ÖPARK AXISÅìÍÛÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¡¢¡ÖPARK AXISÀõÁðÅÄ¸¶Ä®¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¥ê¥ì¥ó¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿Êª·ï±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ë³«¶È¡¦Áý¾²¤ò³«»Ï¡£2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¡ÖPARK AXISÃÓÂÞ¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¡×¤Î¿·µ¬Æ³Æþ¡¢¡ÖPARK AXISÃÓÂÞ¡×¡ÖPARK AXISÅìÍÛÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ÎÁý¾²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î³«¶È¡¦Áý¾²¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖPARK AXIS¡×¥·¥êー¥º¤Ø¤Î¥ê¥ì¥ó¥ÈÆ³Æþ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÎß·×7Åï25¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¤À¤±¤ÇÊë¤é¤»¤ë²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÆÈ¼«Å¸³«¡Ê¢¨1¡Ë¤¹¤ë¡¢Æü¿ôÃ±°Ì¤Î²ÈÄÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£µï½»¼Ô¤¬³°Çñ¤¹¤ëÆü¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½ÀÁ¤¹¤ë¤È¡¢¿½ÀÁ¤·¤¿Æü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÄÂ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£³°Çñ»þ¤Ë¡¢Éô²°¤¬½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µï½»¼Ô¤Ï²ÈÄÂ¤ò¡Ö½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¡×¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öunito¡×Êª·ï¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò»ÅÍÍ¤Î²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤Î³°Çñ¿½ÀÁÆü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÙÊª¤ò¡¢Êª·ï¤´¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸°ÉÕ¤¼ýÇ¼¤ËÊÝ´É²ÄÇ½¡£³°Çñ¿½ÀÁÆüÅö¼Ò±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Çµï¼¼¤òÂß½Ð¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÂÂß¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÄÂÂß¤È½ÉÇñ¤ÎÆóÌÓºî±¿±Ä¡×¤Ë¤è¤ê¡¢µï½»¼Ô¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÉÔÆ°»º¥ªー¥ÊーÂ¦¤Ë¤â¡¢ÈËË»´ü¡¦´×»¶´üÌä¤ï¤º°ÂÄêÅª¤Ê¹â²ÔÆ¯Î¨¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý±×¤òºÇÂç²½¤·¤¿¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¥ê¥ì¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÆÃµö¡ÖÆÃµöÂè6844050¹æ¡×¡ÖÆÃµöÂè7504404¹æ¡×
¢£ ¥ê¥ì¥ó¥ÈÆ³Æþ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖPARK AXIS¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥¯¥¢¥¯¥·¥¹ÃÓÂÞ¥Ñー¥¯¥Õ¥í¥ó¥È¡Ãn¡Çestate IKEBUKURO Park Front by unito
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ22ÈÖ3¹æ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦Í³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÃÓÂÞ¡×±ØÅÌÊâ3Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§JR»³¼êÀþ¡¦ºëµþÀþ¡ÖÃÓÂÞ¡×±ØÅÌÊâ6Ê¬
¡¦±¿±Ä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito
¡¦½»¸Í¿ô¡§1¸Í
¡¦´Ö¼è¤ê¡§2LDK¡Ê46.58Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¡¦URL¡§https://unito.life/property/16349
¥Ñー¥¯¥¢¥¯¥·¥¹ÃÓÂÞ | n'estate ÃÓÂÞ
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ3ÃúÌÜ22-9
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦Í³ÚÄ®Àþ¡¦ÉûÅÔ¿´Àþ¡ÖÃÓÂÞ¡×±Ø ÅÌÊâ3Ê¬
¡¡¡¡¡¡ ¡§JR»³¼êÀþ¡¦ºëµþÀþ¡ÖÃÓÂÞ¡×±ØÅÌÊâ5Ê¬
¡¦±¿±Ä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito
¡¦½»¸Í¿ô¡§1¸Í
¡¦´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡Ê31.09Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¡¦URL¡§https://unito.life/property/417
¥Ñー¥¯¥¢¥¯¥·¥¹ÅìÍÛÄ®¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ãn¡Çestate TOKYO Toyocho by unito
¡ã³µÍ×¡ä
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅìÍÛ5ÃúÌÜ31-12
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÅìÍÛÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ6Ê¬
¡¦±¿±Ä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito
¡¦½»¸Í¿ô¡§1¸Í
¡¦´Ö¼è¤ê¡§1DK¡ÜSIC¡Ê30.52Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
¡¦URL¡§ https://unito.life/property/16339
¢£»°°æÉÔÆ°»º¤Î¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹ ¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡× ¤ÎÌµÎÁ¤´ÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ1¤«·î°Ê¾åÊª·ï¤ò¤´·ÀÌó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹ ¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡× ¤Î¶áÎÙµòÅÀ¤òÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°¤Ã¤¿¡Ö¸Ä¼¼¡×¡¢¼è°úÀè¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö²ñµÄ¼¼¡×¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mfr.co.jp/company/news/2023/0928_01/?_fsi=dI3NOwxT
◼︎Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÍÈÄ¥ Í¦¼ù»á¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò¶áÆ£ Í¤ÂÀÏ¯¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÁ°Åç ÍºÂÀ»á
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¡»ö¶ÈÁÏÂ¤¥°¥ëー¥×¡¡Á°Åç ÍºÂÀ»á¡¡ÍÈÄ¥ Í¦¼ù»á
¡È¤¹¤Þ¤¤¡É¤È¡È¤¯¤é¤·¡É¤Î¼«Í³¤Ê¤¢¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ön¡Çestate¡×¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤è¤êUnitoÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Þ¤¤¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»þ´Ö¤òËÂ¤²¤ë¿·¤·¤¤¤¯¤é¤·¡¢¿´Ë¤«¤Ë¤¹¤Þ¤¦Ì¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢n¡Çestate¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÍÍ¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß³«»Ï¤«¤é¡Ön¡Çestate¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥ì¥ó¥ÈÆ³ÆþµòÅÀ¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ²½¤·¡¢Â¿µòÅÀµï½»¤Ï¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ñー¥¯¥¢¥¯¥·¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÅÔ¿´¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤°½»¤á¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö1Çñ¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤êÊý¤òÃå¼Â¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁý¾²¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤Êë¤é¤·Êý¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒUnito¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊë¤é¤·¤ÎºÇÅ¬²½¤ÎÄÉµá¡×¤ò·Ç¤²¡¢µ¢¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ÀÌó´°·ë¡¦ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç½»¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÉô²°Ãµ¤·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öunito¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¦²ÈÄÂ¤¬ ¡É½»¤ó¤ÀÆü¿ôÊ¬¡É ¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ê¥ì¥ó¥È¡ÊRe-rent¡Ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÊë¤é¤·¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUnito¡ÊÆÉ¤ß¡§¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³»°ÃúÌÜ7ÈÖ11¹æ Âç¶¶²ñ´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶áÆ£Í¤ÂÀÏ¯
»ö¶È³«»ÏÆü¡§2020Ç¯2·î25Æü
URL¡§https://unito.life/company
¢£ »°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÅÂ¼Å°
ÀßÎ©¡§2005Ç¯12·î
URL¡§https://www.mfr.co.jp/
¢£¡Ön¡Çestate¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.try-nestate.com/
¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/nestate_official/
¸ø¼°note¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://note.com/try_nestate
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/try_nestate
