【アイデア爆発！】オリジナル『ミュータント最強王』優秀作品発表!!!

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年1月27日（火）に「オリジナル『ミュータント最強王』コンテスト」の受賞作品を発表いたしました。

■オリジナル「ミュータント最強王」受賞作品決定!!!

「最強王図鑑」シリーズの10周年を記念して開催された、「オリジナル『ミュータント最強王』コンテスト」の優秀作品が決定した。自由な発想で生み出されたミュータントの数々には、編集部も脱帽。選考は大いに盛り上がった。

15,000作品にもおよぶ力作の中から、見事選ばれた受賞作品はこちら↓

【優秀作品】

「デイノアロング」（ARATAさん）

「ヒヒダイル」（伊藤輝さん）

「モサブレードサウルス」（いなつたけるさん）

「アーマードファングオオムカデ」（Kanato0610さん）

「ケツァルラプトル」（熊谷丞一朗さん）

「ジガンピス」（隈部匠吟さん）

「ルブラガン」（同上）

「ビートルテリジヌス」（コーカサスオオクワガタさん）

「シロセンボルス」（GOJULLAさん）

「スケルニクス」（同上）

「ガザルフサグチ」（GOLDさん）

「リーメス」（同上）

「ゲキドクツルギトラ」（高倉利音さん）

「パギラファサウルス」（竹原理さん）

「イチゲキベンテン」（DBNTI（ダビンチ工房）さん）

「シャチザウルス」（にすにさん）

「ガルディルイエ」（NiNaさん）

「アンキラノ」（遥&潤さん）

「シーモンスター」（向田英幸さん）

「エレファントサウルス」（森田悠仁さん）

今回選ばれた優秀作品をもとに、「最強王図鑑」シリーズのイラストレーターが新規にイラストを描きおろし、今年発売される新刊に掲載される予定だ※。どんなミュータントが登場するのか、乞うご期待!!!

※書籍掲載時、ミュータントの名前は今回発表したものと変更になります。

※動物（2体）のかけ合わせに関し、受賞作品と同じかけ合わせのものも、多数応募がありました。その場合、設定の詳細さなどを判断材料にして受賞作を選定いたしました。

