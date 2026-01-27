ガラスや鏡を簡単にデコレーションできるプニプニ触感が楽しいGUMMY DECO（グミデコ）より春夏の新商品が登場！

カメヤマ株式会社

カメヤマキャンドルハウス（代表取締役会長兼CEO:谷川花子）は、窓や鏡を簡単にかわいく飾りつけできる、グミのようなプニプニしたデコレーショングッズ「GUMMY DECO（グミデコ）」の春夏の新柄を4種類の発売を開始しました。

グミデコ バッグS「アクアワールド」、「ピンクマーメイド」各1枚使用。

グミデコは、厚みがあってちぎれにくく、繰り返し貼ってはがすことができます。

貼り直しが簡単にできるので、いろいろと貼り方を工夫してお楽しみいただけます。

複数の柄を組み合わせて自分だけのオリジナルの作品を作るのもオススメです！

いつもの景色に季節感やかわいらしさを簡単にプラスできます。ご自宅はもちろん、歯医者さんや小児科などクリニックのウィンドウディスプレイにも好評いただいています！

グミデコ バッグS リトルバード

価格：\825(税込)

袋サイズ：W200×L255×H5mm

人気のシマエナガをメインにボタンインコ、セキセイインコ、オカメインコが仲良く枝の上にとまってハミングしているような楽し気な雰囲気。

グミデコ バッグS アクアワールド

価格：\825(税込)

袋サイズ：W200×L255×H5mm

初めての深海魚モチーフに挑戦！ダイオウイカやシーラカンス、チョウチンアンコウ、アカグツに加え、深海魚ではないですが、かわいらしいハコフグも！

グミデコ バッグS ピンクマーメイド

価格：\825(税込)

袋サイズ：W200×L255×H5mm

人魚姫をイメージした人気モチーフ。

グミデコ バッグS カラフルクラゲ

価格：\825(税込)

袋サイズ：W200×L255×H5mm

グミデコのキラキラとした透明感を存分に活かした涼し気なモチーフ。

2003年より販売をしているGelGems（ジェルジェム）から親しみやすいネーミング「GUMMY DECO（グミデコ）」に変更をいたしました。プルンとしたゼリーのような質感と美しい発色はそのままに、より可愛らしいデザインを追求しています。

カメヤマキャンドルハウスとは

1927年に創業したローソク製造メーカーのカメヤマ株式会社のインテリア雑貨・ブライダル部門です。「暮らしに癒しとぬくもりを」をコンセプトに、まもなく創業100年をむかえるメーカーの製造ノウハウ、海外ブランドとのパートナーシップの両方を活かしたウエディングやパーティー、日常生活の中での様々なシーンを彩る“キャンドルのある風景”を提案しています。表参道（港区南青山4-25-12）にキャンドルスクールを併設した直営キャンドルショップがございます。2024年5月にカメヤマローソク発祥の地三重県亀山市にローソクを学んで！作って！買って！癒される！総合エンターテインメント施設「カメヤマローソクタウン」をオープンしました。

