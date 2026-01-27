高齢者向け新見守り端末「hoam(R)︎V2」をアイラ株式会社と共同開発

株式会社LIMNO

株式会社LIMNO（本社：鳥取県鳥取市、取締役社長：長谷泰彦）は、アイラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役: 四ノ宮力）と、高齢者向け新見守り端末「hoam(R)︎V2」を共同開発しました。

「hoam(R)︎V2」は、当社の業務用タブレット「LIMNO Tab Funity」をベースに、高齢者の方々にとっての使いやすさを徹底的に追求して開発しました。

アイラ株式会社が提供する「ささえi コミュニティ(R)︎」は、高齢者世帯には「hoam(R)︎V2」を、地域住民にはスマホ用のささえi アプリを利用いただくことで地域ぐるみでの情報共有と住民同士の支え合いを促進し、双方向通信の特性を活かして「地域の課題を地域で考え地域で解決するICTサービスの構築」を実現するまちづくり支援ソリューションです。

「hoam(R)︎V2」は、「ささえi コミュニティ(R)︎」のホームアプリ動作に対応するためOSを最適化し、スピーカー音量の強化や置き時計形状のデザイン採用など、実用性と安全性を向上させました。

■高齢者向けの見守り端末の詳細はこちら（アイラ株式会社）

https://www.i-la.co.jp/product.html

【アイラ株式会社 会社概要】

本社 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-2 第一生命日比谷ファースト 12階

代表者 ：代表取締役：四ノ宮 力

設立 ：2016年12月14日

URL ：https://www.i-la.co.jp/index.html

■特長

- 使いやすい２wayスタイル縦置き・平置きの両方に対応した安定性の高い脚台を採用。- センター配置カメラ前面/背面カメラを中央に配置することで、ビデオ通話時の利便性が向上。- NFCカードリーダーマイナンバーカード活用をはじめ、行政サービスにも対応可能。- 人感・照度センサー接近を検知して端末を自動点灯させ、利便性と快適な操作性を向上。- ロングライフ設計24時間通電でも電池劣化しにくい電池の膨れを抑える「充電制御設計」。- インテリジェントマイク技術周囲の雑音をカットし、音声認識率を向上させることで、ビデオ通話にも最適。- 高齢者の操作に配慮したUX誤操作を抑止するボタン操作機能等、安心して使える機能を搭載。

LIMNO Tab Funity ・15インチタブレットについて詳しくはこちら

https://www.limno.co.jp/products/original/

【株式会社LIMNO 会社概要】

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101番地

代表取締役会長：小野久人

取締役社長：長谷泰彦

URL ： https://www.limno.co.jp/

鳥取三洋電機のDNAを継承し、2023年1月に三洋テクノソリューションズ鳥取より社名変更。

開発・製造の一貫体制で、多分野で国内トップシェアを誇るタブレットの実績をベースに、お客様のサービス価値を最大化・最適化するカスタマイズ製品を高品質でご提供。

MM総研による「2024年度タブレット出荷台数データ」において、国内シェア第4位を（日本メーカーでは第１位）獲得。

https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=675

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 営業マーケティング部

E-mail ： limno-sales@limno.co.jp

＜その他、お問い合わせ先＞

株式会社LIMNO 経営企画部 経営企画課

E-mail ： otoiawase1@limno.co.jp