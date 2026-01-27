AIアーティストReDia、ファンの声を受け代表曲「RECKLESS LOVE」のMVを公開。炎の中で熱唱し、崖をバイクで飛び越える。AI映像ならではの表現に挑んだ渾身の映像作品

LONZ株式会社AI映像ならではの表現。猛烈な炎の中で熱唱するクライマックスシーン

LONZ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中亮介）が運営するAIアーティスト専門レーベル「SHIFT - ENTER - MUSIC」は、所属アーティスト『ReDia（リディア）』の初ミュージックビデオを公開いたしました。

楽曲は、TikTokで72万回再生を突破した代表曲「RECKLESS LOVE」。ファンから寄せられた「フル動画が見たい」という声に応え、初のMVとして制作しました。

また、ReDia公式グッズストア「FIRE SOUL STORE」もオープン。「あなたの魂に炎を」をコンセプトに、MV公開記念として「RECKLESS LOVE」をテーマにしたアイテムを展開いたします。

■ 「フル動画が見たい」の声から生まれた初MV

ReDiaは日々、TikTok・YouTube・Instagramで15秒～約1分のショート動画を投稿しています。その音楽には「エネルギーをもらえた」「鳥肌が立った」「全曲良くてずっと聴いてる」といった声が国内外から届いています。

中でも「RECKLESS LOVE」はReDiaを代表する人気曲。ショート動画では楽曲の一部しか映像化されておらず、ファンから「フルMVを作ってほしい」という声が寄せられました。

ファンの声に応えたい。その想いから、初MVの制作を決定。「そこに彼女がいる」と感じられるリアリティと、AI映像ならではの表現にこだわり抜いた作品が完成しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mQUxIy2_qDU ]

YouTubeURL

https://youtu.be/mQUxIy2_qDU

■ 「無謀な愛」を映像で体現、MVの見どころ

ーー歌詞の世界観をそのまま映像に「崖から飛び込む」を文字通り表現したバイクジャンプのシーン ※イメージ

「明日なんていらない、この火花さえあれば」。楽曲「RECKLESS LOVE」は、計画も未来も捨てて今この瞬間に飛び込む"無謀な愛"を歌っています。

MVでは、この歌詞の世界観をそのまま映像化しました。炎の中で熱唱するReDia、「崖から飛び込む」を文字通り表現したバイクジャンプ。「地図なんか捨てろ、ルールなんか忘れろ」と叫ぶ彼女の姿が、スクリーンの中で躍動します。

ーー「そこに彼女がいる」を追求したリアリティへのこだわり静寂な空間を熱狂で塗り替える、廃工場のパフォーマンスシーン

制作で最も追求したのは「リアリティ」です。まるで本物のアーティストがそこで歌っているかのような空気感。歌唱シーンではReDiaの表情一つ一つに徹底的にこだわり、「まさに今、ここに彼女がいる」という感覚を追求しました。

ーーAI映像ならではの表現への挑戦音楽の熱量が火花となって弾けるドラムのシーン

炎が揺らめくギター、火の玉が舞い踊るドラム、崖を突っ走り大ジャンプするバイク、猛烈な炎の中で激しく熱唱するクライマックス。実写では表現が難しいシーンに、AI映像だからこそ挑戦しました。

■ 公式グッズストア「FIRE SOUL STORE」同時オープン

MV公開に合わせ、ReDia公式グッズストア「FIRE SOUL STORE」をオープンいたしました。

ストアコンセプトはあなたの魂に炎を（Add FIRE to your SOUL）

「ReDiaの炎を、もっと近くで感じてほしい」。その想いから生まれたストアです。

ジムで追い込んでいる時も、困難な一日を乗り越えようとしている時も、夢を追いかけている時も。すべてのアイテムは「挑戦する人」のために。

オープン記念として、MV公開楽曲「RECKLESS LOVE」をテーマにしたアイテムを多数ラインナップ。MVの世界観をモチーフにしたデザインや、MVコスチュームのミニキャラグッズ等が揃います。

FIRE SOUL STORE

https://suzuri.jp/FIRE-SOUL-STORE

■ ReDiaについて

広大なキャニオンで激しい雨に打たれながら歌うシーン

「あなたのもう一歩を引き出す」をコンセプトに、ワークアウト・フィットネス音楽を提供するAIアーティストです。

名前の由来は、Red（情熱・炎）× AI

表面的にはクール、内面的には情熱的という二面性を持ち、高速ラップとパワフルな歌唱を自在に行き来する。

全楽曲を英語でリリースし、ジムでのトレーニング、朝のランニング、仕事前のモチベーションアップなど、日常の「もう一歩」を後押しする楽曲を世界100カ国以上に届けています。

■ 活動4ヶ月で再生数もリスナーも急成長

2025年9月の活動開始から、約4ヶ月で世界100カ国以上にリスナーを獲得。Spotify月間リスナーは3万人を突破し、TikTokフォロワーは1.5万人を超えました。各配信サービスでの再生数やInstagram・YouTubeのフォロワーも日々増加しています。



特にTikTokでの拡散が加速しており、「RECKLESS LOVE」72万回再生を筆頭に、10万回再生以上の動画も多数。コメント欄には国内外から熱いメッセージが毎日届いています。

ReDia公式リンク

https://linktr.ee/redia_ai

■ SHIFT - ENTER - MUSICについて

AIアーティスト専門のレコードレーベルです。「音楽の可能性を探求する」をミッションに、ReDiaを含む5組のAIアーティストが所属しています。

作詞・作曲から映像制作まで、すべてAIと協働で制作。AIと人が共に紡ぐ、音楽の新しい可能性を追求しています。

公式サイト

https://shift-enter-music.jp/

■ 今後の展開

■ お問い合わせ

- 企業・ブランドとの協業（タイアップ、プロモーション活用など）- AIアーティストキャラクターのビジネス活用- 楽曲のビジネス活用（広告、イベント、店舗BGMなど）- グッズラインナップの拡充- 海外市場への本格展開- 他アーティストとのコラボレーション

SHIFT - ENTER - MUSICについてのお問い合わせはこちらからお願いします。

お問い合わせはこちら :https://shift-enter-music.jp/contact企業様からのご相談・お問い合わせも、お気軽にご連絡ください。

■ 運営会社

LONZ株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル601

代表者：田中亮介

設立：2020年4月

URL：https://lonz.jp/

