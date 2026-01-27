4月からの「小1の壁」に不安を感じる人は必読！　小学校の入学準備から学校生活まで「知っておくべきこと」「やっておきたいこと」がこの1冊でまるわかり！

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年1月28日（水）に、『子どもが小1になったら知りたいことが全部のってる本』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074628120(https://www.amazon.co.jp/dp/4074628120)）を発売いたします。

●小学校入学は子どもにとっても親にとっても「はじめて」の連続

子どもの小学校入学は大きなライフステージの変化。「小１の壁」「小１プロブレム」「行きしぶり」がニュースになる昨今、「うちの子は大丈夫かな？」「どんな準備が必要？」「働き方はどうする？」など、不安を抱く親御さんは少なくありません。そこで頼りになるのが本書。入学までにやっておきたいことから、今どきの小学校事情、入学後によくあるお悩みへの対処法まで、マンガや図解で分かりやすく解説し、読者の不安やギモンを丁寧に解消する1冊となっています。

●本書の特長は？

POINT １：親子で準備しておきたいことが見える化できる

小学校の入学準備から、小１の学校生活、学習や人間関係、親の働き方まで、「知っておきたいこと」や「やっておきたいこと」がひと通り分かり、親子で準備すべきことが見える化できます。小1の壁に直面する家族のストーリーを、各章の導入としてマンガにしているので、困りごとや対策などもイメージしやすいのが特長です。

マンガや、イラストでの図解が豊富なので読みやすいPart３では、子どもと一緒に準備しておきたいことを「生活編」「学習編」で紹介POINT ２：現役の小学校教師がわかりやすく解説

学校生活や子どもを取り巻く環境は、親御さんが小学生だったころとは大きく変化しています。本書は低学年の担任経験が豊富な現役の小学校教師が監修し、最新の学校事情をふまえて丁寧に解説。親子が前向きに“小１”を楽しんでいくためのアドバイスが満載です。

POINT ３：よくあるお悩みQ&Aなど、入学後も役立つ1冊

「学習でつまづきやすいところは？」「友達とけんかしたら？」「長期休みの乗り切り方は？」など、小1で起こりがちなお悩みやトラブルへの対処法もまとめ、入学後も役立つ1冊に。「小1の壁」を経験した親御さんへのアンケートから、あるあるエピソードや実践してよかったアイデアもお届けします。

●Contents

●プロローグ 小１の壁ってなんだ？

●Part１ 小学校１年生の学校生活

●Part２ 親が入学前に準備しておくこと

●Part３ １年生になる準備をしよう

●Part４ 学童を味方につけよう

●Part５ 小学生ママ・パパの働き方

●Part６ 毎日の宿題と学習サポート

●Part７ 親子で広げる人間関係のヒント

●監修者紹介

佐々木陽子（ささきようこ）

現役の小学校教諭であり、低学年の担任経験が豊富。現在は主幹教諭として教えるかたわら、先生が読む教育情報サイト「みんなの教育技術」にて執筆を行ったり、働く母としての経験もいかし、雑誌等で小学生のママ・パパのお悩みに寄り添う。雑誌「小学一年生」（小学館）の連載「子育て相談室」では回答を担当。著書に『子どもの心をガッチリつかむ！ とっておきの教室トーク&学級経営ネタ60』（明治図書出版）、『クラスがまとまる小学一年生学級づくりのコツ』（ナツメ社）など。

●書誌情報

書名：子どもが小1になったら知りたいことが全部のってる本

編集／主婦の友社

監修／佐々木陽子

仕様／A５判、192ページ

定価／1760円（税込）

発売／2026年1月28日（水）

発行／主婦の友社

ISBN／978-4-07-462812-4

電子書籍も同時発売

●お知らせ

「知りたいことが全部のってる」シリーズが登場！

主婦の友社では、新しい切り口の実用書「知りたいことが全部のってる」シリーズを立ち上げました。

子どもの成長や親の老化、自身の暮らしや仕事、人との関わり方など「ライフステージの変化に伴うはじめての不安に寄り添う」がコンセプト。

この一冊があれば不安や悩みを乗り切れる「人生の処方箋」のようなラインナップです。

＊読者アンケート・取材を重ね、リアルな声を反映した内容

＊子育て・教育、老後・介護、健康、お金、仕事、住まいなど、誰もが直面する心配ごとがテーマ

＊イラストやマンガ、図解などを多用し、読みやすく親しみやすい紙面

＊専門家による丁寧な解説、最新情報を掲載

今後も多くの方の「知りたいこと」に応えるシリーズを展開してまいります！

