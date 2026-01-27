【首都高メンテナンス神奈川 × WILLTEX】 特殊低温保冷剤「ICE ARMOR」共同販売開始

株式会社WILLTEX

株式会社WILLTEX（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：上田彩花、以下「WILLTEX」）は、首都高メンテナンス神奈川株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 知朗、以下「首都高メンテナンス神奈川」）と連携し、特殊低温保冷剤「ICE ARMOR（アイスアーマー）」の共同販売を開始することをお知らせいたします。

本取り組みは、先に発表したインフラ現場における実証・連携の取り組みに続くもので、実際の現場ニーズを踏まえ、導入・展開を推進するものです。

ICE ARMORとは ― 現場で使える特殊低温保冷技術

ICE ARMORは、電力・ファン・バッテリーを一切使用しない、対流型吸熱構造を採用した特殊低温保冷剤です。

独自の対流冷却技術

一般的なゲル状の保冷製品（ポリマー使用）とは異なり、内部の非ポリマー液体が対流することで熱を効率的に吸収・分散する構造を採用しています。これにより、冷却ムラが起きにくく、安定した冷却効果を長時間維持できる点が最大の特長です。

対流による安定した長時間冷却現場に合わせた2WAYモードとサイズ展開

用途に応じて使い分けられる「0℃（瞬間冷却）」と「5℃（持続冷却）」の2WAYモードを搭載。サイズは現場の負荷に合わせて選べる4種類（200g/500g/700g/1000g）を展開しており、最大サイズの1000gでは最長約8時間の安定冷却を実現します。

「0℃（瞬間冷却）」と「5℃（持続冷却）」の2WAYモード業界最大級 25cm角の大面積冷却による圧倒的防御過酷な環境下での安全性と耐久性

専用ビブスやウェアと組み合わせることで、インフラ保全、建設、防災などの過酷な現場環境において作業者の身体負荷軽減および熱中症リスク低減に貢献します。また、内容物は「水」と「塩類」のみの食品成分レベルの安全性に加え、車両が踏んでも壊れない高耐久設計（耐荷重試験クリア）により、ハードな現場でも安心して運用可能です。

今後の展開について

現場が選ぶ実用性・安全性

今後は首都高メンテナンス神奈川との連携のもと、道路・インフラ保全現場をはじめとしたさまざまな現場での導入を進め、現場で本当に役立つ熱中症対策として、特殊低温保冷剤ICE ARMORの普及を目指してまいります。

展示会出展のお知らせ

本取り組みおよび特殊低温保冷剤ICE ARMORは、以下の展示会に出展予定です。展示を通じて、現場課題に即した導入提案を行います。

防災産業展 2026

会期：2026年1月28日（水）～1月30日（金）

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

ブース番号：7B-16

震災対策技術展（第30回）

会期：2026年2月5日（木）～2月6日（金）

会場：パシフィコ横浜 Dホール

ブース番号：506

製品資料ダウンロード

特殊低温保冷剤「ICE ARMOR」の構造や冷却性能の詳細については、以下の製品チラシ（PDF）をご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

https://prtimes.jp/a/?f=d111445-17-cdcbd50cd878c03fb2427f44cd335a21.pdf株式会社WILLTEX

所在地：〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町5-196 ルネサス元町4F

代表者：代表取締役社長：上田彩花

事業内容：繊維製品及び電化製品の製造販売

設立：2018年7月10日

会社ホームページ：https://www.willtex.co.jp/

TEL/FAX：045-777-7370 / 045-873-6761

