STANDING ON THE BLUE×デザインエフ｜人気コラボ第2弾、シュナウザー専用「Ultra Rain Suit」発売

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、東京・中目黒を拠点にシュナウザー・足長テリアに特化したアイテムを展開する人気ドッグブランド「デザインエフ」とのコラボレーション企画第2弾として、Ultra Rain Suit（design f×STANDING ON THE BLUE）を2026年1月30日（金）より発売いたします。

2024年12月に発売した第1弾のケーブルニットが反響を呼び、このたび約1年ぶりとなる第2弾コラボレーションが実現しました。



今回は、STANDING ON THE BLUEの定番アイテムとして親しまれている「Ultra Rain Suit」をベースに、シュナウザー・足長テリア専用のサイズ・仕様へとアップデートした特別モデルをお届けします。

■ シュナウザー・足長テリアに特化したドッグブランド「デザインエフ」との共同開発による第2弾コラボレーション

本商品は、シュナウザー・足長テリアに特化したアイテムを約30年にわたり展開してきたドッグブランド「デザインエフ」との共同開発により誕生した、シュナウザー・足長テリア専用仕様のレインスーツです。

生地には、現行のUltra Rain Suitとは異なる素材を採用。自然に溶け込むSnowとSandの落ち着いたカラー展開で、さまざまなシーンになじむデザインに仕上げています。

軽量でナチュラルストレッチ性を備えた素材により、着脱時や着用時のストレスを軽減。さらに、特殊ウレタン浸透フィルムをラミネートした3レイヤー構造を採用し、耐水圧20,000mm以上の防水性能を実現しました。軽さと機能性を兼ね備え、雨の日や雪遊びなど幅広く活躍する一着です。

また、顔周りやお腹周りは調節可能な仕様に。テリア犬特有の体系を考慮し、着丈は短めに、足丈は長めに設定することで、着用時にできるだけ足先までカバーできる設計としました。

足先まで被毛が長いシュナウザーならではのニーズに応え、雨や汚れから被毛を守る実用性を高めています。

■ デザインエフ代表・大谷香菜子氏からのコメント

「スタンディングオンザブルー」と「デザインエフ」のコラボレーションで誕生した新作レインコート。

足の長いミニチュアシュナウザーやテリアたちのために一から開発した、特別な一枚です。

雨の日、雪の日。

一般的なレインコートだと、どうしても足の長さが足りず、結局濡れてしまう…。

そんな声から、このレインコートは生まれました。

濡れる部分をできる限り減らすため、パターン設計にとことんこだわり、何度も試作を重ねて、ようやく完成。

都会的でスタイリッシュなデザインと、アウトドアウェアならではの高い機能性。

「愛犬とのアクティブな毎日を、もっと快適に、もっと楽しく。」

そんな私たちの想いとともに、お届けします。

商品概要

Ultra Rain Suit（design f×STANDING ON THE BLUE）

発売開始日：2026年1月30日（金）

販売価格：19,000円（税込）

サイズ：SM、M、ML

カラー：Sand、Snow

販売場所：デザインエフ（〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-15-8）

デザインエフ公式HP：https://www.designf-shop.com/

STANDING ON THE BLUE公式HP：https://standingontheblue.com/

■ブランド概要

STANDING ON THE BLUE

ペットブランドとして、2023年6月にローンチ。モードやストリート、ラグジュアリーの要素をデザインに取り入れ、機能面・実用性にもこだわったアイテムを展開。

STANDING ON THE BLUE 公式アカウント

ECサイト：https://standingontheblue.com/

Instagram: https://www.instagram.com/standingontheblue/

■会社概要

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/

MNインターファッション株式会社

日鉄物産株式会社の繊維事業と三井物産アイ・ファッション株式会社との事業統合により、2022年1月1日に誕生。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長 ：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2601_STOBdesignf&utm_id=TIMES_2601_STOBdesignf)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信を行っている。

「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントでも随時発信中です。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2601_STOBdesignf&utm_id=TIMES_2601_STOBdesignf)

Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/