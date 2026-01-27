【DISHES and TART SAN】バレンタインシーズン限定タルトが登場！販売期間：2026/2/1~2/15

エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、

DISHES and TART SAN各店舗にて、2026年2月1日（日）より『いちごとチョコのムースタルト』『あまおうとデコポンのタルト』『いちごとバナナの生チョコタルト』『ショコラプリンタルト』『バスクチーズタルト』を発売いたします。

2月1日～2月15日の、バレンタインシーズン限定。

旬のフルーツと濃厚なチョコレートを組み合わせた特別なタルトをご用意しました。

新作タルトは全部で5種類。

並べるだけで、テーブルがぱっと華やぎ、選ぶ時間まで楽しくなる。

大切な人への贈り物や、おうちパーティーの主役におすすめです。

※カットタルトのみの販売販売価格：880円（take 864円）

いちごとチョコのムースタルト

従来のいちごムースタルトがバレンタイン仕様に衣替えをして登場。

濃厚でありながら後味は軽やかなチョコレートムースと、甘酸っぱいいちごムースが重なり合います。

口の中でとろけるような、なめらかな舌触りをお楽しみいただけます。

タルト台：プレーン

※カットタルトのみの販売販売価格：980円（take 962円）

あまおうとデコポンのタルト

旬の「あまおう」と「デコポン」を贅沢に使用。

果実の甘みと酸味がチョコレートのコクを引き立て、ひと口ごとに奥行きのある味わいが広がります。

タルト台：プレーン

※カットタルトのみの販売販売価格：860円（take 845円）

いちごとバナナの生チョコタルト

発酵バターを使用したタルト生地の上にバナナをのせ、

生チョコレートをたっぷりと絞り、仕上げにいちごを贅沢にあしらいました。

さらに、散りばめられたアーモンドスライスの香ばしさが全体の味を引き立てます。

タルト台：プレーン

販売価格：760円（take 746円）

ショコラプリンタルト

艶やかなショコラプリンに、彩り豊かなフルーツを添えました。

プリンは、濃厚な甘さの中にカカオ本来のほろ苦さがアクセントになった味わい。

シンプルながらも味わい深い、チョコレート好きにおすすめの一品です。

タルト台：プレーン

販売価格：785円（take 727円）

バスクチーズタルト

SANの人気商品がバレンタイン仕様になって登場。

北海道産のクリームチーズを使用した濃厚でなめらかなバスクチーズケーキ。

周りのチョコレートクリームを合わせることで、コクとほろ苦さが加わります。

タルト台：プレーン

【DISHES and TART SANについて】

SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。

タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。

だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、

一つひとつ丁寧にお作りしています。

そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。

パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。

自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、

満足感と充実感で心も満たしてくれます。

公式HP :https://san-dishesandtart.com/

【SANブランド店舗紹介】

SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１

アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分

TEL： 0565-42-3339

営業時間：11:00~21:00

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３

アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分

TEL： 052-879-6888

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７

アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分

TEL： 0566-91-7779

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１

アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分

TEL：0564-83-9554

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分

TEL：0586-85-6618

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ

TEL：058-201-5778

営業時間：10:00~22:00

SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL：0568-27-9651

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN三井アウトレットパーク岡崎店

住所：〒444-8590 愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2階2270

アクセス：名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分

TEL：0564-64-1509

営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる※変更の可能性あり）

SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階

アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分

TEL：052-938-7707

営業時間：10:00~21:00

【会社紹介】

エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。

１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社

・エイム・エンタープライズ株式会社

・エイムマーケティングエージェンシー株式会社

・エイムクリエーションズ株式会社

・エイムインターセクション株式会社

※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。

代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎

本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F

【代表ブランドの公式Instagram】

「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/

「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/

「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/

「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/