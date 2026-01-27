【Cotopaxi(R)(コトパクシ)】2026春夏コレクションが登場！サステナブルな新作バックパックやアパレルが続々登場

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）が日本総代理店を務める、アメリカ発のアウトドアブランドCotopaxi(R)(コトパクシ)より、2026春夏コレクションが登場いたします。

本コレクションでは、春夏のアクティビティに最適なメッシュトートや3レイヤー構造の高機能ジャケットがラインナップ。さらに、ブランドを代表する大人気の「Allpa（アルパ）」シリーズからは、待望のデイパックが登場します。

本リリースでは、機能性とデザイン性、そしてサステナビリティを兼ね備えた、日常を彩る最新コレクションを一部ご紹介いたします。

■Packs & Bags

通勤通学～デイハイクまで対応｜Elqui 18L Backpack - Del Dia

人気のデイハイク用バックパックに、待望の「Del Dia（デル・ディア）」コレクションが登場。フロントには素早く荷物を出し入れできるメッシュポケット、ショルダーストラップにはスマートフォンや補給食をスマートに収納できるストレッチポケットを装備。機能性と遊び心を詰め込んだ、新たな相棒です。



18,700円（税込）

Allpa（アルパ）シリーズから待望の新作｜Allpa Daypack - Del Dia

18Lサイズ26Lサイズ

PC用スリーブやボトルポケット、アクセスしやすいフロントサイドのジッパーポケットを完備した、多機能デイパックが登場。アウトドアブランドならではのタフな設計ながらスマートなフォルムで、通勤通学といったあらゆるシーンに最適です。

18L：20,900円（税込）

26L：27,500円（税込）

春夏のアクティビティに最適｜Arenilla Mesh Tote - Del Dia

トレンドの透け感を楽しめる、ファッション性の高いメッシュトートが登場。肩掛けしやすいロングハンドル仕様で、荷物が増えても快適に持ち運べます。パッカブル機能付きのため、メインバッグに忍ばせて買い物バッグや旅先でのサブバッグとしても重宝する万能アイテムです。

7,150円（税込）

アクセサリー感覚で持てるミニポーチ｜Allpita Mini Bag - Del Dia

バッグに取り付けられる、カナビラ付きのミニポーチ。鍵やイヤホンなど、バッグの中で迷子になりがちな小物の定位置として最適です。カラビナでしっかり固定できるため、紛失防止などのセキュリティ面でも安心してお使いいただけます。



3,080円（税込）

週末の旅行にはこれ｜Viaje 35L Travel Duffel

取り外し可能なショルダーストラップ付きダッフルバッグ。左右のスナップボタンで容量を調節できる拡張機能を備え、荷物の増減にも柔軟に対応します。背面にはキャリーケースのハンドルに固定できるパススルーストラップを施し、長距離の移動もスマートにサポート。旅のパートナーとして理想的なアイテムです。

24,200円（税込）

■Apparel

3レイヤー構造の高機能ジャケット｜Impermeo 3L Hooded Shell Jacket

悪天候を味方につける、ハイスペックな3レイヤージャケット。耐水圧20,000mm/透湿性20,000g/平方メートル というプロユース級の防水透湿性を備え、雨をシャットアウトしながら衣服内の蒸れを効率的に放出します。梅雨の長雨やアウトドアフィールドでの急な悪天候の中でも、常にドライで快適な着心地をキープする、頼れる一着です。

45,100円（税込）

スポーツやアクティビティに最適｜Pacaya Lite Hooded Jacket

高い通気性と優れた伸縮性を兼ね備え、動きやすさを追求したライトジャケット。特筆すべきは、胸元に施されたスナップボタンです。ジッパーを全開にした状態でも、ボタンを留めることでバタつきを抑えながら通気性を保ち、運動中の細かな体温調節もストレスなく行えます。

23,100円（税込）

レトロなデザインが目を引く｜Tech Plus Bucket Hat

フェアトレード認証工場で製造されたバケットハット。フロントにあしらわれた刺繍パッチと、柔らかい質感のつばが、どこか懐かしくも新しいレトロな雰囲気を演出します。



9,350円（税込）

Cotopaxi(R)(コトパクシ)

Cotopaxi(R)(コトパクシ)は、創業者のDavis Smith(デイビス・スミス)が南米で目の当たりにした貧困問題を背景に、ハイクオリティなアウトドアギアを通して【貧困に苦しむ人々を救う】という目的を持つアメリカンブランド。さまざまな成功をおさめながらも、世界を救うためにもっとやりたいことがある ― こう考えたデイビスは、自分の好きな旅と貧困問題の解決を融合させたビジネスモデルを創り上げることにしたのです。それは顧客が商品を購入することで、貧しい地域の人々に恩恵がもたらされる仕組みです。デイビスはこの会社をCotopaxiと名づけ、エクアドル時代に体験した冒険精神と強い決意を表現しました。2014年の創業以来、労働者を守ること・環境保全に努める事・発展途上国への支援を軸に、革新的なアウトドアギアと特別な体験を提供し続けています。

オフィシャルサイト :https://cotopaxi.jp/Instagram :https://www.instagram.com/cotopaxi_jp/