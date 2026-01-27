大学自動車部支援制度「アップガレージサポート2026」のエントリー受付をスタート

株式会社アップガレージグループ

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦、東証スタンダード市場：7134）は、モータースポーツに励む学生を支援するプロジェクト「アップガレージサポート」の2026年度対象団体の募集を開始いたしました。

■ 「アップガレージサポート」実施の背景

アップガレージグループは「Good Mobility, Happy Life.」をブランドスローガンに掲げ、モビリティパーツの買取や販売、取付を通じて、モビリティを使用するすべての人にカスタムによる高揚感や楽しさ、充実した時間と空間を提供し、モビリティライフの充実を推進しています。

昨今、若者のクルマ離れや、競技費用の高騰が課題となっていますが、大学自動車部は次世代のモビリティ業界を担う貴重な人材の宝庫です。

当社は、在庫商品の提供という形での支援を通じ、モータースポーツ参戦における最大の壁の一つである「資金問題」の解決に寄与します。また、リユースパーツを積極的に活用することで、環境負荷を抑えた「持続可能なモータースポーツ」の形を学生と共に追求してまいります。

■ 支援内容

実戦に直結する「パーツ・工具」の提供

選定された団体には、アップガレージが保有する豊富な在庫の中から、四輪パーツおよび工具等を無償提供いたします。

消耗品の交換から車両のアップデートまで、学生たちの「今、必要なもの」をダイレクトにサポートします。

■ 2026年度 募集要項

本年度も、書類選考を通過した団体を対象に、代表取締役社長の河野映彦との直接面談（プレゼン形式）で、学生たちの熱い想いを直接ぶつけていただく機会を設けています。

◆募集期間 ： 2026年1月27日（火）～ 2026年2月22日（日）

◆応募方法 ： 専用フォーム（ https://forms.gle/6oDjC9KJYiinHvj4A(https://forms.gle/6oDjC9KJYiinHvj4A) ）より申込み

◆サポート対象 ： 大学自動車部（公認・非公認問わず、継続的な活動実態があること）

◆提供内容 ： アップガレージ在庫商品（四輪パーツ・工具等）

申し込みフォームはこちら :https://forms.gle/6oDjC9KJYiinHvj4A

■ 選考スケジュール

- エントリー＆企画書提出 ： 1月27日～2月22日- 一次選考（書類）： 2月下旬～3月上旬- 二次選考（面談）： 3月上旬～3月中旬（弊社社長：河野による面談）- 選考結果発表 ： 3月中旬～3月下旬【一次選考：企画書の内容について】

A4サイズ（PDF形式）で以下の内容をまとめ、応募フォームにアップロードしてください。

・過去の実績

・今年度の活動内容・規模

・今後の参戦スケジュール

・今年度の目標

・サポート獲得に向けた意気込み

■ アップガレージグループとは

1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。

中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は250店舗以上。2022年3月には自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。

2024年4月には、アメリカ合衆国カリフォルニア州に同国での1号店となる「アップガレージガーデングローブ店(https://www.upgarage.com/en/usa/)」を新規出店し、グローバル展開にも注力。

ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アップガレージグループ

住所 ： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22

代表取締役社長： 河野 映彦

資本金 ： 524,305千円

事業内容 ： リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営

ホームページ ： https://www.upgarage-g.co.jp/

サービスサイト： https://www.upgarage.com/