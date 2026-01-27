【横浜美しが丘店限定】東京とろろそばに「丼もの」カテゴリーが新登場！単品でも半そばセットでも選べる新ラインアップ

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、2026年1月28日(水)より、とろろそば専門店「東京とろろそば」横浜美しが丘店限定で「天丼」など丼メニューを新たに新グランドメニューとして販売開始いたします。

東京とろろそば公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/

東京とろろそばの新たな楽しみ方「丼もの」

東京とろろそばでは、とろろそばを中心に定番にとらわれない組み合わせやアレンジで、食べ応えのある創作そばを提供しています。今回美しが丘店限定で新たに導入する「丼もの」カテゴリーは、そば屋ならではの素材や味わいを楽しめる新メニュー。

そばと組み合わせて楽しめるメニューとして「東京とろろそば」の楽しみ方を広げます。

■そば屋ならではの味わいを楽しめる、満足感のある丼ラインアップ

美しが丘店限定で登場する丼メニューは、天丼や親子丼、千切りとろろを合わせた丼など、東京とろろそばならではの素材を生かしたラインアップです。

丼単品はもちろん、＋200円(税込220円)で半そばを付けたセットとしても楽しめます。

【販売メニュー】

・天丼 半そばセット 1,180円(税込1,298円)

[大海老・山芋・茄子・蓮根・舞茸・いんげん]

大海老や山芋が入った当店自慢の天丼。

・鴨の親子丼 890円(税込979円)

鴨肉を使用した鴨の香りが引き立つ親子丼。

・そば屋の豚しゃぶカレー丼 890円(税込979円)

そば屋の出汁を使った豚しゃぶカレー

・まぐろとろろ丼 980円(税込1,078円)

マグロと山芋の千切りを合わせた海鮮丼。

・とろろばくだん丼 890円(税込979円)

マグロ・オクラ・納豆・山芋の千切り・海苔・卵黄を混ぜてお召し上がりください。

■横浜美しが丘店 その他メニュー

販売店舗

東京とろろそば 横浜美しが丘店

営業時間 10時～22時

住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1-10-8

電話 045-509-1616

席数 34席

駐車場 15台

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=691

とろろそば専門店「東京とろろそば」について

サッと入ってサッと食べて、サッと帰る...そんな日常の食事を

スッとした店でスッとしたそばを、スッとすすってちょっと豊かに。

そんな想いで「東京とろろそば」は誕生しました。

とろろの歯ざわり、のどごし。スッと食べれて、しっかり栄養。

午後の活力、明日の活力になる様な創作そばをぜひ、”スッ”としたお店でお召し上がりください。

【代表メニュー】

■とろろ肉そば 890円(税込979円)

たっぷりの豚肉と千切りとろろが旨味を引き立てる人気の逸品。

■肉汁とろろつけそば 790円(税込869円)

ネギと豚肉に特製油が香る、旨みあふれるつけ汁。

■肉そば 920円(税込1,012円)

ボリューム満点の豚肉が旨味を引き立てる人気の逸品。

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/tokyotororosoba

●Instagram

https://www.instagram.com/alshd_official/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客様を「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者：代表取締役社長 布施 裕康

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2022年9月1日

業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL： https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/