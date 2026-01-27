【横浜美しが丘店限定】東京とろろそばに「丼もの」カテゴリーが新登場！単品でも半そばセットでも選べる新ラインアップ
とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、2026年1月28日(水)より、とろろそば専門店「東京とろろそば」横浜美しが丘店限定で「天丼」など丼メニューを新たに新グランドメニューとして販売開始いたします。
東京とろろそば公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
東京とろろそばの新たな楽しみ方「丼もの」
東京とろろそばでは、とろろそばを中心に定番にとらわれない組み合わせやアレンジで、食べ応えのある創作そばを提供しています。今回美しが丘店限定で新たに導入する「丼もの」カテゴリーは、そば屋ならではの素材や味わいを楽しめる新メニュー。
そばと組み合わせて楽しめるメニューとして「東京とろろそば」の楽しみ方を広げます。
■そば屋ならではの味わいを楽しめる、満足感のある丼ラインアップ
美しが丘店限定で登場する丼メニューは、天丼や親子丼、千切りとろろを合わせた丼など、東京とろろそばならではの素材を生かしたラインアップです。
丼単品はもちろん、＋200円(税込220円)で半そばを付けたセットとしても楽しめます。
【販売メニュー】
・天丼 半そばセット 1,180円(税込1,298円)
[大海老・山芋・茄子・蓮根・舞茸・いんげん]
大海老や山芋が入った当店自慢の天丼。
・鴨の親子丼 890円(税込979円)
鴨肉を使用した鴨の香りが引き立つ親子丼。
・そば屋の豚しゃぶカレー丼 890円(税込979円)
そば屋の出汁を使った豚しゃぶカレー
・まぐろとろろ丼 980円(税込1,078円)
マグロと山芋の千切りを合わせた海鮮丼。
・とろろばくだん丼 890円(税込979円)
マグロ・オクラ・納豆・山芋の千切り・海苔・卵黄を混ぜてお召し上がりください。
■横浜美しが丘店 その他メニュー
販売店舗
東京とろろそば 横浜美しが丘店
営業時間 10時～22時
住所 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1-10-8
電話 045-509-1616
席数 34席
駐車場 15台
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=691
とろろそば専門店「東京とろろそば」について
サッと入ってサッと食べて、サッと帰る...そんな日常の食事を
スッとした店でスッとしたそばを、スッとすすってちょっと豊かに。
そんな想いで「東京とろろそば」は誕生しました。
とろろの歯ざわり、のどごし。スッと食べれて、しっかり栄養。
午後の活力、明日の活力になる様な創作そばをぜひ、”スッ”としたお店でお召し上がりください。
【代表メニュー】
■とろろ肉そば 890円(税込979円)
たっぷりの豚肉と千切りとろろが旨味を引き立てる人気の逸品。
■肉汁とろろつけそば 790円(税込869円)
ネギと豚肉に特製油が香る、旨みあふれるつけ汁。
■肉そば 920円(税込1,012円)
ボリューム満点の豚肉が旨味を引き立てる人気の逸品。
【公式アカウント/サイト】
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/tokyotororosoba
https://www.instagram.com/alshd_official/
●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/tokyotororo/
会社概要
「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客様を「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。
株式会社トビラダイニング
代表者：代表取締役社長 布施 裕康
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日：2022年9月1日
業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL： https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16
アークランドサービスホールディングス(株)について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/