【食堂カフェpottoイオンモール堺北花田店】8周年の感謝を込めて「サンキュー（39）キャンペーン」開催｜2/1（日）～2/8（日）期間限定
株式会社have（本社：石川県加賀市、代表取締役：山崎輝芳）は、食堂カフェpottoイオンモール堺北花田店が8周年を迎えることを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めた 「8周年記念 サンキュー（39）キャンペーン」 を、2026年2月1日（日）～2月8日（日） の期間限定で開催いたします。
「これまでもありがとう。これからもありがとう。」の気持ちを込めて、人気の GUILT-FREE PLATE（ギルトフリープレート） を 390円OFF でご提供するほか、期間中に店舗Instagramをフォローいただいた方には、バスクチーズケーキ を8周年にちなみ88円（税込96円） の特別価格でお楽しみいただけます。
企画概要
【キャンペーン内容】
・GUILT-FREE PLATE全6種：390円OFF
・インスタフォローで小ぶりなクリーミーバスクチーズケーキ：88円（税込96円）
【販売店舗】
・食堂カフェpottoイオンモール堺北花田店
【キャンペーン期間】
・2026年2月1日（日）～2月8日（日）
◆ GUILT-FREE PLATE(ギルトフリープレート)
波佐見焼の器に盛られたのはたっぷりの色鮮やかなサラダボウルに、選べるメイン料理（全６種）。黒米ごはん、potto特製の能登のいしる出汁入り味噌汁、お野菜の副菜がついた、カラダにもココロにもうれしいギルトフリーなプレートをお楽しみいただけます。
GUILT-FREE PLATE クリスピーチキン南蛮特製スイートチリタルタル 通常1645円→期間中1255円
GUILT-FREE PLATE Beef+Chicken高タンパク合盛やみつきタレ
通常1745円→期間中1355円
お客様の再販熱望のお声をいただき、復活！
1日じっくり塩漬けし、低温調理で仕上げた豪州黒牛ローストビーフと備中高原鶏チキンブレストのこだわりのタンパク質をしっかり摂れるプレートです。
GUILT-FREE PLATE サーモンフライ トリュフと木ノ子のタルタルソース
通常1745円→期間中1355円
GUILT-FREE PLATE 奥能登いしる味噌漬け 炙りサーモン焦がし味噌バターソース
通常1895円→1505円
GUILT-FREE PLATE 粗挽きハンバーグ ポルチーニマッシュルームソース
通常1795円→1405円
GUILT-FREE PLATE 鯖とごろごろ野菜の竜田揚げ 黒酢あんかけ
通常1745円→1355円
pottoのこぶりなクリーミーバスクチーズケーキ
インスタグラムフォローで特別価格にてご提供
通常645円→期間中8周年にちなみ88円（税込96円）
クリームチーズと生クリームたっぷりの滑らかな自家製バスクチーズケーキ
◆店舗情報
店舗名 ： 食堂カフェpottoイオンモール堺北花田店
所在地 ： 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田3階
営業時間 ： 10:00～21:00
連絡先 ： 072-245-9123
食堂カフェpotto
■コンセプト
カラダにイイ、ココロにイイ。
食べ慣れている日常食に、ちょっとイイものを取り入れた食事を提供します。pottoが創りたいのは、0歳から100歳以上だって誰もがそれぞれの時間を、穏やかに楽しく過ごせる空間。お子様連れのお客様にも、周りを気にせず、食事の時間を楽しんで欲しいという想いから、ソファ席やお座敷席も完備。キッズメニューはカレーやパスタ、オムライスなど充実のラインナップ。アレルギー表示もあるので安心してお選び頂けます。
〈お問い合わせ先〉
株式会社have
北田 瑞希
e-mail：kitada@potto-has.com
電話番号：070-2253-3700
※詳細はお気軽にお問い合わせください。
◆会社概要
会社名： 株式会社have
所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1
代表者： 代表取締役 山崎輝芳
URL ： https://www.potto-has.com/
事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング
運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(3店舗)、potto×タニタカフェ(2店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、生姜焼き食堂上出来（1店舗）、飲食店.β