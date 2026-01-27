【銀座コージーコーナー】バレンタインに合わせて、チョコスイーツ7品が勢ぞろい！“贈りもの”&“自分へのご褒美“に

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年1月30日（金）から、全国の生ケーキ取扱店（※）で「コージープリンセス（苺＆チョコ）」、「生チョコミロワール」などチョコスイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

選べる楽しさ！この時期ならではのラインアップ

バレンタインの時期に合わせ、チョコレートの魅力を存分に楽しめるスイーツをバラエティ豊かに全7品ご用意しました。

チョコと相性のよい苺を組み合わせた「コージープリンセス（苺＆チョコ）」と「ショコラフレーズミロワール」。濃厚な生チョコとムースを重ね、なめらかな口どけと余韻を楽しめる「生チョコミロワール」。ふわシュワッ食感のスフレケーキや、なめらかなチョコカスタード入りのジャンボシュークリームも登場。

また、昨年販売終了した「ガトーショコラ」を、店頭やSNSなどで復活を望む多くのお客様の声にお応えし、1年ぶりに通年商品として発売します。

チョコスイーツは、バレンタインの贈りものにはもちろん、自分を癒やすご褒美にもぴったり。この時期ならではのラインアップから、お気に入りを見つけてください。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/30231.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/30231.html)

コージープリンセス（苺＆チョコ）

価格：680円（税込734円）

販売：1月30日（金）～2月15日（日）頃

特長：ジューシーな苺とチョコクリームで華やかに仕立てた季節限定のプチデコレーションケーキです。苺チョコホイップクリームをふわふわのココアスポンジでサンドし、上面はまろやかなチョコクリームをハート形に絞り、ハート形のピックと苺を飾って仕上げました。バレンタインや自分へのご褒美に♪

生チョコミロワール

価格：680円（税込734円）

販売：1月30日（金）～2月15日（日）頃

特長：ミルクチョコを使用した濃厚な味わいの生チョコをサンドしたチョコスポンジと、スイートチョコを使用したなめらかな口どけのムースを重ね、上面はココアグラサージュで艶めく鏡（ミロワール）のように仕上げました。

心ゆくまでチョコの余韻を楽しめる、季節限定のチョコレートケーキです。

ショコラフレーズミロワール

価格：680円（税込734円）

販売：1月30日（金）～2月15日（日）頃

特長：口どけなめらかなチョコムースと、濃厚な味わいのチョコレートガナッシュ、ほんのり甘ずっぱい苺ジャムを重ねて、上面はラズベリーグラサージュで艶めく鏡（ミロワール）のように仕上げました。

苺の爽やかな甘ずっぱさとチョコのコクが、相性抜群の季節限定ケーキです。

ガトーショコラ

価格：550円（税込594円）

販売：1月30日（金）～通年販売

特長：チョコムースは、コク豊かなチョコ、フルーティでほのかな酸味のあるチョコ、ナッツをローストしたような芳醇なチョコの3種と、カカオの存在感が際立つカカオマスをブレンド。

芳醇で奥深い味わいのチョコムースと、ほろ苦いココアスポンジ、上面に飾ったチョココポーが三位一体となり、絶妙なハーモニーを奏でます。

チョコレートスフレ

価格：680円（税込734円）

販売：1月30日（金）～2月28日（土）頃

特長：クーベルチュールチョコレートを使用した、ふんわり食感のチョコレートスフレです。

”しっとり、ふわシュワッ”と広がるチョコレートのコク深い味わいと、ほろ苦さをお楽しみください。

ジャンボシュークリーム（チョコ）

価格：180円（税込194円）

販売：1月30日（金）～2月28日（土）頃

特長：ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めました。

チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感をお楽しみください。

スフレワッフル（Wショコラ）

価格：230円（税込248円）

販売：販売中 ～3月15日（日）頃

特長：ミルクとダーク、2種類のクーベルチュールチョコレートを使用した、濃厚で贅沢な味わいのスフレワッフルです。

まろやかでコク深いミルクチョコカスタードと、フレッシュなミルク感とカカオが引き立つチョコホイップクリーム、しっとりふんわり焼き上げたスフレのようなワッフル生地が、やさしく口どけていく一体感をお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。