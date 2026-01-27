harmo、働く人の健康と安全を守る一般企業向け支援を本格展開

シミックホールディングス株式会社

シミックホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：大石 圭子）のグループ会社で医療情報の電子化を推進するharmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役Co-CEO：山東 崇紀、内上 昌裕、以下：harmo）は、法人向け交通安全教育を展開する株式会社エスエスディ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：時野 憲子、以下：エスエスディ）とパートナーシップ契約を締結し、健康管理と安全運転教育を組み合わせた新たな法人向けの取り組みを開始しました。

本パートナーシップによりharmoは、従来の運輸事業者に加え、一般企業にもサービスを拡大し、健康状態に起因する社用車事故リスクの低減をより広く支援していきます。

【背景】

高齢化や治療と仕事の両立が進む中、企業にはこれまで以上に従業員の健康状態に応じたリスク管理が求められています。特に、疾患や服薬内容による注意力や反応速度の低下は、社用車等の運転に影響を及ぼす可能性があります。

harmoは、健診データや服薬情報を活用し、従業員の健康状態を可視化することで、運輸事業者を中心に健康起因事故の防止を支援しています。

一方、エスエスディは35年以上にわたり、安全運転教育や運転適性テストの提供を通じ、企業の交通安全水準の向上に貢献しています。

本パートナーシップにより、harmoのサービスをエスエスディが提供する企業向けプログラム等に組み込み、健康管理と安全運転教育を一体化させた新たな企業向け支援を実現します。これにより、企業における事故リスクをさらに低減し、健康上の不安を抱える従業員も安全に長く働ける環境づくりを支援します。

【会社情報】

■株式会社エスエスディについて

株式会社エスエスディは、実車研修を中心に企業の交通安全教育を支援しています。研修プログラムは、新入社員の運転スキル判定、事故再発の防止、管理者向けの添乗指導など、企業の課題に合わせて策定。毎年約8,000人以上が受講しており、全国各地で研修を実施しています。

コーポレート：https://www.ssd-laboratory.com/

サービス：https://www.ssd-laboratory.com/service/training/

■harmo株式会社について

harmo株式会社は、「harmoおくすり手帳」を基盤としたサービスを展開しています。「harmoおくすり手帳」は、個人やご家族が個々の医療・健康情報を活用可能にするスマホアプリケーションで、専用ICカードを合わせ約44万人の利用者を擁し（2024年1月現在）、全国2万軒以上の薬局で利用実績があります。また、川崎市・神戸市・豊中市・さいたま市・滋賀県などでは、地域の薬剤師会と協業し、地域住民の健康増進に資する活動を展開しています。

コーポレート：https://www.harmo.biz

サービス：https://www.harmo.biz/well-harmo/

■シミックグループについて

シミック（CMIC）は、1992年に日本で初めてCRO（医薬品開発支援）事業を開始し、今では開発から製造、営業・マーケティングまでの医薬品に関する総合的な支援業務を提供しています。製薬・バイオテクノロジー・医療機器等の海外企業の日本市場参入や、アジアでの臨床試験実施、米国と日本における医薬品開発および製造のサポートなども展開しています。また、シミックは個人や自治体を支援する新しいヘルスケアソリューションを提供しており、製薬企業のバリューチェーンを全面的に支援する豊富な経験と実績を基盤として、“個々人の健康価値を最大化”する事業モデルPHVC（"Personal Health Value Creator”）の展開を目指しています。シミックグループは、世界中に7,800人を超える従業員とグループ会社27社を擁しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

https://www.cmicgroup.com