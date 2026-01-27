文字を構造として表現する印鑑。円窓とマップから着想を得たデザイン印鑑「エンソー印グラフィー」「ルート印グラフィー」1月27日(火)発売開始。

株式会社Sirusiルート印グラフィー(左)とエンソー印グラフィー(右)

印鑑をデザインするSirusi（兵庫県尼崎市）は、デザイン印鑑シリーズ「印グラフィー」より、新作デザイン「エンソー印グラフィー」と「ルート印グラフィー」の2種を、2026年1月27日(火)より発売開始いたします。

日本庭園の円窓から着想を得た「エンソー印グラフィー」と、都市をつなぐマップ構造から生まれた「ルート印グラフィー」は、印鑑を“使うもの”から“表現するもの”へと捉え直す、印グラフィーシリーズの思想を体現したデザインです。

本作は、OMOTENASHI Selection 2025で評価された印グラフィーシリーズのデザイン思想をもとに展開される、新作2デザインです。

エンソー印グラフィー

エンソー印グラフィーデザイン見本日本庭園の円窓から生まれた、静けさと構造をもつデザイン印鑑

エンソー印グラフィーは、日本庭園を訪れた際に目にした円窓（えんそう）から着想を得て生まれたデザイン印鑑です。

円窓越しに切り取られた風景のように、限られた円の中に世界を収める構造を、印鑑の印面へと置き換えています。

円を縁取る外周は窓枠を思わせる形で構成し、内部には組子のような線の配置によって名前を表現。

文字をそのまま描くのではなく、線の重なりや余白のバランスによって、名前の存在感を立ち上げるデザインとなっています。

このデザインは、着想から商品化に至るまで約2年をかけて開発されました。

印鑑としての視認性や実用性を保ちながら、円という形の中でどこまで表現が可能かを検討し、デザインの方向性やレギュレーションを一つひとつ積み上げています。

静かでありながら奥行きを感じさせる印影は、実印や銀行印としても使いやすく、日本的な美意識や落ち着いた佇まいを大切にしたい方に向けた印グラフィーの新作です。

詳細を見る :https://www.sirusi.jp/series/design-enso/

ルート印グラフィー

都市をつなぐ道の構造から生まれた、モダンでユニークなデザイン印鑑

ルート印グラフィーは、幹線道路や地域道など、さまざまな道が交差し、つながっていくマップ構造から着想を得たデザイン印鑑です。

マップ（地図）の制作を行っていた際、道の重なりがふと「文字のように見えた」ことをきっかけに、デザインの構想が始まりました。

直線や緩やかなカーブが交差する構成は、都市の動きや広がりを感じさせる一方で、線の太さや配置を調整することで、名前としてのまとまりや読み取りやすさを保っています。

無秩序に見えがちな情報を整理し、ひとつの印影として成立させる点が、ルート印グラフィーの特徴です。

デザインは、モダンで少しかっこよく、それでいてどこか可愛らしさも感じられる印象になるよう設計されています。

線が生み出すリズムや余白によって、押したときに軽やかさのある表情が生まれ、従来の印鑑とは異なる存在感を放ちます。

都市の構造をモチーフにしながらも、日常の中で自然に使える印鑑として仕上げたルート印グラフィーは、個性を大切にしたい方や、少し遊び心のある印鑑を求める方に向けた新しい提案です。

詳細を見る :https://www.sirusi.jp/series/design-route/

印グラフィーシリーズについて

「使うもの」から「表現するもの」へ。印鑑の役割を捉え直すデザイン

印グラフィーシリーズは、印鑑を単なる事務的な道具としてではなく、名前を通じて自分らしさを表現するためのものとして捉え直すことから生まれました。

Sirusiは、多様な価値観が共存する現代において、一人ひとりが自分自身の感覚や考え方を大切にしながら選べる印鑑があってもよいのではないかと考えています。

文字をそのまま描くのではなく、線や配置、余白といった要素によって名前を再構成することで、使う人それぞれの解釈や感性がにじむ印影を生み出してきました。

こうした印グラフィーシリーズの取り組みが、OMOTENASHI Selection 2025において評価され、受賞しています。

デザイン性だけでなく、思想や姿勢そのものが評価されたことは、シリーズにとってひとつの節目となりました。

詳細を見る :https://www.sirusi.jp/news/information/post-28795/

今回発表する「エンソー印グラフィー」と「ルート印グラフィー」は、その受賞で評価されたデザイン思想を土台にしながら、自然と都市、静と動という異なる風景の構造を名前の表現へと落とし込んだ新作です。

印グラフィーシリーズは今後も、決まった正解や形式にとらわれることなく、印鑑という存在が持つ可能性を、デザインを通じて探り続けていきます。

【商品概要】

商品名：エンソー印グラフィー／ルート印グラフィー

発売日：2026年1月27日(火)

用途：実印／銀行印／認印など

※自治体によって登録ルールが異なる場合があります

素材：天然木材、強化木材、チタン ほか

価格：8,000円（税込）～

販売方法：Sirusi公式オンラインストアにて受注生産

販売ページ：https://www.sirusi.jp/series/design/

Sirusi公式オンラインストア

https://www.sirusi.jp/

印影デザインへのこだわり

Sirusiでは、印鑑製造の工程の中でも特に「印影デザイン（文字デザイン）」を重視しています。

1本ごとにデザイナーが向き合いながらデザインを行い、これまでに累計60万本以上の印影デザインを手がけてきました。

社内には、30万本以上のデザイン経験を持つデザイナーが4名在籍しており、そのほかにも感性と表現力を備えたデザイナーが揃っています。

商品として提供する印鑑のデザインは、必ず経験豊富なデザイナー、またはその監修のもとで制作されています。

Sirusiブランドコンセプト

「自分らしい印しをつくる」

印鑑は長い間、日本の暮らしに根付いてきた文化のひとつです。

私たちは、多様化する時代において、「自分らしさを表現できること」そのものが価値になると考えています。

印鑑を「使うもの」から「表現するもの」へ。

自分にしっくりとくる感覚やこだわりを形にすることで、

モノとココロが自然につながる体験を届けたい。

Sirusiはこれからも、そんな“らしさ”を具体的に表現できる印鑑づくりを提案していきます。

会社概要

会社名：株式会社Sirusi

所在地：兵庫県尼崎市武庫之荘2-5-16 ecru teracce 2F

事業内容：印章の企画、製造及び販売、通信販売業

公式サイト：https://www.sirusi.jp/ (https://www.sirusi.jp/)

インスタグラム：https://www.instagram.com/sirusi.jp/