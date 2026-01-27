ClickHouse、Dragoneer主導でシリーズDにて4億ドルを調達、分析・AIインフラのグローバル展開を加速（抄訳版）

ClickHouse株式会社

本プレスリリースは、2026年1月16日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。



ClickHouseは、LLMオブザーバビリティ分野に参入するためにLangfuseを買収するとともに、トランザクション処理と分析処理のワークロードを統合するネイティブPostgresサービスを発表しました。





リアルタイム分析、データウェアハウジング、オブザーバビリティ、そしてAI/ML（機械学習）分野のリーダーであるClickHouseは本日、シリーズD資金調達を完了し、総額4億ドルを調達したことを発表しました。このラウンドはDragoneer Investment Groupが主導し、Bessemer Venture Partners、GIC、Index Ventures、Khosla Ventures、Lightspeed Venture Partners、T. Rowe Price Associates, Inc.の投資助言を受けるファンド、およびWCM Investment Managementが参加しました。



今回の資金調達は、ClickHouseが継続的かつ加速的な成長を遂げてきた期間を背景に実施されたものです。同社は現在、フルマネージドサービスであるClickHouse Cloudにおいて3,000社以上の顧客を抱えており、ARR（年間経常収益）は前年比250%以上の成長を記録しています。過去3か月間で、Capital One、Lovable、Decagon、Polymarket、Airwallexなどの顧客が同プラットフォームを導入、または既存の導入規模を拡大しました。これらの顧客は、Meta、Cursor、Sony、TeslaといったAI分野のイノベーターや大手ブランドを含む、既存の強固な顧客基盤に加わっています。

▪️ClickHouse CEO Aaron Katzコメント

「ClickHouseは最も要求の厳しいデータワークロードに対して卓越したパフォーマンスとコスト効率を提供するように構築されており、今回の勢いはその戦略の正しさを裏付けるものです。今後に向けて、トランザクション処理と分析処理を統合したワークロードへの対応を進めることで、開発者が最適な技術基盤の上で、AI駆動のあらゆるアプリケーションを構築できるようにしていきます。さらに、LLMのオブザーバビリティを提供ラインアップに加えることで、AIアプリケーションの開発者が、本番環境への移行過程でAIの出力品質や動作を評価できるようにします。今回の追加資金と継続的な製品開発により、私たちはAI時代におけるデータおよびLLMオブザーバビリティを担う最先端のプラットフォームを提供する体制が整いました。」



データインフラストラクチャとAIを大規模に支える、確信度の高い投資

2012年にMarc Stad氏によって設立されたDragoneerは、厳選された少数のカテゴリーを代表する企業との長期的なパートナーシップを志向し、調査主導の高度に選別的な投資アプローチを取っています。同社は、過去10年間にわたり、主要なデータプラットフォームや、基盤となるAI企業のいくつかに投資してきました。

AIシステムが実験段階から本番環境に移行するにつれて、基盤となるデータインフラストラクチャに求められる要件はますます高まっています。AI駆動型アプリケーションは、はるかに大量のクエリを生成し、より厳しいレイテンシ要件のもとで動作し、継続的な評価とオブザーバビリティが必要です。このような環境では、大規模かつデータ集約型の本番ワークロードを支えるインフラストラクチャプラットフォームに、ますます価値が集中していきます。

▪️Dragoneer Investment Group パートナー Christian Jensen氏 コメント

「大規模なプラットフォーム転換は、最終的には本番環境に最も近いところに位置するインフラストラクチャ企業に報酬をもたらします。モデルの性能が向上するにつれて、ボトルネックはデータインフラストラクチャへと移ります。ClickHouseが際立っていたのは、大規模に動作するAIシステムに必要なパフォーマンス、効率性、信頼性を備えているからです。」

Dragoneerによる今回の投資は、厳格な評価プロセスを経た結果であり、その中で同プラットフォームが、現代のデータスタックにおけるカテゴリーを代表するリーダーであることが明らかになりました。ClickHouseは、常時稼働している顧客向けシステムやAI駆動のシステムに組み込まれた、ミッションクリティカルなリアルタイムワークロードを幅広くサポートしています。

ClickHouseの成長は、既存のシステムを単に置き換えるのではなく、新しいワークロードを実現してきた点にも支えられています。リアルタイム分析を高いコスト効率で大規模に実行できることで、従来はレイテンシやコストの制約から実現が難しかったユースケースを可能にしています。多くのデータインフラストラクチャプラットフォームが社内向け分析チームを主な対象としているのに対し、ClickHouseはパフォーマンスと信頼性がエンドユーザー体験に直結する、顧客向け製品に組み込まれることが多いのも特徴です。

▪️Dragoneer Investment Group パートナー Christian Jensen氏 コメント

「私たちは、システムが停止してはならない状況で顧客が頼りにするプラットフォームを探しており、ClickHouseは一貫してその特性を備えていることを示してきました。」

LLMオブザーバビリティ：ClickHouse、Langfuseの買収により市場に参入

ClickHouseは、オープンソースのLLMオブザーバビリティプラットフォームであるLangfuseを買収したことを発表しました。システムの健全性とパフォーマンス指標に焦点を当てる従来のオブザーバビリティとは異なり、LLMオブザーバビリティは、非決定的でますます複雑化するAIシステムが、正確で安全でかつユーザーの意図に沿った出力を生成していることを保証することに重点を置いています。AIシステムが本番ワークフローに深く組み込まれるようになるにつれて、LLMオブザーバビリティは、AI駆動のアプリケーションを構築、運用するチームにとって重要な要件となっています。

Langfuseのオープンソースプロジェクトは急速に採用が進んでおり、2025年末時点でGitHubのスター数が2万件を超え、SDKの月間インストール数は2,600万回以上に達しました。

▪️Langfuse CEO Marc Klingen氏のコメント

「LangfuseをClickHouse上に構築したのは、LLMオブザーバビリティと評価は本質的にデータの問題であるからです。今回、1つのチームとして統合されることで、より緊密に連携したエンドツーエンドの製品を提供できるようになります。これにより、より高速なデータ取り込み、より高度な評価、本番環境での問題から測定可能な改善へと至るまでの道のりを、より短くすることができます。」

Langfuseの共同創設者 Clemens Rawert、Marc Klingen、Max Deichmann



ネイティブPostgresサービス：ClickHouse、AI開発者向けの統合データスタックを発表

ClickHouseは、ClickHouseと深く統合されたエンタープライズグレードのPostgresサービスを発表しました。トランザクション処理と分析処理の両方の機能を必要とするモダンなリアルタイムAIアプリケーションを支えるために、ClickHouseは、NVMeストレージとネイティブなCDC（変更データキャプチャ）機能を備えた高性能でスケーラブルなPostgresを含む、統合データスタックを提供しています。わずか数クリックでトランザクションデータをClickHouseに同期し、最大で100倍高速な分析を実現します。ネイティブなPostgres拡張によって実現される統合クエリレイヤーにより、ユーザーは、個別のシステムを管理することなく、トランザクションと分析をシームレスに横断するアプリケーションを構築できます。このサービスは、Citus Data、Heroku、Microsoftでの豊富な実績を持つチームが率いる、高性能Postgresを提供するオープンソースクラウド企業Ubicloudとのパートナーシップのもとで開発されています。

▪️Ubicloudの共同CEO兼共同創設者であるUmur Cubukcu氏 コメント

「PostgresとClickHouseは本質的に相互補完的であり、AIアプリケーションにとって重要な存在です。トランザクション用の本番環境グレードのPostgresと、分析用のClickHouseが一体となって機能する統合スタックを提供することで、チームの複雑さを取り除きます。UbicloudとしてClickHouseと力を合わせられることを大変うれしく思います。信頼できるチーム同士が最高水準の製品を構築し、共に成長していく。これこそが、オープンソースエコシステムの成功のあり方です。」

Ubicloudの共同創設者 Umur、Ozgun、Daniel



グローバル展開の継続とプロダクトの力強い成長

資金調達およびLangfuseの買収と並行して、ClickHouseはグローバルでの展開とエコシステムの拡大を続けています。過去1年間で、同社はJapan Cloudとのパートナーシップを通じて日本市場に参入したほか、OneLakeに焦点を当てたMicrosoft Azureとのパートナーシップを発表しました。さらに、ClickHouseはサンフランシスコ、ニューヨーク、アムステルダム、シドニー、バンガロールでユーザーイベントを開催し、1,000人以上の参加者を集め、OpenAI、Tesla、Capital One、Ramp、Canvaなどの企業から講演者を招きました。また、The Chainsmokersが出演するAWS re:Inventの顧客向けイベントを2年連続で開催しました。

最近の製品面での進展は、分析、AI、オブザーバビリティが重なり合う領域におけるClickHouseの立ち位置を、さらに強固なものにしています。同社はデータレイク対応に多額の投資を行い、Apache Iceberg、Delta Lake、そして最も広く利用されているデータカタログとの互換性を追加しました。また、AIオブザーバビリティを含むオブザーバビリティ用途において重要性が高まっている全文検索機能も拡張しています。さらに、より要求の厳しいAI駆動型アプリケーションを支えるための軽量UPDATEも導入されました。本プラットフォームは、最近のベンチマークにおいて主要なクラウドデータ ウェアハウスを上回る結果を示すなど、業界トップクラスの価格性能比を引き続き提供しています。

シリーズDの資金調達、Langfuseの買収、そしてネイティブPostgresサービスの導入により、ClickHouseは成長をさらに加速させ、統合データプラットフォームおよびAIオブザーバビリティにおける役割を一層拡大していく体制を整えています。

- ClickHouseのネイティブPostgresサービスを体験するには、こちら(https://clickhouse.com/cloud/postgres)からサインアップして下さい。- Langfuse買収の詳細については、ClickHouseのブログ(https://clickhouse.com/blog/clickhouse-acquires-langfuse-open-source-llm-observability)をご覧ください。- ClickHouseの最新ニュースやお知らせについては、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/clickhouseinc/)とX(https://x.com/ClickHouseDB)ご覧ください。

※原文はこちらをご覧ください。

https://clickhouse.com/blog/clickhouse-raises-400-million-series-d-acquires-langfuse-launches-postgres

本文と原文に相違がある場合には、英語の原文を優先します。

ClickHouseについて

ClickHouseは、リアルタイムデータ処理および分析のために設計された、高速なオープンソースのカラム型データベース管理システムです。高いパフォーマンスを実現するよう設計されたClickHouse Cloudは、卓越したクエリ速度と高い同時実行性能を提供し、膨大なデータ量から即座に洞察を得ることが求められるアプリケーションに最適です。AIエージェントがソフトウェアにますます組み込まれ、これまでよりもはるかに頻繁かつ複雑なクエリを生成するようになる中で、ClickHouseは、こうした課題に対応するために特別に設計された、高スループットかつ低レイテンシのエンジンを提供します。Sony、Tesla、Memorial、Sloan Kettering、Lyft、Instacartといった業界を代表する企業から信頼されているClickHouseは、スケーラブルで効率的、かつモダンなデータプラットフォームを通じて、チームが洞察を引き出し、より賢明な意思決定を行うことを支援します。詳細についてはこちら（https://clickhouse.com/jp ）をご覧ください。

Dragoneer Investment Groupについて

Dragoneerは、運用資産総額300億ドル超を擁する、成長志向の投資会社です。同社は、公開市場および非公開市場の双方において、カテゴリーを代表する企業を築く創業者や経営チームとパートナーシップを組んでいます。これまでに、Dragoneerの支援を受けた企業のうち50社以上が株式公開を果たしています。Dragoneerの投資先には、Airbnb、Amwins、Atlassian、Databricks、Datadog、Meta、Nubank、OpenAI、Revolut、ServiceNow、Snowflake、Spotify、Uberなどが含まれます。

Langfuseについて

Langfuseは、LLMアプリケーション/エージェントの構築、テスト、監視のためのオープンソースプラットフォームです。チームはLangfuseを使用して、エージェントのワークフローをトレースおよびデバッグし、評価を行い、本番環境におけるAI出力の品質を継続的に測定して改善できます。Langfuseはマネージドクラウドサービスとして提供されているほか、本番規模でのセルフホスティングにも対応しています。Langfuseは最も急成長しているLLMエンジニアリングプラットフォームの1つで、GitHubスター数は20,470件、SDKの月間インストール数は2,600万回以上、Dockerのプル数は600万回以上に達しています。また、Fortune 50企業のうち19社、Fortune 500企業のうち63社から信頼されています。詳細については、langfuse.com(https://langfuse.com/)をご覧ください。

Ubicloudについて

Ubicloudはオープンソース版AWSの構築を目指し、ベアメタル環境およびパブリッククラウド全体にわたって中核的なクラウドサービスを提供しています。Microsoftに買収されたCitus Dataで分散型PostgreSQLを開発したチームによって設立され、Ubicloudの主力データベース製品であるUbicloud PostgreSQLは、業界トップクラスの価格性能比を備えた、エンタープライズグレードのマネージドPostgres体験を提供します。AI、コンピュート、PostgreSQL、KubernetesにまたがるUbicloudの各種サービスは、毎週100万台を超えるVMを支えており、クラウドコストを最大70%削減します。Ubicloud は、Y Combinatorやその他の著名なシリコンバレーの投資家から支援を受けています。詳細については、Xで@ubicloudHQ(https://x.com/ubicloudHQ)をフォローするか、ubicloud.com(https://www.ubicloud.com/)をご覧ください。







