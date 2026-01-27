野生獣革を、猫にやさしい首輪へ。猫の爪とぎ専門店カリカリーナが、地元・館山市の革工房とコラボレーション

株式会社カリカリーナ

猫用爪とぎ専門ブランド カリカリーナ公式オンラインショップ（本社：千葉県館山市、代表取締役：佐藤尚起）は、地元の革工房と共同開発した猫用レザー首輪 「colarina カラリーナ」 を、2026年1月30日（金）より公式オンラインショップにて発売いたします。

本商品は、猫の快適性・安全性に配慮した設計と、野生獣革を活用したサステナブルな素材選びを特徴とする、国産・手仕事の猫用首輪です。

カリカリーナ公式オンラインショップ :https://www.caricarina.com/

開発背景

近年、猫用首輪はデザイン性やバリエーションが豊富になり、猫との暮らしを楽しむアイテムとして広く親しまれるようになっています。その中でカリカリーナは、見た目の美しさに加え、猫にとっての快適性や安全性、素材の背景まで大切にした首輪づくりに取り組みたいと考えました。猫の行動や習性に向き合い続けてきたブランドとして「猫にやさしい首輪とは何か」を改めて見つめ直し、さらに、地域に貢献できるものづくりを目指したいという思いから、地元工房との協業により本製品の開発に至りました。

製品の特徴

「colarina カラリーナ」rosso（ロッソ）を着用1．地元工房とのコラボレーションによる手仕事

本商品は、千葉県館山市を拠点とする革工房 「伝右衛門製作所」 にて製作されました。猫の快適さや安全性を考慮しながら、裁断・縫製・仕上げまでを一つひとつ丁寧に手作業で行っています。

伝右衛門製作所を運営する大阪谷未久（おおさかだに みく）さん2．廃棄される野生獣革を活用したサステナブル素材

本商品は、命を無駄にしない循環型ものづくりを目指す、伝右衛門製作所の「ワイルドライフレザープロジェクト」 に賛同し誕生しました。千葉県では、野生獣の大量繁殖が課題となっています。「colarina カラリーナ」には、駆除対象となった イノシシ・キョンの革（ワイルドライフレザー） を使用しています。これらの革は、適切に活用されなければ廃棄されてしまう資源です。環境への配慮と、ものづくりへの責任を両立した素材選定となっています。

「colarina カラリーナ」に使用されたキョン革3．軽さ・柔らかさ・強度を兼ね備えた構造

表側には、「革のシルク」とも呼ばれる、非常に柔らかく軽い キョン革 を使用。裏側には、耐久性と耐水性に優れた イノシシ革 を採用。日常生活の中での摩擦や水濡れにも強く、長く安心して使える設計です。異なる特性を持つ革を組み合わせることで、猫の快適さと実用性を両立しました。

「colarina カラリーナ」indigo（インディゴ）4. 環境に負荷をかけず、肌にやさしい加工工程

一般的な革なめしでは、「クロム」と呼ばれる重金属を使用する方法が主流とされており、品質や量産性に優れる一方で、環境負荷や金属に反応してしまう体質の方への影響が課題とされています。

colarina（カラリーナ）を製造する 伝右衛門製作所 では、クロムをはじめとする有害な重金属や化学物質を一切使用せず、環境への負荷を極力抑えた製法で加工できる国内の専門業者に革の加工を依頼しています。これらの工程は、世界トップレベルの安全基準である「エコテックス(R)スタンダード100」（※） を取得しています。

また、染色については、全5色のうち indigo / naturale / grigio / bianco の4色に天然染料 を使用。 rosso（赤）のみ合成染料を使用していますが、いずれのカラーも、赤ちゃんが口に入れても安心とされる基準を満たした、肌にやさしい加工を行っています。

※「エコテックス(R)スタンダード100」は、人体に有害な物質が含まれていないことを確認する国際的な安全基準です。本製品に使用する革は、本認証を取得した国内の加工業者により加工されています。

「colarina カラリーナ」indigo インディゴ「colarina カラリーナ」rosso ロッソ「colarina カラリーナ」bianco ビアンコ「colarina カラリーナ」naturale ナチュラーレ「colarina カラリーナ」grigio グリージョ「colarina カラリーナ」rosso ロッソ 着用5．万が一に備えた安全設計

猫が遊んだり、家具などに引っ掛けてしまった場合でも、一定の力が加わると外れる 安全バックル を採用しています。サイズ調整も可能なため、体格差のある猫にも対応し、室内飼い・外出時を問わず安心して使用できます。

6．シンプルで上質なデザイン

革本来の風合いを活かしたナチュラルなデザインは、猫の個性を引き立てながら、飼い主のライフスタイルにも自然に馴染みます。消耗品ではなく、長く大切に使える猫用品として提案できる首輪です。

製品概要

猫の爪とぎ専門店「カリカリーナ」について

- 商品名：colarina（カラリーナ）- 発売日：2026年1月30日（金）10:00～- 販売場所：カリカリーナ公式オンラインショップ- 価格：8,800円- URL：https://caricarina.comカリカリーナBasic

輸出梱包用の強度の高い "超" 強化段ボールを使用した爪とぎを、国内の自社工場で製造しています。丈夫で長持ち、研ぎカスが出にくいため、お掃除ラクラク。猫大満足の「研ぎ心地」と、猫が座ったときの「快適さ」を追求した設計、おしゃれな家具のようなデザインは、全国の猫オーナーさんから支持されています。高価な爪とぎとしても知られるカリカリーナですが、長い目で見てコスパが良いという評価が多く、お客様満足度調査（2024年実施）では95％の方が「満足」と回答しています。「すべての猫と、猫オーナーさんの笑顔と幸せのために」を企業理念に、「猫が気に入らなかったら返品OK」サービスや、使い終わった爪とぎの無料引き取りサービス「カリカリターン」、保護猫活動応援「カリカリひろば」などユニークな取り組みも展開しています。

◆"超" 強化段ボールが実現する耐久性と研ぎ心地

カリカリーナで使用している段ボールは、輸出梱包用の "超" 強化段ボール。強度が強い＝とぎ甲斐のあるダンボールなので、数回「バリバリ」するだけでも、猫ちゃんが満足します。一匹でのご使用なら、平均で1年程度お使いいただけます。また、研ぎカスが出にくいため、お掃除が簡単。丈夫で長持ちするため、安価な爪とぎを頻繁に買い換えるより経済的。長い目で見るとお財布にも優しいのがカリカリーナです。

◆猫の気持ち良さを追求した「にゃん工学」

猫をこよなく愛する方々の猫さんたちから情報を収集し「猫がリラックスするカタチ」を研究し、構築したのが「にゃん工学」。とてもフレキシブルな猫の体は、どんなカタチにも思わずフィットしてしまうけれど、やはり猫は「丸まる」のが大好き。「にゃん工学」は、そんな猫たちがより快適に過ごせるように、究極のカーブを実現しました。

◆インテリアに馴染む、おしゃれなデザイン

「大好きなペットにこそ、自分がとことん気に入るデザインのものを使わせたい」。そんな想いから、インテリアとしてのデザイン性にこだわりました。猫が喜ぶだけでなく、飼い主を含めた猫を見守る側の気持ちも考えた、おしゃれな猫の爪とぎ家具です。

◆日本製だから、安心・安全

日本製の段ボールを使用し、千葉県館山市にある自社工場で製造しています。2022年より、環境にやさしい商品作りをしていきたいという思いから、従来のバージンパルプ（木材を材料にして製造した新しいパルプ）ではなく、再生紙を使用した段ボールを使用し、SDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。

◆猫が気に入らなかったら返品OK

少しでも多くの猫に快適さを味わっていただくため、開封後でも、「猫が気に入らない」ようであれば返品をお受けしています。新しいものに慣れるまで、時間のかかる猫もいるため、返品に期限はありません。置き場所を変えてみるなど色々試しながら、ゆっくり様子を見ていただくことをおすすめしています。

◆無料引き取りサービス「カリカリターン」

「古くなったカリカリーナはどうやって捨てればいいですか？」「カリカリーナを買い替えたいのですが、古いものの処分に困っています」このようなお客様の声に応え、2024年より、カリカリーナのソファを新しく買い替える方が、古いカリカリーナのソファを無料で返送（リターン）できるサービスを開始しました。

◆保護猫活動応援「カリカリひろば」

保護猫活動応援の一環として、一般販売できない試作品等の非売品を、メンバー登録してくださった保護猫カフェさん、保護猫シェルターさんに無料でご提供しています。現在では年2回、登録団体さんに提供可能な商品の情報をメールで配信し、希望される団体さんに商品をお贈りしています。

◆ユーザーの声

お客様満足度調査（2024年実施）では95％の方が「満足」と回答しています。

＜「満足」と答えた理由＞

・我が家は12匹の大家族ですが、長く使えて研ぎカスも少なくデザインもかわいいので、何台もリピートして使っています。

・3匹中2匹が好んでいつも寝ているし、爪とぎもするがなかなかぼろぼろにならない。

・とにかく丈夫。ゴミが出ないのも助かります。何といっても猫さんが気に入っています。

・猫も人間も気に入るデザイン。愛猫がカリカリーナの上で寝てると可愛過ぎて悶絶します。

・箱から出して直ぐ爪研ぎをし、何年か経った今もカリカリーナでお昼寝したり、爪研ぎしているから本当に買って良かったです。

・4年間でもう5台ほど購入させていただいております。我が家の愛猫も大変気に入って、一番の安らぎ場所です。

・にゃん達がとても気に入ってくれているので。ダンボールのカスも他のものより少なく、私たちも掃除の手間が減るため。

・類似品を購入したこともありますが段ボールの質がぜんぜんちがう。硬くて体重かけて爪とぎしても大丈夫だし、楽しそうです。

・たくさん爪研ぎを買いましたが別格でした。丁寧なつくりや素材、さすがだと思います。うちの猫はカリカリーナをボロボロには出来ないから一生モノですね。小さくて力が弱い子です。

・6匹猫がいるので、色々な爪研ぎを試しましたがすぐボロボロになり、掃除も大変でしたが、カリカリーナは丈夫なのでリピートです。

会社概要

社名：株式会社カリカリーナ

住所：本社：〒294-0023 千葉県館山市神余4427-97

営業所：〒294-0045 千葉県館山市北条1227-1

業務内容：段ボール製爪とぎの製造・販売、猫関連グッズの販売

