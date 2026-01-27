生成AIを“使う”から“作る”へ。Difyを活用した実践型新講座「生成AIアプリ制作講座」開講

ピーシーアシスト株式会社

パソコンスクール「Winスクール」（運営：ピーシーアシスト株式会社［本社：東京都港区／代表取締役社長：嶋岡 学］テクノプロ・ホールディングスグループ）では、2026年1月27日より生成AIを業務に活かすための実践力を身につける新講座「生成AIアプリ制作講座」を新たに開講いたします。

近年、生成AIは業務効率化やDX推進の重要な手段として注目を集めています。一方で、「プロンプトの書き方」や特定ツールの操作に留まり、業務課題に即した活用まで踏み込めていないケースも少なくありません。本講座では、生成AIの基礎理解から、実際に生成AIアプリを制作するプロセスまでを学ぶことで、“生成AIを活用する力”そのものの習得を目指します。

■ 講座の特長

本講座では、生成AIアプリ開発プラットフォームとして注目されている「Dify」を活用し、プログラミングの専門知識がなくても、業務に直結する生成AIアプリを制作します。

チャットボットやテキスト生成、RAG（自社データ連携）、ワークフロー、チャットフローといった要素を組み合わせながら、実務で使えるアプリを段階的に作成していく構成です。

制作工程を通じて、より効果的なプロンプト設計や、業務課題に応じた生成AI活用の考え方を実践的に身につけることができます。

■ 対象者

・生成AIに関心のあるビジネスパーソン

・DX推進担当者

・生成AIを業務改善に活かしたい方

※ChatGPTやCopilotなどで、プロンプトを入力した経験がある方を想定しています。

■ 学習成果

・生成AIの基本的な仕組みと活用可能性の理解

・RAGやチャットフローなどの基本概念の理解と活用

・生成AIアプリ制作を通じた、実務に活きるプロンプト設計力の習得

・自身の業務効率化に役立つ生成AIアプリの制作

■ 講座概要

講座名：生成AIアプリ制作講座

学習時間：15時間

価格：140,000円（税別）

提供形態：個人向け講座／企業研修

講座紹介ページ：https://www.winschool.jp/guidance/program/dify.html

