生成AIを“使う”から“作る”へ。Difyを活用した実践型新講座「生成AIアプリ制作講座」開講
パソコンスクール「Winスクール」（運営：ピーシーアシスト株式会社［本社：東京都港区／代表取締役社長：嶋岡 学］テクノプロ・ホールディングスグループ）では、2026年1月27日より生成AIを業務に活かすための実践力を身につける新講座「生成AIアプリ制作講座」を新たに開講いたします。
近年、生成AIは業務効率化やDX推進の重要な手段として注目を集めています。一方で、「プロンプトの書き方」や特定ツールの操作に留まり、業務課題に即した活用まで踏み込めていないケースも少なくありません。本講座では、生成AIの基礎理解から、実際に生成AIアプリを制作するプロセスまでを学ぶことで、“生成AIを活用する力”そのものの習得を目指します。
■ 講座の特長
本講座では、生成AIアプリ開発プラットフォームとして注目されている「Dify」を活用し、プログラミングの専門知識がなくても、業務に直結する生成AIアプリを制作します。
チャットボットやテキスト生成、RAG（自社データ連携）、ワークフロー、チャットフローといった要素を組み合わせながら、実務で使えるアプリを段階的に作成していく構成です。
制作工程を通じて、より効果的なプロンプト設計や、業務課題に応じた生成AI活用の考え方を実践的に身につけることができます。
■ 対象者
・生成AIに関心のあるビジネスパーソン
・DX推進担当者
・生成AIを業務改善に活かしたい方
※ChatGPTやCopilotなどで、プロンプトを入力した経験がある方を想定しています。
■ 学習成果
・生成AIの基本的な仕組みと活用可能性の理解
・RAGやチャットフローなどの基本概念の理解と活用
・生成AIアプリ制作を通じた、実務に活きるプロンプト設計力の習得
・自身の業務効率化に役立つ生成AIアプリの制作
■ 講座概要
講座名：生成AIアプリ制作講座
学習時間：15時間
価格：140,000円（税別）
提供形態：個人向け講座／企業研修
講座紹介ページ：https://www.winschool.jp/guidance/program/dify.html
Winスクール / DXリスキリングセンターについて
受講生の満足度96.5％ 講座数300以上、ピッタリの講座が必ず見つかる
全国42校を展開し、就転職や目標を叶えるためにスキルアップ、自己表現や生涯学習のサポートを行っています。CAD、WEB・デザイン、パソコン、プログラミングなど300以上の講座を提供し、自宅やオフィスでのオンラインレッスンも可能です。個人レッスンにより実務に強い教育サービスを提供しています。さらに、生成AIの導入研修やデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するための人材育成・リスキリングのサービス、DXリスキリングセンターを運営し、DX推進のための人材育成を支援しています。
Winスクール ウェブサイト
https://www.winschool.jp/?from=pr
DXリスキリングセンター ウェブサイト
https://www.winschool.jp/dx_reskilling/?from=pr
Python Winnerについて
初めてをプロに育てるPython専門オンラインスクール
Python Winner は、Winスクールが提供する Python・データ分析・AI／機械学習に特化したオンライン学習サービスです。
完全マンツーマン指導と実務課題ベースのカリキュラムにより、初心者からでも基礎～実務レベルまで体系的にスキルを習得できます。環境構築不要で始められるクラウド学習環境を採用し、目的に合わせてPythonマスター・AI／機械学習マスター・データ分析ビジネスマスターなど複数の講座を展開しています。Winスクールで培った教育ノウハウを活かし、個人のキャリア形成から企業のDX推進まで幅広いニーズに対応します。
Python Winner ウェブサイト
https://winner.winschool.jp/python/?from=pr
ピーシーアシスト株式会社
本社：東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー35階
代表者：代表取締役社長 嶋岡 学
設立：1991年9月
資本金：9,800万円
ピーシーアシスト株式会社 ウェブサイト
https://www.pcassist.co.jp/?from=pr