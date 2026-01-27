株式会社夢ふぉと、卒業・卒園アルバムを1校に、卒園記念品「おおきくなったら」を3校に無償提供。誰ひとり取り残さずに思い出を残せる未来に向けての取り組み。

株式会社 夢ふぉと※画像はAIにより生成しております。

◆背景

卒園・卒業アルバムは、子どもたちの成長や仲間との時間を思い出として形に残す大切な記念品です。一方で、制作には多くの手間やコストがかかります。特に在園・在校人数が少ない園や学校では、制作ロットの関係から一冊あたりの費用が割高になりやすく、予算面での負担が大きくなる傾向があります。近年では、こうしたコスト面に加え、教職員や保護者の業務負担、制作体制の確保が難しいといった理由から、アルバム制作の簡略化や見直しを余儀なくされるケースも少なくありません。こうした状況の中で、子ども一人ひとりにとってかけがえのない卒園・卒業という節目の思い出を、どのように残していくかが現場の課題となっています。

◆過去の取り組みと姿勢

株式会社夢ふぉとは過去に、2020年3月ごろ、コロナ禍をきっかけに、20の園と学校へ、少ない枚数の写真でも対応し、卒園・卒業アルバムを無償で提供したことがあります。当時、卒業式も開催できない、学校生活の思い出を残せない、という現場の状況を受け、同社として何ができるかを考えた結果の取り組みでした。この経験を通じて、思い出を残すことの意義をあらためて実感したことから、このようなキャンペーンをこれからも継続的に行うべきだという判断になり、今回は少ない数にはなりますが、今後さまざまな事情により記念品づくりが難しいケースに対しても向き合い、さらに規模を拡大していきたいと考えています。

◆今回の取り組み内容

株式会社夢ふぉとは、さまざまな理由から卒園・卒業アルバムや卒業記念品といった「節目の宝物」を残すことが難しい子どもたちを少しでも減らすことを目的に、卒園・卒業アルバムおよび卒園記念品「おおきくなったら」を無償で提供する取り組みを実施しています。本取り組みでは、制作環境や予算面の課題などにより記念品づくりが困難な、主に卒業生の少ない園・学校を対象に募集を行い、現在は応募受付を終了しています。抽選等も終了しており、今後、対象となった園・学校に向けて、順次提供を行う予定です。

◆記念品「おおきくなったら」について

本取り組みで無償提供される卒園記念品「おおきくなったら」は、卒園という節目に、子どもたちが“今の将来の夢”を、未来に残すことを目的とした記念品です。だんだん忘れてしまう子どもの頃の夢を、写真と音声で残し、成長後にあらためて振り返ることができる体験価値を提供します。

卒業記念品「おおきくなったら」

「おおきくなったら」の特長

・メッセージパネル

写真やイラスト、将来の夢などを自由にレイアウトし、子ども自身の手で仕上げることができます。

・ボイスカード付き

声を録音できるカードが付属し、成長後でも、いつでも当時の声やメッセージを聞き返すことができます。

・成長後も残る記念品

卒園・卒業時だけでなく、何年後でも開いて振り返ることができる「一生の宝物」として残せます。

アルバムとあわせて提供することで、当時の姿や仲間との記録だけでなく、その時に抱いていた想いまでも残すことができ、より立体的な思い出づくりにつながります。

概要のまとめ

内容：メッセージパネル＋ボイスカード付き記念品

通常価格：1キット3,500円（税込）

用途：卒園・卒業記念品

◆本取り組みを通じて目指すこと

本取り組みは、無償提供それ自体を目的としたものではありません。

さまざまな理由から卒園・卒業アルバムや記念品を残すことが難しい状況がある中で、「思い出を残せなかった」という子どもたちを少しでも減らすことを目指しています。

株式会社夢ふぉとは、本取り組みを通じて、以下のような価値を届けたいと考えています。

１.環境や規模に左右されず、すべての子どもが思い出を形に残せる未来を作ること

２.卒業・卒園という節目に残した記録が、将来ふり返ったときに、見て・聴いて励みになる、子どもたちにとっての宝物や心のおまもりとなること

３.将来、孤独を感じたときに、子どもたちがこれらを見て、支えられてきたこと、繋がっていることを思い出すことができること

今後も同社は、記念品づくりを通じて、子どもたちの大切な節目に寄り添う取り組みを検討し、拡大していきます。

◆夢ふぉとからのメッセージ

卒業・卒園アルバムは、ありがたいことに今も、文化として残っています。同時に、皆が平等に持つ、ということになっている最後のアルバムかもしれません。

アルバムには、支えられ、愛され、繋がって生きてきたその証として、思い出が残されています。

人が孤独を感じ、心を病んでしまうとき、最も支えになってくれるものは、この思い出だと、私たちは考えています。

そのような、宝物であり、おまもりであるアルバムを持てない子どもたちがいる状況を、何とかしてあげたい。もともとはそういう想いでこの業界に参入した私たちは、これからも誰ひとり取り残さずに思い出を残せる未来へ、私たちができることで協力していきます。それが、私たちの使命だからです。

皆さんも、ぜひ今一度、アルバムや思い出の写真を振り返る時間を作ってみてください。

