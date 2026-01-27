ファイルサーバ全文検索ソフト「FileBlog Ver5.6」リリース AIチャットオプションがマルチクラウド／オンプレミス対応
株式会社鉄飛テクノロジー(本社:神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-5、代表取締役:岡田国一)は、ファイルサーバ全文検索ソフト「FileBlog(https://www.teppi.com/fileblog/product)」の最新版Ver5.6を2026年1月27日リリースいたしました。本バージョンでは、2025年11月にリリースしたAIチャットオプション(https://www.teppi.com/lpchat)の対応LLMを大幅に拡充し、生成AIを活用した対話形式の社内ファイルサーバ検索、検索結果の要約などの情報活用が多様な利用環境で実現可能となります。
Ver5.6の主な新機能
1. クラウドLLMの対応拡大
従来のOpenAI、Anthropicに加え、主要クラウドプラットフォーム経由でのLLM利用に対応しました。
対応LLM一覧
- OpenAI(Chat GPT)
- Anthropic(Claude)
- Microsoft Azure OpenAI(Chat GPT)【新規対応】
- Amazon Bedrock(Claude)【新規対応】
- Google Vertex AI(Gemini)【新規対応】
2. ローカルLLMの対応強化
オンプレミス環境での完全なシステム構築を実現するため、ローカルLLMの対応を拡充しました。
- ollama / vLLM【新規対応】
導入のメリット
既存クラウドアカウントの活用が可能に
Microsoft Azure、AWS、Google Cloudなど、既に企業で利用されているクラウドプラットフォームのアカウントを活用してAI機能を導入できるため、新規の支払い口座開設や契約手続きが不要になります。これにより、導入のハードルが大幅に低減し、スムーズなAI活用が実現します。
企業のセキュリティポリシーへの柔軟な対応
マルチクラウド対応により、各企業のセキュリティポリシーやガバナンス要件に応じて、最適なクラウドプラットフォームを選択できます。また、vLLM対応により、完全なオンプレミス環境でのシステム構築も可能となり、機密性の高い情報を扱う企業でも安心してAI機能を活用いただけます。
コストと性能の最適化
複数のLLMプロバイダーから選択できることで、用途やコスト、性能要件に応じた最適な組み合わせを実現できます。
今後の展開
株式会社鉄飛テクノロジーは、今後もユーザーの声に耳を傾け、FileBlogの機能拡充を継続してまいります。多様な利用環境に対応することで、より多くの企業や組織でのナレッジ共有とAI活用を支援してまいります。
お問合せはこちらへ :
https://www.teppi.com/contact
FileBlogについて
FileBlogは、Windowsファイルサーバの全文検索と文書管理を可能にするWebアプリケーションです。検索・閲覧エディション、リモート編集エディション、文書管理エディションから、用途に応じた最適な価格プランを選択できます。これまで、30人程度のプロジェクト・部門利用から数千ユーザ／1億文書の大規模運用まで、のべ約450組織に導入されています。
詳細はこちら(https://www.teppi.com/fileblog/product)
FileBlogAIチャットオプションについて
独自開発したAIエージェントをFileBlogに実装することで、生成AIを活用した対話形式の社内ファイルサーバ検索、検索結果の要約などの情報活用、検索結果に基づいた質問応答が可能になります。
詳細はこちら(https://www.teppi.com/lpchat)
株式会社鉄飛テクノロジーについて
会社名: 株式会社鉄飛テクノロジー（Teppi Technology Co. Ltd.）
資本金： 3,300万円
設 立： 2000年7月
代表者: 岡田国一
所在地: 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-5 アイズビル202
URL: https://www.teppi.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社鉄飛テクノロジー
担当:営業・新木
TEL:045-620-5974
Email : info@teppi.com