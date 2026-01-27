歌手・生沢佑一、人生を刻む新プロジェクト「月刊 生沢佑一 Vol.2ごめんね」を発表

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMYPROJECTは、アーティスト生沢佑一による歌手・生沢佑一が、自身の人生経験をもとに毎月1曲ずつ新曲を発表する音楽プロジェクト 「月刊 生沢佑一（げっかん いくざわゆういち）」を始動する。

その第2作目として、2026年1月30日、楽曲**『ごめんね』**をリリースする。



ごめんね:

配信サイト一覧：https://lnk.n3rvemusic.com/gomenne

■プロジェクト概要｜月刊 生沢佑一

「月間生沢佑一」は、生沢佑一がこれまでの人生で経験してきた出来事や感情を、 “記録”のように音楽として残していく長期プロジェクトである。

恋愛、別れ、喪失、後悔、再生── 誰の人生にも静かに存在する感情を、誇張せず、飾らず、毎月1曲というペースで発表していく。

派手な演出や物語性よりも、 「言葉にならなかった気持ち」に寄り添うことを最も大切にしたプロジェクトだ。

■ 第2作目『ごめんね』について

タイトル：ごめんね

リリース日：2026年1月30日

クレジット：

作詞／作曲：生沢佑一

Vocal：生沢佑一

Arrangement：moba-T

Mix&Mastering：井上剛(Tsuyoshi Inoue)

■作品背景・ストーリー

「月刊生沢佑一」第2弾として発表される新曲**『ごめんね』**は、

“失ってから初めて気づく想い”を、

静かで切実な言葉と旋律で描いた楽曲。

伝えられなかった「ごめんね」。

時間が止まったままの心。

それでもなお、相手を想い続けてしまう人間の弱さと優しさを、

生沢佑一ならではの視点で紡ぎ出す。

派手な救いも、綺麗な結末もない。

ただ、心の奥に残り続ける後悔と記憶が、

聴く人それぞれの“忘れられない誰か”を静かに呼び起こす一曲となっている。

■アーティストコメント（生沢佑一）

大切な人がそばにいる時、

僕たちはそれが当たり前だと思ってた。

でも、もし明日が来なかったら….

あの日、脳溢血で倒れた妻を抱きしめながら「ごめんね」と叫び続けたあの瞬間から、

その後の日々を生きる中で感じた様々な感情が、この歌には詰まっているのだと思います。

■今後の展開

「月刊生沢佑一」では、今後も毎月1曲ずつ新曲を発表予定。

人生の時間軸に沿って紡がれる楽曲群は、 単発のリリースではなく、一つの人生の記録として完成していく。

■楽曲情報

・タイトル：ごめんね

・アーティスト：生沢佑一

・リリース日：2026年1月30日

・形式：デジタル配信

■映像公開プラットフォーム＆公式チャンネル

▶ YouTube (@dongramyproject)

https://www.youtube.com/@dongramyproject

▶ X（旧Twitter）(@dongramyproject)

https://x.com/dongramyproject

▶ Instagram (@dongramyproject)

https://www.instagram.com/dongramyproject/

▶ TikTok (@dongramyproject)

https://www.tiktok.com/@dongramyproject

■アーティストプロフィール

生沢佑一プロフィール

生沢 佑一（いくざわ ゆういち）

1974年に音楽活動を開始。1983年にソロデビュー後、ハードロックバンド「TWINZER」や「BLAZE」、「HARD ROCKS」など多くのユニットでボーカルを務める。他を圧倒する声と、幅広いジャンルを自在に歌いこなす表現力でファンを魅了し続けている。

2015年にはアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌「ゲラゲラポーのうた」をKing Cream Sodaのボーカルとして歌い、国民的ヒットに。第65回NHK紅白歌合戦にも出演し、老若男女問わず広くその歌声を届けた。

現在はソロ活動に加え、アニメ・ゲーム・舞台など多方面での楽曲提供や、アーティストのプロデュース・育成にも携わっており、唯一無二の“魂のボーカル”として進化を続けている。

【 生沢 佑一 公式SNS 】

▶【公式】生沢 佑一 X (@AIKikuzawa)

https://twitter.com/@AIKikuzawa(https://x.com/AIKikuzawa)

▶【公式】生沢 佑一 Instagram (@yuichi.aik.ikuzawa)

https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa/(https://www.instagram.com/yuichi.aik.ikuzawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶【公式】生沢 佑一 TikTok (@yuichi_ikuzawa)

https://www.tiktok.com/@yuichi_ikuzawa

▶【公式】生沢 佑一 Youtube(@Yuichi_Ikuzawa)

https://youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa(https://www.youtube.com/@Yuichi_Ikuzawa)

■レーベル概要

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）は、日本国内外での音楽配信およびマルチメディア企画を手がけるエンターテインメント企業です。日本地域での音楽配信をはじめ、世界各国の主要配信サイトへの楽曲流通を担い、グローバルな音楽展開を実現しています。

これまでに韓国ドラマ『私の夫と結婚して』のOSTをはじめとする楽曲において、日本地域での音楽配信および国内主要配信サイトへの楽曲流通を担当した実績を持ち、その経験を活かしたプロジェクト推進にも定評があります。

アーティストの個性や作品世界を最大限に活かした企画を展開し、音楽と物語を融合させた新たなエンターテインメントの形を提案。今回の「BLACK ZAPPA & THE FAMILY STONES」では、レーベルとして企画から配信、メディア展開まで総合的にプロデュースを行います。