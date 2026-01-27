NTT都市開発、コーポレートサイトの英語対応を WOVN.io で自動化

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、NTT都市開発株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田 康、以下 NTT都市開発）のコーポレートサイトに導入され、英語版が公開されました。ニュースリリースなど、更新性の高いコンテンツも業務負担をかけることなく自動で翻訳し、日本語とほぼ同じタイミングで公開できるようになりました。

■コーポレートサイトの英語対応は必須。サイトリニューアルを機に WOVN.io を導入し、ニュース性の高い情報も日英同時発信

NTT都市開発は、1986年に設立されて以来、NTTグループの総合不動産会社として、オフィスビルの開発・賃貸事業をはじめ、商業、住宅、ホテル事業へと事業領域を拡大してきました。不動産で培った知見と、NTTグループの ICT、エネルギー、環境技術などのリソースを最大限に活用し、地域課題に向き合いながら街づくりを推進しています。

同社は2009年よりグローバル事業に参画し、英国、米国、豪州、東南アジアで事業を展開していることから、英語での情報発信は必須と考え、従前よりコーポレートサイトを日本語および英語で公開していました。一方で、特に更新性の高いニュースリリースなどは、記事作成のたびに翻訳会社へ依頼・チェック・修正・Web サイト反映を行う運用では負担が大きく、稼働・コスト両面で課題となっていました。結果として、日英同時発信では英語記事の完成待ちによりニュース性が低下してしまい、また日本語先行では英語発信までにタイムラグが生じてしまい、場合によっては英訳する記事を限定せざるを得ないといった問題も生じていました。

そのような状況の中で、コーポレートサイトの多言語運用を自動化できるソリューションとして WOVN.io を採用しました。

■WOVN.io 導入の決め手

WOVN.io の強みとして、特に下記の3点を高く評価いただきました。

- システム開発不要で簡単に Web サイトに導入し、英語運用を自動化できる非エンジニアでも、Web サイトにタグを挿入する簡単な作業で WOVN.io を導入できるため、大掛かりなシステム開発を行うことなくコーポレートサイトの英語運用を自動化できます。- 国際特許技術により、日本語・英語でタイムラグなく発信できるWOVN.io は、国際特許技術によりサイト更新を自動で検知し、自動で翻訳を反映します。コーポレートサイトで日本語のコンテンツを更新するだけで、自動でスピーディーに英語化されるため、日本語と英語でタイムラグなく発信が可能です。- NTT グループにおける WOVN.io 活用実績NTT都市開発が運営する秋葉原UDXや、NTTアーバンソリューションズ株式会社などのグループ企業の Web サイトにおいて、 WOVN.io が多言語運用を支援している実績が、信頼性の高いソリューションとして採用の後押しとなりました。

■導入サイトについて（ https://www.nttud.co.jp/ ）

NTT都市開発のコーポレートサイトを、日本語を元言語として WOVN.io で英語対応しています。

■今後の展望

NTT都市開発は、不動産サービスの提供を通じて、地域社会が抱えるさまざまな課題と向き合い、新たな「街づくり」を推進してまいります。今後は、国内外での取り組み事例が幅広い層に届くようにコーポレートサイトの更新を強化し、英語での発信を続けていきます。

WOVN は、企業のグローバル展開と情報発信力向上を支える多言語化 AI ソリューションとして、製品開発・提供を続けてまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246