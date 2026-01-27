ナビも充電も快適に。冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、Qi2対応の高速ワイヤレス充電と冷却機能を両立したMagSafe対応車載ホルダー「200-CAR123」を発売しました。
掲載ページ
MagSafe対応車載ホルダー スマホホルダー ワイヤレス充電 Qi2充電 15W 冷却機能付き 自由調整 超強力吸着 カー用品 3M 粘着テープ メタルリング付属
型番：200-CAR123 販売価格：5,890円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR123
おすすめポイント
・Qi2対応、最大15Wの高速ワイヤレス充電
・発熱を抑える冷却機能（ペルチェ素子）搭載
・自由自在に調整できるアーム＆強力マグネット
商品特長
アームを自由に動かして好みの角度に調整
柔軟性のあるフレキシブルアームと、360度回転可能なボールジョイント構造を採用。上下左右の細かな位置調整ができ、ドライバーそれぞれの視線や車種に合わせたベストポジションを簡単に作れます。安全運転をサポートする、実用性重視の設計です。
Qi2ワイヤレス対応でスマホを急速充電
Qi2規格に対応し、最大15Wの高出力ワイヤレス充電を実現。従来のQi充電に比べ、充電スピードと安定性が大きく向上しました。移動中の短時間でもしっかり充電できるため、営業車や長距離ドライブでもバッテリー残量を気にせずスマートフォンを活用できます。
「ペルチェ素子」で温度上昇を抑制
ペルチェ素子による冷却機能を搭載し、ワイヤレス充電時に発生しがちな熱を効率よく抑制。ナビアプリの長時間使用や動画再生中でも、温度上昇を防ぎながら安定した充電をキープします。夏場の車内でも安心して使える設計です。
走行中でもブレない、吸い付くような安定感
MagSafe対応iPhoneのマグネット配置に合わせた設計で、スマートフォンをピタッと固定。段差や振動の多い道でもズレにくく、片手で着脱できる快適さを実現しました。毎日の乗り降りや運転中の操作もストレスフリーです。
面ファスナーで簡単設置＆取り外し
着脱式パッドには面ファスナーを採用し、ダッシュボードなどの平滑面にしっかり固定可能。使わないときは簡単に取り外せるため、車内への負担や日焼け跡を抑えられます。Qi2非対応スマートフォンでも付属アクセサリーで使用でき、幅広いユーザーに対応します。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR123
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car123/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car123/
■サンワダイレクトau Pay マーケット店
https://wowma.jp/item/768376769
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHTGXXK5
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。