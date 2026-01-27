富澤商店、awoo AIを活用したレシピレコメンド機能をオンラインショップに実装

株式会社富澤商店

日本最大級の製菓・製パン材料・器具専門店として創業106年を迎える株式会社富澤商店は、当社が運営するBtoC向けオンラインショップ内のレシピコンテンツにおいて、AIマーケティングソリューション「awoo AI」を導入いたしました。

本取り組みは、レシピを「探すための情報」ではなく、「次に作りたい一品や、新しい発想と出逢う体験」へと進化させることを目的としたものです。



■awoo AI導入の背景・目的

日本最大級の製菓・製パン材料・器具専門店として、約10,000SKUの商品と約7,500のレシピを展開する富澤商店では、「お客様が今見ているレシピは本当にその方にフィットしているのか」「もっと新しい発見や、次に作りたくなる出逢いを提供できないか」という課題意識を持ってきました。

例えばガトーショコラ一つをとっても、レシピは一つではなく複数存在します。

「決まった材料で、決まったレシピを作る」だけでなく、レシピを起点に興味や関心が広がり、思いがけないレシピや食材、アイデアと出逢える体験を提供したい。

その想いから、レシピの内容や文脈をAIが理解し、最適なタグやレコメンドで“レシピと出逢う体験”を創出できるawoo AIの導入に至りました。



■今後の展望

awoo AIの活用により、レシピ閲覧を起点として、関連するレシピや食材、次に作りたい一品へと関心が自然につながる回遊体験を強化してまいります。

オンライン上でも、店舗で棚を眺めながら思いがけない発見をするような、「探す」から「出逢う」へと変わる体験価値の提供を目指します。

今後はレシピコンテンツにとどまらず、商品情報や特集ページへもAIによるタグ・レコメンドの活用を広げ、お客様一人ひとりの好みや関心に寄り添いながら、「作りたい」「試したい」が次々と広がる、わくわくするコンテンツ体験の進化に継続して取り組んでまいります。

■awoo AIとは

awoo AIは、コンテンツや商品データをAIが解析し、その特徴やテーマ、利用シーンを言語化・ラベリングすることで、ユーザーと情報・商品との“出逢い”を支援するマーケティングソリューションです。

富澤商店のレシピコンテンツにおいては、レシピの内容や文脈を理解したうえで、関連性の高いキーワードやテーマを自動で抽出・可視化し、次のレシピや商品へと自然につながる導線を構築しています。



■レシピ閲覧体験を広げるAIハッシュタグ

各レシピページでは、awoo AIが解析した内容をもとに、テーマ・食材・シーンなどを表すハッシュタグを自動生成。

「同じ系統のレシピ」「別の切り口のレシピ」「まだ知らなかった食材の使い方」などへ、ワンクリックでたどれる構造とすることで、レシピとレシピ、レシピと商品が有機的につながる体験を実現しています。

■“探す”から“出逢う”への体験設計

awoo AIの活用により、

・閲覧中のレシピに近いテーマのレシピとの出逢い

・これまで使ったことのない食材や新しい活用法との出逢い

・次に作りたい一品のアイデアとの出逢い

といった体験が、ユーザーの操作に負担をかけることなく自然に生まれる設計となっています。

情報を一覧から探しに行くのではなく、眺めているうちに関心が広がり、「これも作ってみたい」「この材料も試してみたい」と気持ちが動いていく。

awoo AIは、そうした“レシピと出逢う体験”を裏側から支える役割を担っています。

■株式会社富澤商店

実店舗販売とEC、卸販売を通じパンやお菓子の材料をはじめ、器具・道具やラッピング資材、スパイス、和菓子材料、洋食材、和食材、豆、中華、エスニックにいたるまでの幅広いカテゴリー、産地・品質にこだわった10,000以上の食材を中心とした豊富なアイテムをリーズナブルな適正価格でお客様へお届けしております。

〈会社概要〉

社名：株式会社富澤商店

代表取締役：富澤 淳

事業内容：・製菓製パン食材、器具専門店を運営(実店舗・ECサイト)

・オリジナル食材、器具、ラッピング資材の商品開発

・オリジナル器具、ラッピング資材の輸入

・菓子製造業、食品・食料品製造業、瓶詰・缶詰製造工場運営

コーポレートサイト：https://official.tomiz.com/

富澤商店オンラインショップ：https://tomiz.com/

富澤商店卸オンラインショップ：https://b2b.tomiz.com/