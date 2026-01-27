PropertyGuru Asia Property Awards (Japan) において山郷が「BEST LUXURY VILLA DEVELOPMENT」を受賞

株式会社三五工務店

三五工務店（本社：北海道札幌市、代表取締役：田中裕基）が手がける、滞在型複合施設「山郷（さんごう）」が、2025 年12月12 日にタイ・バンコクにて開催された、アジア太平洋地域内 ※1の優れた不動産を表彰する「PropertyGuru Asia Property Awards」において、日本での高級ヴィラ開発の最優秀賞「Best Luxury Villa Development」を受賞しました。

※1 オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム等

【PropertyGuru Asia Property Awards 表彰式（2025 年12 月12 日）】■ PropertyGuru Asia Property Awards と受賞内容

PropertyGuru Asia Property Awardsは、アジア全土の住宅および商業用不動産の優れたプロジェクトを表彰する、地域最大かつ最も権威のあるアワードのひとつです。建築、開発、設計、インテリア、環境・持続可能な建築などの幅広い分野で選出されたアジア太平洋地域各国の不動産企業・プロジェクトが集い、最優秀賞を決定するものです。



【公式サイト】https://www.asiapropertyawards.com/en/



7th PropertyGuru Asia Property Award Japan 2025(https://www.asiapropertyawards.com/en/japans-finest-real-estate-takes-centre-stage-at-2025-propertyguru-asia-property-awards/)

19th PropertyGuru Asia Property Award Grand Final 2025(https://www.asiapropertyawards.com/en/developers-and-designers-of-tomorrows-cities-triumph-at-the-20th-propertyguru-asia-property-awards-grand-final/https://www.asiapropertyawards.com/en/developers-and-designers-of-tomorrows-cities-triumph-at-the-20th-propertyguru-asia-property-awards-grand-final/)

「山郷」は、地域特性を生かしたヴィラ建設とホスピタリティが評価され、日本における最優秀高級ヴィラ開発賞を受賞しました。

■「山郷（さんごう）」について

山郷は、“北海道の暮らしが集まる山” をコンセプトとし、2025年5月23日に北海道小樽市春香町でグランドオープンした滞在型複合施設です。

『暮らすように泊まる』をテーマとするヴィラ5棟をはじめ、地域の食や文化を発信する商業棟・ショップ、書道家のギャラリー、訪問者が思い思いに過ごせる東屋・デッキがあり、全ての建築に道産カラマツ・ナラ・タモ・道南スギなど、北海道で育った木材をふんだんに使用しています。

企画・設計施工・リーシング・運営・施設管理まで自社グループで一気通貫して担う三五工務店が、建築の完成後も地域と共に育つ場をつくっています。

山郷 Villa 春 -SHUN-

「山郷」は、家づくりを70年近く手がけてきた三五工務店が、住宅の枠を越えて提案する『暮らしの場』です。地域の自然、素材、人の営みを大切にしながら、新しい滞在体験を創出します。

ぜひ現地で『北海道の暮らし』 をご体感ください。



今後も三五工務店は、地域との協働を通じて、北海道の木と暮らしの可能性を広げてまいります。

山郷 公式サイト :https://mt-sango.com/villa/山郷に関する情報・お問い合わせはこちらから三五工務店 公式サイト :https://www.kk35.jp三五工務店に関する情報・お問い合わせはこちらから運営／合同会社ノースシェア

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21

株式会社三五工務店

所在地：北海道札幌市北区北34条西10丁目6-21

代表：田中 裕基

HP：https://www.kk35.jp/