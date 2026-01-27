お弁当・テイクアウト商品のドローン配送注文用LINEミニアプリを導入

そらいいな株式会社

長崎県五島列島にてドローン配送事業を手掛けるそらいいな株式会社（以下、そらいいな）は、五島市内のスーパーや飲食店と提携し、総菜やテイクアウト商品のドローン配送を、LINEミニアプリ「注文くん」を通じて受注するデリバリーサービスを開始いたしました。

本サービスは、ドローン配送による買い物行動の利便性向上と、地域の消費機会創出を目的としています。

●サービスの概要

注文方法：LINE上のミニアプリ「注文くん」から店舗・商品を選択して注文

配送手段：ご注文頂いた商品を、指定の場所までドローン配送

対象商品：総菜、テイクアウト商品など、持ち運びが可能な食品類を中心に開始

配送経路（五島市内のみ）

●パートナーシップと展開状況

1/27(火)より、提携先3店舗様（うち1店舗は準備中）と、五島市内限定エリアにて運用を開始いたしました。今後は、提携店舗網及び、配送エリアの拡大を実施し、地域ニーズに応じたサービス改善を進めてまいります。また、利用者様からのフィードバックを反映し、更なるUI/UXの改善に努めてまいります。

●代表コメント：代表取締役 土屋浩伸

ドローン配送をより当たり前の選択肢へと近づけるため、ご注文・お支払いの利便性を高めるアプリの導入を行いました。本導入によって、より多くの皆さまにご利用をいただき、ドローン配送の現在地と利便性をご体感頂く機会とできれば幸いです。今後は、五島市内に実店舗を持たない企業様との連携の可能性についても検討をしていければと考えております。

また、本取り組みを通じ、ドローンによる食品・日用品配送の事業モデルの検証を行い、他地域への展開に向けた知見の蓄積を図ってまいります。

【そらいいな株式会社について】

代表者：代表取締役 土屋 浩伸

事業拠点：長崎県五島市下大津町７０８-２９

事業内容：ドローン物流サービス事業

設立：２０２１年４月

ウェブサイト：https://sora-iina.com/

【ドローン配送実績（※25年12月26日現在）】

飛行実績：3,300回・300,000km超（22年1月~）

活用するドローンの概要１.活用するドローンの概要２.