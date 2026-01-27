2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/3(火)のスペシャルウィーク企画は・・・

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月3日（火）の主な放送内容はこちら！

大島由香里 BRAND-NEW MORNING

2月3日（火）5：00～6：30

2月3日（火）はAKB48結成20周年の武道館コンサートにも出演した篠田麻里子さんをゲストにお迎え。

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で3名の方にさいたまグルメをプレゼント！

メールアドレス：bn@tbs.co.jp

パンサー向井の＃ふらっと

2月3日（火）8：30～11：00

前回のスペシャルウィークで好評だった「#むかいの選び方」第2弾！

「#むかいの選び方～ぬり-1 グランプリ～」を開催します。

向井慧に「美味しいパンも食べて欲しい！」という想いを持つ番組ゆかりのメンバーが、オススメのパンに塗る一品を毎日紹介！最も美味しいモノは何なのか！？パンに塗るものＮｏ.１＝「ぬり-1グランプリ」を決める熾烈な戦いが幕を開けます。

期間中メッセージをくれた方の中から抽選で30人の方に、グランプリに輝いた商品をプレゼント！

投稿フォーム：https://www.tbsradio.jp/articles/flat-toukou/

ジェーン・スー 生活は踊る

2月3日（火）11：00～14：00

休息だってやり方が大切。この1週間で休み方をアップデート！スペシャル企画「カラダを休める！脳を休める！生活は上手に休んで踊る！」と題し、「休み方の知恵」を各分野の専門家が伝授。

2月3日（火）は、お風呂のプロ・早坂信哉先生をゲストにお迎えします。

メッセージを送ってくださった方の中から毎日5名様に、まるでゴリラに掴まれるような強さで体をケアする「ゴリラシリーズ」の中から1商品をプレゼント！

メールアドレス：so@tbs.co.jp

こねくと

2月3日（火）14：00～16：50

『こねくと』では「真冬のこねくとフェスティバル」を開催します。

2月3日（火）のゲストは爆笑問題の太田光さんです。

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で『パートナーが選ぶ2026年ベストバイな逸品』をプレゼント！

メールアドレス：connect@tbs.co.jp

アフター6ジャンクション2

2月3日（火）20：00～22：00

「《スーパー戦隊》50年間ありがとうウィーク！！」を開催します。

2月3日（火）は、特撮ライターのガイガン山崎さんとアーティストのタカハシヒョウリさんをお迎えし、「一緒に悪だくみしたい悪の組織」・「悪の組織ソング」を決める【ひとり総選挙】をお送りします！

メールアドレス：utamaru@tbs.co.jp

アルコ＆ピースのD.C.GARAGE

2月3日（火）24：00～25：00

スリムクラブの内間政成さんがゲスト出演！

相撲では真栄田さんに負けて脱臼した平子さんが、これだったら真栄田さんに勝てるんじゃないかと思うコト（スポーツ、格闘技、遊びなどなど）をリスナーから募集し、内間さんにどちらが勝ちそうか判定してもらいます。

メールアドレス：dcg@tbs.co.jp

※上記のメッセージテーマは1月25日（日）に締め切りました。

お楽しみに！