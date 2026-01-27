「スープは飲み物」という常識を覆す。スプーンが沈まないほど具材が詰まった、店内でコトコト煮込む「完全自家製」スープ3種が誕生！

株式会社エーキャンバス

2026年1月28日、株式会社エーキャンバスが運営する飲食店DELISH KOSO（所在地：東京都港区三田3-1-19 第12シグマビルディング三田1階、代表取締役：杉江 創）は、冬の寒さや乾燥で乱れがちな心身を内側から整える「主役級・具沢山」温活スープ３種をリリースいたします。新商品の詳細は、https://www.instagram.com/delishkoso/ にてご覧頂けます。配達圏内の方は、UBER EATSでもご購入可能です。

商品概要

「同じ金額を払うなら、心から満足できる質の高いものを食べたい」という物価高の中での食のニーズに応え、北海道産ほたてや塩麹に漬け込んだ国産豚などの厳選素材を惜しみなく使用。低糖質でありながら、これ一杯で心もお腹も満たされる、サラダ専門店ならではの満足度の高いスープを追求しました。

【新商品の３つのこだわり】

1.「液体より具が多い」常識破りのボリューム感

器の底までゴロゴロとした具材が詰まった、まさに「食べる」スープ。

圧倒的ボリュームで、スープを脇役からランチの主役へと引き上げます。

2. 店内の鍋でコトコト煮込む、こだわりの「自家製」

業務用のスープベースは使わず、店内で一つひとつ丁寧に調理。

塩麹で旨みを凝縮した国産豚や、甘みの強い北海道産ほたてを贅沢に使用し、厳選素材本来の出汁が溶け出した濃厚なスープは「雑味のない、深い味わい」を実現しました。

３.「低糖質・高満足度」で午後のパフォーマンスを最大化

冬の寒さで冷えた身体を芯から温めつつ、糖質を抑え、不足しがちなタンパク質や野菜を効率よくチャージ。しっかり食べた満足感はありながらも食後の眠気を防ぎ、午後の活動を軽やかにサポートする「温活ランチ」です。

商品詳細

・塩麹豚と粗挽きソーセージのコク旨ポトフ

国産豚を塩麹で一晩じっくり熟成させ、柔らかさと旨みを極限まで引き出しました。発酵の力とゴロゴロ野菜の出汁が溶け込んだ、身体の芯から温まる一杯です。

・北海道産ほたてのクラムチャウダー

北海道産ほたての旨みが溢れ出す、海の贅沢を凝縮したスープ。濃厚なクリーミーさとたっぷりの具材が織りなす極上の充足感。

・10種の具沢山ミネストローネ

サラダ専門店だからこそできる、多種多様な野菜を限界まで詰め込んだ一品。トマトのリコピンと溢れんばかりの野菜の甘みが、内側からのコンディションを整えます。

今年から販売中のサンドイッチと合わせることで半日分の野菜が摂取できるほか、スープをMサイズにサイズアップするとセットで200g以上の野菜が摂取できるため、日頃野菜不足を感じている方にもおすすめです。

価格

商品の価格（テイクアウト税込）はこちら。

・塩麹豚と粗挽きソーセージのコク旨ポトフ S \690 M \890

・北海道産ほたてのクラムチャウダー S \790 M \990

・10種の具沢山ミネストローネ S \590 M \790

【セットメニュー】

サンドイッチセット \1130～

スムージーセット \1140～

ミニアサイーセット \1180～

ミニサラダセット \1220～

季節のフルーツセット \980～

キャンペーンも随時実施しています。

今後の展開

DELISH KOSOでは産地直送のフルーツをはじめ、酵素入りのアサイーボウルやスムージー、スーパーフードサラダボウルなど健康食材にこだわった食事を提供しています。バレンタイン期間限定アサイーボウルのほか、ランチにぴったりなメニューを販売予定です。

担当者コメント

DELISH KOSO／店舗マネージャー 後藤 美輝

凍えるような日に、ふと食べたくなる。そんな冬の定番であるスープを、DELISH KOSOらしく圧倒的な具材量でアップデートしました。忙しい毎日の中でも、この一杯を食べる時間だけは自分を大切にするセルフケアの時間にしてほしい。そんな願いを込めて、低糖質で体に優しく、かつ最高に満足できるような仕上がりにしました。物価高の今だからこそ、自分を労る贅沢な一杯を体感していただきたいです。