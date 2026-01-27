トライアングルエヒメ2.0 HoteKan実装知見共有会を開催

株式会社FRINGE

宿泊施設向けの施設管理アプリ「HoteKan（ホテカン）」を開発する株式会社FRINGE（東京都港区、代表取締役：苅谷治輝）は、「トライアングルエヒメ2.0 HoteKan実装知見共有会」を令和8年2月3日（火）、 ANAクラウンプラザホテル松山にて開催いたします。

道後温泉旅館協同組合の道後プリンスホテル、愛媛ホテル協会のホテルアビス松山、愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合の宝荘・椿館グループとそれぞれ発表いただき、各宿泊施設の皆様にご参加いただき、協会の垣根を超えた業界全体での施設管理におけるDXノウハウを提供できればと考えております。

このイベントは、愛媛県のデジタル実装加速化プロジェクト「トライアングルエヒメ2.0」の知見共有会です。愛媛県内でもトライアングルエヒメを通じて、HoteKanを導入いただいている施設は30を超え、様々な工夫を凝らして活用いただいております。DXツールを自施設カスタマイズしてとことん使い倒せるような工夫を本会にて共有できればと考えております。（※本共有会は、導入を強いるご案内ではありません。あくまでDX情報の提供です。）

TRY ANGLE EHIME（トライアングルエヒメ）： https://dx-ehime.jp/

プログラム内容

（１）開会挨拶（愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長）

（２）趣旨・HoteKan概要説明

（３）HoteKanの様々な活用方法の紹介

１．道後プリンスホテル

２．ホテルアビス松山

３．宝荘・椿館グループ

（４）HoteKan新機能「点検機能（年間計画表連動）」の紹介

（５）修繕データのAI分析

（６）閉会挨拶（愛媛県ホテル協会 会長）

イベント詳細

HoteKanについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9074/table/11_1_1649b50b59f1515cbafa9e67d3a2441f.jpg?v=202601271051 ]

HoteKanは、客室などの故障内容のやり取りを清掃スタッフ、フロントスタッフ、修繕業者まで含めて行うことができます。そのため、発見から解決までのスピードが格段に上がります。また見積書や修繕前／解決後の写真、動画などもデータとして保存されるため、同様なケースが起きた場合、検索から見つけ、誰でも対応できるようになります。また新たに追加された「点検機能」によって法定点検、定期清掃、設備更新なども全て一元管理できます。

HoteKan： https://www.hotekan.com/

株式会社FRINGE

企業名：株式会社FRINGE

代表者：苅谷治輝（代表取締役）

本社所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 Win青山ビルUCF917号

設立：2011年5月12日

事業内容：HoteKanのアプリ開発

コーポレートサイト： https://fringe.co.jp/