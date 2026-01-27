MOMI&TOY′S と BAGEL & BAGEL が共同店舗を出店！「MOMI&TOY′S / BAGEL & BAGEL 泉パークタウンタピオ店」が２月２日 (月) にオープンいたします
株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営するクレープブランド「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」の「MOMI&TOY'S 泉パークタウンタピオ店」がリニューアル、同社が運営するベーグルブランド「BAGEL & BAGEL（ベーグル アンド ベーグル）」と共同の「MOMI&TOY'S / BAGEL & BAGEL 泉パークタウンタピオ店」として、2026年２月２日（月）にオープンいたします。
オープンを記念して、２月２日（月）からお得なセールを開催いたします。
「泉パークタウン タピオ」は仙台市にある泉パークタウンの中心部に位置し、バラエティ豊かな約80
店舗からなる大型ショッピングモールです。
今回のリニューアルでは「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」のスイーツに加え、新たに「BAGEL & BAGAL（ベーグル アンド ベーグル）」のベーグル・マフィンも登場。小さなお子様からご年配の方まで幅広い世代の皆さまにお楽しみいただける、特別な店舗に生まれ変わります。
■オープン記念セール１. ベーグル ７個セット 1,795 円（税込）
リニューアルオープンを記念し、お得なセットを販売いたします。
【お好きなベーグル７個セット 1,795 円（税込）】
【販売期間】2026 年２月２日（月）～ 2026 年２月８日（日）
■オープン記念セール２. いちごバナナチョコホイップクレープ 600 円（税込）
「MOMI&TOY'S（モミアンドトイズ）」で大人気の「いちごバナナチョコホイップ」を、特別価格でご提供します。
【日程】2026 年２月２日（月）～ 2026 年２月８日（日）
※トッピングは別料金
■プレゼントキャンペーン
リニューアルオープンを記念し、1,500 円（税込）以上お買い上げのお客様に先着順で MOMI&TOY'S オリジナルグッズをプレゼントいたします。
【日程】2026 年２月２日（月）～ なくなり次第終了
■店舗情報
【店舗名】 MOMI&TOY'S / BAGEL & BAGELL 泉パークタウンタピオ店
【住所】 〒981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡 6-5-1 泉パークタウンタピオ 南館 2F
【営業時間】10:00～20:00（L.O.19:45）
【電話番号】022-355-6511
【定休日】 施設に準ずる
■MOMI&TOY'S について
パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という想いから作った本格的なクレープショップです。
一般的なクレープとの大きな違いはその生地にあり、モチモチした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、スポンジケーキ を薄皮にして何層にも重ねたような、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感が特徴です。
MOMI&TOY'S公式サイト https://momiandtoy.com/
■BAGEL & BAGELについて
ベーグルは、小麦、水、練り込み素材等のシンプルな材料から出来ています（プレーン）。
北米を主産地とした厳選された小麦を使用していますので、噛むほどに口中に広がるうまみとほのかな甘さのハーモニーが楽しめます。
また、一般的なベーグルはハードタイプですが、BAGEL & BAGELのベーグルは独自の製法でつくられており、その食感は“しっとり＆もちもち”。お子様でも食べやすく、時間が経っても硬くなりにくいのが特長です。
BAGEL & BAGEL公式サイト https://bagelbagel.jp/
■株式会社アルテゴについて
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング
代表取締役社長：檜垣 周作
事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業
店舗数：69店舗（2025年12月31日現在）
（BAGEL & BAGEL 28店舗、MOMI&TOY'S 31店舗、CrepesFamilia 6店舗、他 4店舗）
URL：https://altego.jp
■株式会社JFLAホールディングスについて
事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営
URL：https://j-fla.com