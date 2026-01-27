SIGNATEの生成AI研修が「組織を変える」起爆剤に。日本森林技術協会、トップランナー層で業務時間10%超の削減を達成

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、一般社団法人日本森林技術協会（以下「日林協」）に対し、実践的な生成AIワークショップ研修を実施いたしました。本研修をきっかけに、日林協では職員主導の「内製研修」や「効果測定アプリの開発」など自律的な活用が進み、導入初月で大きな成果を上げています。

■事例のご紹介

事例詳細URL： https://cloud.signate.jp/cases/jafta(https://cloud.signate.jp/cases/jafta)

■ 背景

日林協では、生成AIの活用に関心を持っていたものの、単なるツール導入で終わらせず、組織全体で効果的に活用するための「推進力」が必要とされていました。 そこで、基礎知識だけでなく「実務への落とし込み」や「プロンプト設計」を習得し、受講者が推進リーダーとなることをゴールとしたSIGNATEの研修プログラムを導入いただきました。

■ 成果： 研修が「自走」のきっかけに

SIGNATEの研修実施後、日林協では以下のような自律的な動きが生まれ、具体的な成果につながっています。

上位層で約11%の業務時間を削減 研修受講者を中心に利用を開始し、導入初月だけで合計287時間の業務削減を記録。特に活用が進んでいる上位10名の平均では、約11%もの業務時間削減を実現しました。今年度の全社目標である「10%削減」も視野に入る順調なスタートを切っています。

研修内容を活かした「内製研修」の実施 SIGNATEの研修で得た「実業務への落とし込み」という視点を活かし、職員自身が講師となる内製研修を3回実施。統計解析用のダミーデータ作成や、海外インターン生への対応（翻訳）など、専門業務から一般業務まで幅広く活用が浸透しました。

効果の「見える化」と横展開 削減効果を報告するアプリを自作し、プロンプトを共有する仕組みを構築。メール添削などの汎用的な活用法は「GPTs」化して社内展開するなど、組織全体でナレッジを共有する文化が醸成されました。

■ 担当者様のコメント

「SIGNATEさんの研修は非常に有意義で、あれをきっかけに組織的な活用が一気に進みました。『自分たちの業務にどう活かすか』という視点が今の活動の礎になっており、職員が自発的に『これも効率化できるかも』と考えるようになっています。」 （一般社団法人日本森林技術協会 金森様）

