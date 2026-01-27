EC運用のプロフェッショナルサービス「Cafe24 PRO」が、動画コマース機能「YouTube ショッピング」との連携を開始

CAFE24 JAPAN株式会社

グローバルで200万ブランドが利用するECプラットフォーム「Cafe24（カフェ24）」を運営するCAFE24 JAPAN株式会社（本社：代表取締役：李 在碩、東京都港区、以下「Cafe24」）は、ブランドのネットショップ構築・運営を総合的に支援するプロフェッショナルサービス「Cafe24 PRO」において、動画配信プラットフォーム「YouTube」内におけるEC機能である「YouTube ショッピング」との連携を開始したことをお知らせします。

本機能連携により、「Cafe24 PRO」を利用した際、YouTube動画コンテンツを視聴しながら、顧客がダイレクトに商品を購入できる環境を提供することが可能になります。Cafe24は、コンテンツとコマースが融合した次世代のショッピング体験を普及させ、ブランドのさらなる事業拡大とグローバルな成長を後押しします。

■動画コマースの加速と導入のハードル

近年、EC市場において動画コンテンツを活用したライブコマースや動画マーケティングの重要性が急速に高まっています。YouTube ショッピングは、動画やライブ配信を見ながら商品を直接閲覧して購入できる強力な機能ですが、その導入には商品データの連携やタグ設定など、専門的な技術対応が必要となるケースが少なくありません。また、日本国内において本機能に対応しているECプラットフォームはまだ限られており、多くのブランドにとって導入のハードルとなっていました。

■「Cafe24 PRO」×「YouTube ショッピング」で実現すること

「Cafe24 PRO」は、ECサイト構築から運営、販促までを、経験豊富な専門家が代行・支援するサービスです。今回の連携により、Cafe24 PROを利用するブランドは、複雑な設定を気にすることなく、世界中の数億人のユーザーを対象とするYouTube ショッピングを活用した販売チャネルの拡大が可能となります。

■Cafe24について

- 動画と連動した商品表示による購買機会の拡大YouTubeの動画、ショート動画、ライブ配信などのコンテンツ内に、紹介している商品をタグ付けして表示させることが可能です。これにより、視聴者は動画を見ながら商品情報を確認し、関心が高まったタイミングで購入ページへ進むことができます。コンテンツへの没入感を保ちながら購買行動につなげることで、コンバージョン率（購入率）の向上が期待できます。- ブランド価値を高める動画連動型プロモーションYouTubeの圧倒的なリーチ力によってブランドの世界観を効果的に発信できるとともに、Cafe24 PROが提供する多様なプロモーション機能を組み合わせることで、認知獲得から購買促進まで一貫したコミュニケーション設計が可能になります。動画ならではの訴求力で、ブランドの魅力を伝え、ファン拡大と成長へ導きます。- 運営負荷を最小化するスムーズな商品管理Cafe24 PROで登録した商品情報はYouTube ショッピングへ自動連携され、重複入力や更新作業の手間が不要になります。商品管理を一元化できるため、販売チャネルの拡大にも無理なく対応できる運用環境を実現します。日々の作業を省力化することで、販売戦略やコンテンツ制作といった本来注力すべき領域へリソースを集中させることができます。

Cafe24は1999年に韓国で創立されたグローバルECプラットフォームです。グローバルで現在200万以上のブランドがCafe24を利用してネットショップを運営しています。誰でも簡単に世界市場に向けたオンラインビジネスを展開できるよう、ECソリューションや広告・マーケティングなど様々なサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：CAFE24 JAPAN株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

代表者：李 在碩

公式サイト：https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press(https://global.cafe24.com/jp?utm_source=press&utm_medium=page&utm_campaign=fgs_japan_press)



【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

CAFE24 JAPAN株式会社 広報担当

メール：press@cafe24.co.jp