自宅療養を“特別な時間”に変える―夜間・24時間寄り添うプライベート看護『グランナースあさがお』（東京都）は「コンシェルジュナース」サービスを本格始動



特に夜間や人生の貴重なお時間（24時間）に寄り添い、病院や施設では叶えにくい「その人らしい時間」を、自宅や滞在先で丁寧に支える看護を提供します。

｜背景

Ｊｇｒａｎ株式会社

高齢化の進行や在宅医療の広がりにより、「医療行為だけでなく、暮らし全体を支えてほしい」というニーズが増えています。

一方で、制度内サービスでは時間・内容・人員に制限があり、ご本人やご家族の想いが十分に反映されないケースも少なくありません。

｜コンシェルジュナースとは

『グランナースあさがお』のコンシェルジュナースは、

単なる訪問看護ではなく、

・医療的看護

・生活支援・介護

・ご本人・ご家族の想いの整理

・医師・多職種との調整

・夜間・24時間

を含め、一人ひとりに合わせてオーダーメイドで支える看護です。

「最期まで自宅で過ごしたい」「大切な行事に参加したい」「静かに、尊厳を保って暮らしたい」

そうした想いに、制度の枠を超えて寄り添います。

｜『グランナースあさがお』の特徴

・看護師が厳選された完全プライベート対応

・夜間・24時間・長時間看護にも柔軟対応

・夜間・深夜・明け方など、不安が最も強くなる時間帯の看護に強み

・富裕層・著名人・遠方からの滞在看護にも対応実績あり

・プライバシーと快適さを重視した上質な看護体験

｜現在の展開

「必要な時に、必要なだけ、信頼できる看護師がそばにいる」そんな安心を提供します。



・看取り・レスパイトケア

・遠方からの東京滞在サポート

・特別な時間（記念日・行事）に寄り添う看護

・看護師＋カメラマンの写真撮影

・外出、外泊、受診、冠婚葬祭付き添い看護

など、人生の節目に寄り添う看護として、コンシェルジュナースの役割をさらに広げていきます。

会社概要

グランナースあさがお/Jgran株式会社

事業内容：自費・プライベート看護／コンシェルジュナース

対応エリア：東京都中心・近隣県

特徴：夜間・24時間対応／完全オーダーメイド看護

【お問い合わせ】

グランナースあさがお

代表取締役：木村淳子

住所：東京都千代田九段北１-１０-３

TEL:０８０-１８３５-９３６３

URL:https://asagao-tokyo.net