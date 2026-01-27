棺桶を背負う修道女、謎に包まれた彼女の目的とは……。電撃コミックスNEXT『一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になっていたので、Sランク冒険者の僕は彼女を買って守ることにした』第4巻発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役代表執行役社長CEO：夏野剛）は、「カドコミ」で連載中の『一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になっていたので、Sランク冒険者の僕は彼女を買って守ることにした』（原作：笹塔五郎／作画：湊良弘／キャラクターデザイン：菊田幸一）第4巻を2026年1月27日（火）に発売いたします。
本作はWEB上で発表されて人気を博した同名小説のコミカライズです。
最新第4巻では棺桶を背負った謎のシスターに注目!! 明らかにタダ者ではない姿をした彼女はなぜかリュノアとアイネのことを探しており……。彼女の存在は温泉街で休息を楽しむふたりの脅威となるのか、それとも……？
また、今巻ではリュノアとアイネのイチャイチャシーンがさらに過激に!!
温泉で、はたまた洞窟で!? 様々な場所で繰り広げられるふたりの様子が気になる方は、ぜひ最新刊をお手に取ってご覧ください。
＜あらすじ＞
ラベイラ帝国の騎士たちの襲撃を跳ねのけたリュノアとアイネは、戦いで負った傷を癒すため有名な温泉街へと足を運んでいた。秘湯に浸かってリラックスしたり、新たなプレイを試してみたりと、ふたりは充実した時間を過ごす。しかし、そんな彼らの足跡を追うかのように、棺桶を背負った異様な風体のシスターが姿を現し……!?
カドコミ連載ページはこちら :
https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_AM05203096010000_68/
＜特典情報＞
【ゲーマーズ】描き下ろしブロマイド
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10857940/
【COMIC ZIN】イラストカード
https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=10041260
【メロンブックス】描き下ろしイラストカード
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3375434
【Wonder GOO】ポストカード
https://www.wonder.co.jp/benefit/schedule/comic/
※コミック特典情報：ポストカード2026年1月分紹介ページ
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
＜書誌情報＞
『一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になっていたので、Sランク冒険者の僕は彼女を買って守ることにした４』
作画：湊良弘
原作：笹塔五郎
キャラクターデザイン：菊田幸一
レーベル：電撃コミックスNEXT
発売日：2026年1月27日（火）
定価：836円（本体760円＋税）
判型：B6判
ページ数：192ページ
ISBN：978-4-04-916872-3
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000120/)
（C）Togoro Sasa／Yoshihiro Minato 2026
