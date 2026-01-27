上本町駅11号出口徒歩10秒の好立地に、プレミアム勉強空間「勉強カフェ大阪上本町ANNEX」2026年3月19日グランドオープン！

株式会社ARIA

株式会社ARIA（本社：大阪市西区、代表取締役：荒井 浩介）は、2026年3月に、大阪市天王寺区・上本町駅前に『勉強カフェ大阪上本町ANNEX｜自習室よりも勉強カフェ』をオープンいたします。本施設は、上本町駅11号出口から徒歩10秒という立地に、約100坪・完全個室31室（自由席19室／鍵付き指定席10室／予約可能個室2室）と、全席デスク幅150cm以上のカフェラウンジを備えた、当社運営の勉強カフェの中で最大規模の会員制ラーニングスペースです。

店内は、『BGMが流れ開放感のあるカフェラウンジ』『音読・Web会議も可能な完全個室ブース』『勉強会などが開催可能なコミュニティルーム』の3つのエリアに分かれており、月額会員様・ビジター様ともに、その日の目的や気分に応じて自由に使い分けていただけます。さらに、電源・Wi-Fi・複合機・防犯カメラに加え、無料のドリンク・軽食やシャワー室・パウダールーム、マッサージチェア等を備えたコンディショニングルームもご用意し皆様の勉強生活をあらゆる面でサポートいたします。また、全時間にコンシェルジュが常駐し、目標達成のサポートや、受験生の親御様をはじめ安心して通っていただける環境整備をいたします。

＜勉強カフェとは＞

勉強カフェは、全国35店舗以上を展開し創業から17年運営する延べ30,000人を超える利用実績を持つ、会員制ラーニングスペースです。自習や資格取得にとどまらず、学び直し・リスキリング・テレワークなど「主体的に学び続けるライフスタイル」を支える場として、設備にこだわった勉強スペースでの自習はもちろん、勉強を様々な角度からサポートするプログラムや企画など、従来の自習だけにとどまらない、広い学びの場をご用意しています。

※「勉強カフェ(R)」は株式会社ブックマークスの登録商標です。

＜上本町ANNEXならではの特徴＞

1．全時間コンシェルジュ常駐で、皆様の目標達成をサポート。いつでも安心・快適な環境整備。

通常の自習室は基本的に無人で運営されています。上本町ANNEXでは全時間にコンシェルジュが常駐し、いつでも安心して通っていただける環境整備のほか、皆様の目標が達成されるようサポートを行います。イベントやプログラムを通じて、会員様同士のマッチングも行い勉強コミュニティとしての価値も高めていきます。

2．完全個室31室×全デスク幅150cm以上（通常は80cm～90cm程度で倍）周囲が気にならない自分だけのプライベート空間で集中＆リラックス。ゲスト同伴も可能。

勉強カフェの中で最大の約100坪の面積を有し、完全個室は計31室をご用意。全席個別空調で快適な温度に設定可能。机サイズは150cm～最大180cmとゆとりある設計。自由席（19室）に加え、鍵付き指定席（10室）は荷物を置いたままの利用や郵便受け取り・ゲスト同伴も可能で、シェアオフィス的用途としてもご利用可能です（登記は不可となります）。予約可能な個室は、アポイントや面談、確実に集中したい日にお役立ちいただけます。よりプライベートな空間を確保したいニーズは年々増えており、勉強場所として実現しました。半個室の自習室が現存する自習室を多く占める中、完全個室を指定席のみならず自由席でも実現しています。

３．通いたくなるから習慣になる、開放感ある「カフェラウンジ」と勉強会などにも使えるコミュニティルーム

あえてBGMを流すカフェラウンジは、開放感の中でリラックスして学べる空間。勉強場所にありがちな閉塞感を感じさせない、広々としたオープンスペースを確保することで、個室との使い分けを実現しています。さらには、勉強会などを開催できるコミュニティルームも併設し、学びの仲間づくりや小規模なセミナーやワークショップにも活用いただけます。

4．無料のドリンク・軽食に加え、シャワー／パウダールーム／マッサージチェア等の付帯設備が充実

豆から挽くコーヒー等のドリンクやデニッシュなどの軽食を無料で提供し、集中力の持続を後押しします。さらに、無料のシャワー室、パウダールーム、マッサージチェア等を備えたコンディショニングルーム、複合機（スキャン・カラーコピー可）、学びと仕事を「無理なく継続する」設備をワンフロアに集約しています。

【取材のご相談】

開業前/開業後の内覧・撮影・体験取材、代表インタビューのご相談を承ります（写真素材の事前提供も可能です）。お問い合わせ先までご連絡ください。

弊社店舗を取材いただいた動画がYouTubeで470万回再生を記録するなど、反響をいただいております。（【人間模様】よなよな大人が勉強カフェに訪れる事情【真夜中の定点観測】ABCテレビニュース）

＜『勉強カフェ大阪上本町ANNEX』概要＞

■所在地：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-2-28 天山閣会館2階

■アクセス：近鉄「大阪上本町駅」、地下鉄（谷町線／千日前線）「谷町九丁目駅」11番出口より徒歩10秒

■URL：https://uehonmachi-annex.benkyo-cafe-osaka.com/

■オープン：2026年3月17日（火）プレオープン

2026年3月19日（木）グランドオープン

■先行入会キャンペーン第一次募集：先着30名（最長2026年1月末まで）。

特典：2026年3月分月会費無料／4月分月会費50%OFF／5月分月会費30%OFF

■営業時間：全日8:00～22:00（全時間スタッフ常駐）

■利用料金：月額会員 フルタイム34,100円／レギュラー29,700円

モーニング23,100円、完全個室指定席（1名）49,500円 ～他

一時利用（ドロップイン）1時間1,210円／終日6,050円

■設備：Wi-Fi／電源／フリードリンク／無料軽食／複合機／予約個室／シャワー室／パウダールーム／コンディショニングルーム（マッサージチェア）/モニター/防犯カメラ など

＜会社概要＞

会社名：株式会社ARIA

代表者：代表取締役 荒井 浩介

本社所在地：〒550-0011 大阪市西区阿波座1-3-18 エッグビル5F

設立：2014年8月6日

事業内容：コミュニティ型勉強スペース「勉強カフェ」の運営

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ARIA

広報担当：荒井

TEL：050-3188-9636

MAIL：arai@ariainc.biz