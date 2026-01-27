「日本の女性は、現代の自立心を体現している」VIVAIA 新クリエイティブ・ディレクターにアラン・ブアンネが就任

Pioneer ECOM Global LTD

「サステナブル x 快適さ x おしゃれさ」の三拍子が揃うピュア・ファッションやライフスタイルを届ける、シューズブランド VIVAIA(ビバイア、本社:アメリカ、代表:Jeff Chan ジェフ・チェン、以下：VIVAIA)は、2026 年からクリエイティブ・ディレクターに Alan Buanne 氏(以下：アラン・ブアンネ氏)が就任したことを発表いたします。

アラン・ブアンネ氏は、イタリアの伝統的な靴作りの技術を背景に、ロンドンのコンテンポラリーブランドからラグジュアリーメゾンまで、多彩なキャリアを持つオーストラリア出身のデザイナーです。今回の就任は、米国・欧州・日本を中心とした VIVAIA のグローバル展開を次のフェーズへと引き上げ、VIVAIAを「よりファッショナブルなブランド」へと進化させ、世界中で統一されたブランドの世界観を伝えていくための、重要な戦略人事です。

■就任の背景：ラグジュアリーの美学を「快適な靴」へ

アラン・ブアンネ氏はこれまでに、LVMH 傘下の「ニコラス・カークウッド」や「ボッテガ・ヴェネタ」のメンズデザインマネージャーとして手腕を振るい、自身のブランド「BUANNE」や共同設立した「NEOUS」でも国際的な成功を収めてきました。「VIVAIA」が持つ素材の革新性と快適さという強固な土台に、彼が培ってきたハイファッションの感性とスタイル主導の視点を融合させることで、「履き心地のためにデザインを妥協しない」というブランドの価値をさらに高めていきます。

■アラン・ブアンネ氏より：日本の女性へメッセージ

今回の就任にあたり、アラン氏は日本市場と日本の女性について次のように述べています。「日本の女性はダイナミックで常に進化しており、現代的な自立心を体現しています。家族とのつながりを深く大切にしながらも、キャリアを優先し、自分自身を第一に考えることの重要性を理解しています。彼女たちは、現代女性の精神そのものを映し出しています。」

■今後の展望

アラン氏の指揮の下、VIVAIA は単なる靴の見た目や履き心地だけでなく、「身体全体をどうサポートするか」という視点での製品開発を推進します。特に、仕事を持つ女性のライフスタイルに寄り添い、審美性と機能性の両面から女性の毎日をエンパワーメントするデザインを、2026 年より順次展開していく予定です。

■店舗情報

ハラカド店

店舗住所：150-0001

東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-harakado-store

新宿マルイ本館店

店舗住所：160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館2F

営業時間：全日11：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-0101-store

二子玉川店

店舗住所：158-0094

世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンターテラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 2F

営業時間：全日10：00～20：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-futakotamagawa-store

グラングリーン大阪店

店舗住所：530-0011

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館2F

営業時間：全日11：00～21：00

URL：https://vivaia.jp/pages/vivaia-x-grandgreenosaka-store

■アラン・ブアンネ氏 プロフィール

オーストラリア生まれ。イタリアとペルーにルーツを持つ。 フィレンツェの名門ポリモーダで学び、巨匠ロベルト・ウゴリーニの下で伝統的な靴作りを習得。2012 年よりロンドンのニコラス・カークウッドに参加。その後、ウィメンズブランド「NEOUS」を共同設立し、Net-a-Porter や Harrods などで展開。ボッテガ・ヴェネタのメンズデザインマネージャーを経て、2020 年に自身のブランド「BUANNE」をローンチ。2023 年には Draper's の「Designer of the Year」等にノミネートされるなど、業界内外から高く評価されている。

■VIVAIAについて

VIVAIAは2020年6月に設立されたグローバルライフスタイルブランドです。どんな場所でも、VIVAIAのシューズを履けば、快適な履き心地で自分のスタイルを楽しむことができます。VIVAIAは、才色あふれる世界中のメンバーにより設立され、シューズに使用するリサイクル素材を調達するために、リサイクル合成繊維製品を製造・販売する多国籍企業世界的なサプライヤーであるREPERVE(R)社と提携し続けています。現在では、東京、メルボルン、シンガポール、香港に店舗を設け、世界61カ国以上で、履き心地がよい、トレンドのシューズを幅広く顧客の皆様に提供しています。

VIVAIAの「VV」と「AA」は、それぞれ先のとがったシューズを履いた二人の女性が向かい合って立っているという姿を現した文字で、二つの「I」はペットボトルを表しており、二人の女性が腰を曲げて拾い上げる場面をイメージしています。女性の優しさや繊細さが地球を守るという意味がブランド名に込められています。

【会社概要】

会社名：VIVAIA JAPAN

日本支社：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿 1001

代表：Jeff Chan（ジェフ・チェン）

VIVAIAウェブサイト：https://vivaia.jp/

VIVAIA Japan公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/vivaia.japan/