Ambientec 代表作「Turn」「Turn+」に【マリングレード】仕様登場

株式会社アンビエンテックは、新たなシリーズとして今までの生活防水IP66はそのままに、塩水に対しての耐食性を追加した”Marine Grade（マリングレード）”仕様の「Turn Stainless Steel/Brushed Gold」「Turn+ Stainless Steel/Brushed Gold」を2026年1月27日（火）に直営店舗限定で発売いたします。

photo by Yoichi Yabe

マリングレードシリーズは、アンビエンテック定番の「Turn」「Turn+」の2つの製品に、耐塩水仕様加工を施し、海辺や船上でも安心して使用していただけるように開発いたしました。マットで落ち着いた印象はブラッシュドゴールド仕上げによるもので、高級感のある質感も魅力。新シリーズの展開は、バスルームや屋外などの日常づかいに新たなシーンの選択肢を広げ、より使いやすいポータブル照明として愛着を持っていただけます。

photo by Yoichi Yabe

直営店であるAmbientec Gallery Tokyoでは、1月27日（火）～2月10日（火）の期間中にマリングレード仕様の製品を中心とした展示を開催。対象製品をご購入の方には、Ambientecオリジナルノベルティもプレゼントいたします。

【Marine Grade（マリングレード）とは？】

photo by Yoichi Yabe

マリングレードという新たな仕様は、海辺のテラス、ビーチリゾート、マリーナ、船上のデッキなどの海沿いの利用や海上でも安心して使えるように開発した特別仕様で、水中以外の過酷な環境下でも耐えうる最高レベルの生活防水防塵規格〈IP66*〉はそのままに、外装部のステンレスに特殊な表面処理を施し〈耐塩水性能**〉を徹底追求、実現。塩水に対しての耐食性、高い防水性を併せ持つことで、屋内とアウトドア、都市とマリンリゾートをシームレスにつなぎます。

*IP66(国際規格：IEC 60529、日本工業規格：JIS C 0920)を採用。

**耐塩水性能：48時間の塩水噴霧試験後に異常がないこと。ただし、塩水がかかった場合には真水で洗い流し、拭き取るなどの処置が必要となります。塩水が付着した状態で長時間放置するような条件には対応していません。

■ Turn Turn+ designed by Nao Tamura

photo by Hiroshi IwasakiTurn Stainless Steel/Brushed Gold（ターン ステンレス/ブラッシュドゴールド）

発売年月日：2026年1月27日

価格：\70,400 （税込）

光源：LED

色温度：1800～2500K

連続点灯時間（4段階調光）：LOW/150時間、MID/38時間、HIGH/12時間、EX-HIGH/5時間

材質：ステンレス、ポリカーボネート、ABS、シリコンゴムなど

充電方式：専用充電台、USB type-C

サイズ：外径 約130mm 高さ 約275mm

重さ：本体 1190g、充電台180g

Turn 商品ページURL :https://ambientec.co.jp/pages/turn-%EF%BD%8Darinegradephoto by Hiroshi IwasakiTurn+ Stainless Steel/Brushed Gold（ターンプラス ステンレス/ブラッシュドゴールド）

発売年月日：2026年1月27日

価格：\72,600 （税込）

光源：LED

色温度：1900～2500K

連続点灯時間（4段階調光）：LOW/660時間、MID/160時間、HIGH/40時間、EX-HIGH/16時間

材質：ステンレス、ポリカーボネート、ABS、シリコンゴムなど

充電方式：専用充電台、USB type-C

サイズ：外径 約130mm 高さ 約275mm

重さ：本体 1350g、充電台180g

Turn+ 商品ページ :https://ambientec.co.jp/pages/turn-plus-%EF%BD%8Darinegrade【ブラッシュドゴールド仕上げ】

ブラッシュ仕上げによる細かく均一な線状のテクスチャ（ヘアライン）が特徴で、指紋や傷が目立ちにくく、光沢が抑えられるためマットで落ち着いた印象になり、高級感のある質感です。

■ イベント概要

発売記念イベント

New Collection “ Marine Grade debut!”

期間中、Marine Gradeシリーズをクローズアップして展示いたします。

-開催期間-

1月27日(火)～2月10日(火)

※水曜定休

-開場時間-

12:00～19:00

-会場-

Ambientec Gallery Tokyo(AXISビル 2F)

所在地：

東京都港区六本木5-17-1 AXISビル 2F

03-5545-5311

【ノベルティプレゼント】

「Turn Stainless Steel/Brushed Gold（ターン/ステンレスブラッシュドゴールド）」

「Turn+ Stainless Steel/Brushed Gold（ターンプラス/ステンレスブラッシュドゴールド）」

いずれかをご購入の方に、製品と同じStainless Steel/Brushed Gold製の”Ambientecオリジナルペーパーウェイト（非売品）”をおひとつプレゼント。ペンホルダーにもなる2way仕様です。

※数量限定、無くなり次第終了となります。

※直営店舗（Gallery Yokohama,Tokyo）でお買い上げいただいた方限定のプレゼントとなります。

舵社発刊 海のライフスタイル誌[SeaDream]Vol.41号

2/13発売号にてMarine Gradeの記事が掲載されています。

舵社公式ページ :https://www.kazi.co.jp/index.html

2009年7月 株式会社アンビエンテック設立。

水中撮影機材の開発製造という技術的バックグラウンドを持つ、異色のポータブル照明ブランド。 良質なものをできるだけ長く愛用したいというユーザーに向けた設計開発思想は、独自のLED制御技術で高品位な灯りを実現するだけではなく、使用する素材の質感や実力派デザイナーを起用した個性的なデザインにも表れている。 日本発の世界的ブランドを目指すため新作発表の場をヨーロッパに移し、2021年コロナ禍のミラノサローネ特別展・スーパーサローネでは日本から唯一の出展企業となった。

WEB ambientec.co.jp(https://ambientec.co.jp/)

IG @ambientec_official(https://www.instagram.com/ambientec_official/)