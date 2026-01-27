「キャラis」発キャラクター「メロコーン」の限定プライズ！ 1月30日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）から生まれたキャラクター「メロコーン」のプライズゲーム用景品「メロコーン ぬいぐるみマスコット」を、1月30日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。

◆詳細はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#melocorn

◆展開店舗はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/260130merokon.pdf

◆メロンソーダから生まれたメロいユニコーン「メロコーン」

メロンソーダをひっくり返したら生まれたメロいユニコーン。

タテガミはふわふわで甘い香り。夢見る瞳はシュワシュワと輝いています。

ふわふわなしっぽがかわいい(ハート)頭のソフトクリーム、コーン、チェリーがチャームポイントの「メロコーン」がぬいぐるみマスコットになって、当社限定でプライズ化！メロンソーダとブルーソーダの全2種を展開いたします。

https://charaise.jp/character/detail/7574

(C)︎ぽよ星/キャラis

「メロコーン」プライズゲーム用景品 概要

景品：メロコーン ぬいぐるみマスコット 全２種

展開期間：2026年1月30日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「メロコーン」 プライズゲーム用景品

メロコーン ぬいぐるみマスコット 全2種

たて約10cm

ボディにはソーダのシュワシュワがプリントされています。メロンソーダとブルーソーダの2種類。

●プライズ化を記念したキャンペーンを開催！

イオンファンタジー公式LINE配信のクレーンゲーム１回無料クーポンをプレゼント！

イオンファンタジー公式 LINE をお友達登録しているお客さまに、「メロコーン」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」を配信いたします。

LINEクーポン配信予定日：2026年1月29日（木）

クーポン有効期間：2026年1月30日(金)～２月11日(水)

※1/28(水)までにLINEのおともだちを登録がお済の方にクーポンが配信されます。

※リッチメニューの「クーポン一覧」よりご確認いただけます。

※「メロコーン」が対象のクレーンゲームが1回無料になります。

※クーポンのご利用は 1アカウント1回限りです。

一部対象外の店舗がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

LINE 友だち登録用URL:https://lin.ee/HrD7BMC

●「メロコーン」のTシャツがAmazonに登場

「Amazon」にて「メロコーン」やキャラ is 発のキャラクターたちのグッズを展開中です。

販売ページはこちら：メロコーン メロンソーダTシャツ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHX8MP3B?_encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_5FZZY7R9RGW92GM6PS7Q&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_5FZZY7R9RGW92GM6PS7Q&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_5FZZY7R9RGW92GM6PS7Q&customId=B0FJL1Q6SD&customizationToken=MC_Assembly_1%23B0FJL1Q6SD&th=1&psc=1)・メロコーン ブルーソーダTシャツ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHXQ9JLM?_encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_7W1QD0M70EBF8PMDVRPC&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_7W1QD0M70EBF8PMDVRPC&social_share=cm_sw_r_cp_ud_dp_7W1QD0M70EBF8PMDVRPC&customId=B0FJKL4LWG&customizationToken=MC_Assembly_1%23B0FJKL4LWG&th=1&psc=1)

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■「ぽよ星」 プロフィール

現役大学生のクリエイター

X：https://x.com/kosumo_o

●キャラisとは

キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。

オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：https://charaise.jp/inquiry

公式HP：https://charaise.jp/

公式X：https://x.com/charaise_of

公式Instagram: https://www.instagram.com/charaise_of/

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。