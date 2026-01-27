Securify、Japan IT Week【名古屋】 2026 の「情シス応援パビリオン」に出展

株式会社スリーシェイク

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年2月25日（水）～27日（金）にポートメッセなごやで開催される、「Japan IT Week【名古屋】 2026」内の「情シス応援パビリオン」に統合セキュリティプラットフォーム「Securify（セキュリファイ）」のブース出展が決定したことをお知らせします。



ブースでは、持続可能なセキュリティ対策を実現する統合セキュリティプラットフォーム「Securify」のデモンストレーションをご覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 「Japan IT Week【名古屋】 2026」 開催概要

名称：Japan IT Week【名古屋】

主催：RX Japan 合同会社

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）

開催時間：10:00～17:00

開催場所：ポートメッセなごや 第1展示館（名古屋市港区金城ふ頭2-2）

出展詳細：小間番号 P8

参加方法：以下、公式サイトよりお申し込みください。

「Japan IT Week【名古屋】 2026」公式サイト：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■Securify（セキュリファイ） とは

「Securify」 は、IT資産の棚卸しと脆弱性診断を通じたリスク評価のサイクルを可能にし、持続可能なセキュリティ対策を実現する統合セキュリティプラットフォームです。

サービスURL：https://www.securify.jp/(https://www.securify.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_securify_japan_it_week_nagoya_20260127&utm_content=)

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS / Google Cloud / Kubernetes に精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビッグデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル7F

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営( https://sreake.com/ )

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営 ( https://www.securify.jp/ )

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営 ( https://reckoner.io/ )

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営 ( https://relance.jp/ )

会社HP ：https://3-shake.com/