キャンペーン開催店舗限定のグッズを発売！　センチメンタルサーカス「ぬくもり泡沫シャボンの夜に」キャンペーン

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、センチメンタルサーカスの新テーマ『ぬくもり泡沫シャボンの夜に』の商品が2月より発売されることに際し、一部店舗(※)でキャンペーンが実施されることをお知らせします。

※大丸藤井セントラル(札幌)/上野ヤマシロヤ/アニメイト池袋本店/リラックマストア（吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店・福岡パルコ店）

『ぬくもり泡沫シャボンの夜に』はセンチメンタルサーカス第39弾の新テーマで、昨年の15周年の旅を経て、頑張ってきたシャッポを労うバステーマです。多数の限定商品や、各店舗限定のノベルティグッズのプレゼント、特別な装飾が施されたコーナーなどご用意していますので、ぜひご来店ください。

■センチメンタルサーカスとは

主人公は捨てられていたぬいぐるみのシャッポ。

街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、

夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。

今夜も不思議な仲間が集まって、ショータイムのはじまり はじまり。

詳しくは▼

https://www.san-x.co.jp/character/detail/?code=SEC

●センチメンタルサーカス公式X：https://twitter.com/Senti_official

今回のストーリーやグッズなどの最新情報を配信中！ぜひチェックしてくださいね♪

センチメンタルサーカス『ぬくもり泡沫シャボンの夜に』特設サイト▽

https://www.san-x.co.jp/sentimental/campaign/utakata_shabon/

アイテム一例

※商品の品揃えは店舗によって異なります。予めご了承ください。

アニメイト池袋本店 4F

＜開催概要＞

「ぬくもり泡沫シャボンの夜にキャンペーン」inアニメイト池袋

開催場所：アニメイト 池袋本店

開催期間：2026年2月7日(土)～3月1日(日)

内容：限定商品、限定ノベルティ、サイン色紙展示、特別装飾コーナー

★☆限定販売商品☆★

サイン入りカード付ぬいぐるみの抽選販売を実施。

デザイナーの直筆サイン入りのカードがついたぬいぐるみを数量限定で発売します。

発売日：2026年2月7日(土)

詳細▼

https://www.animate.co.jp/news/36552/

商品名：ぬいぐるみセット 価格：4,950円（税込）

★☆限定ノベルティ☆★

センチメンタルサーカス商品お買い上げ税込1,100円ごとに「ステッカー」を1枚プレゼント。

アニメイト池袋本店限定のデザインのホログラム加工がキラキラかわいいステッカーです。

全４種の中からランダムでプレゼントいたします。

※ノベルティは関連商品を税込1,100円お買い上げごとに1枚、税込4,400円お買い上げで最大４枚までの配布となります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

東京・上野 ヤマシロヤ地階売場

＜開催概要＞

『くつろぎ一夜inヤマシロヤ』

開催場所：東京・上野 ヤマシロヤ地階売場

開催期間：2026年2月7日(土)～

時間：10:00～21:30（店舗営業時間に準じます）

内容：限定商品、限定ノベルティ、サイン色紙、特別装飾コーナー

※開催期間・営業時間は状況により変更される場合がございます。公式HPをご確認ください。

★☆限定販売商品☆★

サイン入トレーディングカード付ぶらさげぬいぐるみを抽選販売。デザイナーの直筆サイン入りのトレーディングカードがついた、ぶらさげぬいぐるみを数量限定で発売します。

発売日：2026年2月7日(土)

詳細▼

https://e-yamashiroya.com/event/54362/

商品名：ぶらさげぬいぐるみ2体セット(あわあわシャッポ・洗いたてシャッポ) 価格：4,400円(税込)

★☆限定ノベルティ☆★

センチメンタルサーカス商品お買い上げ税込1,100円ごとに「ステッカー」を1枚プレゼント。

ヤマシロヤ限定のデザインのホログラム加工がキラキラかわいいステッカーです。

全４種の中からランダムでプレゼントいたします。

※ノベルティは関連商品を税込1,100円お買い上げごとに1枚、税込4,400円お買い上げで最大４枚までの配布となります。

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

大丸藤井セントラル

＜開催概要＞

『ぬくもり泡沫シャボンの夜にキャンペーン』

開催場所：大丸藤井セントラル

開催期間：2026年2月7日(土)～3月1日(日)

内容：限定商品、限定ノベルティ、サイン色紙展示、特別装飾コーナー

★☆限定販売商品☆★

サイン入トレーディングカード付ぬいぐるみを抽選販売。

デザイナーの直筆サイン入りのトレーディングカードがついたぬいぐるみM(シャッポ)を数量限定で発売します。

発売日：2026年2月7日(土)

詳細▼

https://www.daimarufujii-central.com/post/blog260127-1

商品名：ぬいぐるみ M（シャッポ 泡沫シャボン） 価格：4,950円（税込)

★☆限定ノベルティ☆★

センチメンタルサーカス商品お買い上げ税込1,100円ごとに「ステッカー」を1枚プレゼント。

大丸藤井セントラル限定のデザインホログラムの加工がキラキラかわいいステッカーです。

全４種の中からランダムでプレゼントいたします。

※ノベルティは関連商品を税込1,100円お買い上げごとに1枚、税込4,400円お買い上げで最大４枚までの配布となります。

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

リラックマストア

（吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店・福岡パルコ店）

＜開催概要＞

センチメンタルサーカス「ぬくもり泡沫シャボンの夜に」キャンペーン

開催場所：リラックマストア（吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店・福岡パルコ店）

開催期間：2026年2月14日(土)～

内容：限定商品、限定ノベルティ

※店舗の状況によっては、予告なく整理券の配布等、混雑緩和の為の対策を行う可能性がございます。

※別途お知らせがある場合は、リラックマストア＆すみっコぐらしshop公式X(@_rks_official) 等でご案内いたします。

リラックマストア＆すみっコぐらしshop公式Xはこちら→https://twitter.com/_rks_official

★☆サイン入りぬいぐるみ抽選販売★☆

直筆サインが書かれたセンチメンタルサーカス「ぬくもり泡沫シャボンの夜に」テーマのぬいぐるみを数量限定で発売します。「サイン入りぬいぐるみ」は、チケット販売サービス「LivePocket-Ticket-（ライブポケット）」事前抽選申し込みによる購入チケットにて販売いたします。

発売日：2026年2月14日(土)

販売店舗：リラックマストア吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店・福岡パルコ店

商品名：あつめてぬいぐるみ

価格：各3,850円(税込)

※事前抽選申し込みは、先着順ではございません。予約申込期間中であれば、いつ申し込まれても当選確率は同じとなります。

※予約申込の受付開始日は、アクセスが集中し、回線が繋がりにくくなる事が予想されます。

お日にち、お時間をずらしてご利用いただきますようご協力をお願いいたします。

※お一人様につき1回限りお申込み頂けます。

複数店舗での申し込みはできかねますので、いずれか1店舗を選んでお申し込みください。

複数店舗での申し込み・名義入れ替えによる重複申し込み・代理名義による申し込み等はすべて無効

とさせていただきます。

◆抽選申込料金 無料

◆抽選申込期間 2026年1月27日(火)10:00～2026年2月1日(日)23:59

◆当選発表 2月6日(金)17:00までに「LivePocket」に利用登録されたメールアドレスへ、抽選結果をご通知いたします。

◆ご購入期間 2026年2月14日(土)～2026年2月27日(金)

▼事前抽選申込の詳細、お申し込みについては、下記URLをご確認ください。

https://livepocket.jp/p/kiddy_rk_mf

★☆限定販売商品☆★

発売日：2026年2月14日(土)

販売店舗：リラックマストア吉祥寺店・原宿店・池袋サンシャインシティ店・名古屋パルコ店・大阪梅田店・心斎橋パルコ店・福岡パルコ店

※ミニアクリルスタンド(ランダム)は、1会計につき4点までの販売とさせていただきます。

★☆限定ノベルティ☆★

・ノベルティ１.

センチメンタルサーカス商品お買い上げ税込1,100円ごとに先着で「オリジナル缶バッジ」をプレゼント。

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

※デザインはお選びいただけません。ご了承ください。

※数量限定ですので、１会計につき8点までのプレゼントとさせていただきます。税込9,900円以上お買い上げの場合でも8点のプレゼントとなります。

また、お会計時にお連れ様がいる場合でも、1会計でお渡しできるノベルティは8点までとなります。

※各店舗限定デザインを含む、計10デザインになります。

※店舗限定デザインは、各店舗のみでのプレゼントとなります。

・ノベルティ２.

センチメンタルサーカス商品お買い上げ税込1,100円ごとに、先着で「ステッカー」をプレゼント。

ホログラム加工がキラキラかわいい、リラックマストア限定デザインです。全4種、どのデザインが貰えるかはお楽しみに。

※数量限定のためなくなり次第終了となります。

※デザインはお選びいただけません。ご了承ください。

※数量限定のため、1会計につき4点までのプレゼントとさせて頂きます。

税込4,400円のお買い上げで、4種類全てプレゼントいたします。

税込5,500円以上お買い上げの場合でも、4点のプレゼントとなります。

また、お会計時にお連れ様がいる場合でも、1会計でお渡しできるノベルティは4点までとなります。

★2,200円(税込)以上のお買い上げで「ステッカー」・「オリジナル缶バッジ」どちらもプレゼントします。

ステッカーのみご希望の場合は、お買い上げ金額に応じた枚数分プレゼントします。

★数量限定のため、2,200円(税込)以上お買い上げいただいてもどちらかのノベルティしかない場合がございます。予めご了承ください。

★☆～センチメンタルサーカスギャラリー in 吉祥寺～☆★

リラックマストア吉祥寺店にて2月14日(土)から、センチメンタルサーカスの原画展を開催！

特別なぬい撮りスポットも登場します。

期間：2026年2月14日(土)～2月27日(金)

開催場所：リラックマストア吉祥寺店

※最終日は17時までとなります。

※2月18日(水)はコピス吉祥寺の休館日に伴い、リラックマストア吉祥寺店もお休みとなります。

＊撮影スポット(吉祥寺店限定）＊

あなたのシャッポを撮影できる、ぬい撮り撮影スポットが設置されます。

シャッポやお気に入りのぬいぐるみを連れて、ぜひ一緒に写真を撮ってください。

★☆店舗情報☆★

＊詳しくは各店舗までお問い合わせください。

吉祥寺店 TEL 0422-29-2155

原宿店 TEL 03-3409-3431

池袋サンシャインシティ店 TEL 03-5952-5312

名古屋パルコ店 TEL 052-684-7870

大阪梅田店 TEL 06-6372-7708

心斎橋パルコ店 TEL 06-6243-0702

福岡パルコ店 TEL 092-235-7294

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

