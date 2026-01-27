ツクイ、横浜F・マリノスとのパートナーシップを継続

株式会社ツクイ

株式会社ツクイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 高畠 毅、以下「当社」）は、2月初旬に開幕する日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）の「明治安田J1百年構想リーグ」を見据え、介護・福祉とスポーツの共創を加速し、より社会的意義の高い取り組みに注力するために、横浜F・マリノス およびF・マリノススポーツクラブとのパートナーシップを継続することとなりましたのでお知らせします。

❚ パートナーシップ継続の背景

「超高齢社会の課題に向き合い 人生100年幸福に生きる時代を創る」というミッションを掲げる当社は、横浜F・マリノスの「人々や社会に“夢”と“活力”をもたらす存在になる。」というクラブ・フィロソフィーや、選手が誠実に競技と向き合い挑戦し続ける姿勢に深く共感し、2019年からパートナーとして支援を続けてきました。今回もその思いは変わらず、引き続きチームと共に歩み、横浜F・マリノスが人々や社会に感動を届ける活動をサポートしてまいります。

さらに当社は、横浜F・マリノスと共に取り組んできた「介護・福祉×スポーツ」の共創をさらに加速し、持続可能な共生社会の実現に向けたさまざまな施策を推進していく予定です。

❚ 契約期間と契約形態

- 契約期間：2026年2月1日から2026年6月30日まで- 契約形態[表: https://prtimes.jp/data/corp/49667/table/116_1_fe6dd76bdfd09c871427302cb45c28ba.jpg?v=202601271051 ]

❚ 2026年 横浜F・マリノスと共に取り組む「介護・福祉×スポーツ」の共創

●介護・福祉について学べるセミナーの開催

「日ごろ介護や福祉に触れる機会のない方々にも、その大切さを知ってほしい」――そんな思いを込めて、2025年に日産スタジアムで開催した「介助体験セミナー」や「認知症ミニセミナー」。2026年も、横浜F・マリノスとの共創により、サッカーの話題なども交えて楽しみながら介護・福祉について学べるセミナーの開催を予定しています。

▶2025年8月14日、10月9日公開 社内報記事

【横浜F・マリノス】日産スタジアムで車いすと杖を使った介助体験のセミナーを開催！(https://bridge.tsukui.net/content/368/)

【横浜F・マリノス】日産スタジアムで認知症ミニセミナーを開催！(https://bridge.tsukui.net/content/706/)

●ふれあいコーチによるサッカー教室

F・マリノススポーツクラブのコーチらが当社の介護施設を訪問して、サッカーボールを使った体操などを行い、たくさんの笑顔が生まれた「ふれあいコーチ サッカー教室」。2026年は、好評だったこの取り組みをさらに強化し、回数を増やして実施する予定です。

▶2025年12月11日公開 社内報記事

【F・マリノススポーツクラブ】ふれあいコーチによる「サッカー教室」を開催！(https://bridge.tsukui.net/content/758/)

●障がい者スポーツ支援

当社は介護・福祉の会社として、横浜F・マリノスだけでなく、横浜F・マリノスが運営する知的障がい者サッカーチーム「横浜F・マリノスフトゥーロ」の活動も支援しています。

同チームで活躍する齊藤光汰選手は、当社の特例子会社の社員でもあり、2025年には、サッカーと仕事を両立する齊藤選手の挑戦と活躍を、当社のオープン社内報でお伝えしました。

2026年も引き続き、横浜F・マリノスフトゥーロや齊藤選手への支援を通じて、障がい者スポーツの発展に貢献してまいります。

▶2025年9月11日公開 社内報記事

【ツクイ×Grasol通信】２つのフィールドを駆ける齊藤さんの挑戦に密着【横浜F・マリノスフトゥーロ】(https://bridge.tsukui.net/content/649/)

上記以外にも、横浜F・マリノスとのパートナーシップを通じて、当社のお客様や横浜F・マリノスのファン・サポーターが楽しみながら「介護・福祉」と「スポーツ」に触れる取り組みを計画しています。その様子は、ツクイグループのオープン社内報「Bridge（ブリッジ）」(https://bridge.tsukui.net/)や公式X(https://x.com/Official_TSUKUI/)、広報誌などでご紹介する予定です。

❚ 今後の展望

当社は今後も、横浜F・マリノスおよびF・マリノススポーツクラブとのパートナーシップを通じて、「介護や認知症に関する啓発活動」や「SNSを通じた情報発信」など、社会的意義のある活動をさらに拡大し、持続可能な共生社会の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

さらに、介護・福祉企業がスポーツチームを支援する意義をあらためて認識し、横浜F・マリノスフトゥーロの活動を通じて、障がい者スポーツの支援にもいっそう力を注いでまいります。

❚ 株式会社ツクイについて

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560か所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。

ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

▶株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

▶株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/