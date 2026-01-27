ナノ・ユニバースより、新しい始まりの日に、品と華やかさを提案する「2026SS Ceremony Style」が公開！
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月23日（金）にWEBコンテンツ「2026SS Ceremony Style 」を公開。
ナノ・ユニバースから、2026年春夏セレモニースタイルのご紹介。
入学式をはじめとするセレモニーシーンに向けて、ナノ・ユニバースが提案するのは、きちんと感と自分らしさを両立した大人のスタイル。品のある佇まいに、ほどよい抜け感と今らしさを添えたコーディネートで、特別な一日を肩ひじ張らず自然体で迎えてみては。
セレモニーからその先の日常まで活躍する一着が揃います。
■CONTENS
「2026SS Ceremony Style」
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260123-nu-topics-ceremonystyle (https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260123-nu-topics-ceremonystyle)
■LINE UP
■Women's Style 1
柔らかなトーンで魅せる、上品セレモニー
OUTER \23,100 tax in
SETUP \20,900 tax in
SHOES \9,900 tax in
ACCESSORY \4,400 tax in
■Men's Style 1
控えめチェックで、モダンな印象に
JACKET \18,920 tax in
KINT \12,650 tax in
PANTS \14,850 tax in
SHOES \24,200 tax in
BAG \14,850 tax in
■Women's Style 2
軽やかなレイヤードで、華やぎを添えて
GILET \15,950 tax in
TOPS \12,100 tax in
SKIRT \16,830 tax in
■Men's Style 2
ウール×シルクで、さりげない色気を
JACKET \18,920 tax in
SHIRT \11,000 tax in
PANTS \14,850 tax in
SHOES \25,300 tax in
BAG \9,900 tax in
TIE \8,470 tax in
