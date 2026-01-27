ナノ・ユニバースより、新しい始まりの日に、品と華やかさを提案する「2026SS Ceremony Style」が公開！

株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月23日（金）にWEBコンテンツ「2026SS Ceremony Style 」を公開。
ナノ・ユニバースから、2026年春夏セレモニースタイルのご紹介。

入学式をはじめとするセレモニーシーンに向けて、ナノ・ユニバースが提案するのは、きちんと感と自分らしさを両立した大人のスタイル。品のある佇まいに、ほどよい抜け感と今らしさを添えたコーディネートで、特別な一日を肩ひじ張らず自然体で迎えてみては。
セレモニーからその先の日常まで活躍する一着が揃います。



■CONTENS


「2026SS　Ceremony Style」


https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260123-nu-topics-ceremonystyle (https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260123-nu-topics-ceremonystyle)



■LINE　UP



■Women's Style 1

柔らかなトーンで魅せる、上品セレモニー








OUTER　\23,100 tax in
SETUP \20,900 tax in
SHOES \9,900 tax in
ACCESSORY \4,400 tax in





■Men's Style 1

控えめチェックで、モダンな印象に













JACKET　\18,920　tax in
KINT \12,650 tax in
PANTS \14,850 tax in
SHOES \24,200 tax in
BAG \14,850 tax in







■Women's Style 2

軽やかなレイヤードで、華やぎを添えて















GILET \15,950 tax in
TOPS \12,100 tax in
SKIRT \16,830 tax in





■Men's Style 2

ウール×シルクで、さりげない色気を













JACKET \18,920 tax in


SHIRT \11,000 tax in


PANTS \14,850 tax in


SHOES \25,300 tax in


BAG \9,900 tax in


TIE \8,470 tax in









