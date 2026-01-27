BtoBサイトの課題を整理し、改善の方向性を明確に。専門家が診断する「無料Webサイト簡易診断サービス」

株式会社タービン・インタラクティブ

株式会社タービン・インタラクティブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田伏 毅浩、以下 タービン・インタラクティブ）は、BtoB企業のWebサイト改善を支援することを目的として、SEO・操作性・離脱要因を多角的に分析する「無料Webサイト簡易診断サービス」の提供をしています。





無料Webサイト簡易診断サービス概要

近年、ウェブサイトを取り巻く環境は、デザインやユーザー行動に加え、Googleのアルゴリズムのアップデートなど、絶えず変化しています。特に最近では、AI検索（AI Overview）の出現により、この変化はさらに加速し、貴社サイトが最大限の成果を発揮できているか見直すことが重要になってきています。

本サービスは、貴社Webサイトをデータおよび専門家の知識に基づいて多角的に分析し、課題と改善点を明確化するための診断サービスです。

リード獲得の成果が決まる「量×質×成果」の3要素に注目し、貴社Webサイトへの流入数や検索キーワードなどのデータと専門家の視点を組み合わせることで、「成果につながらない理由」や「改善ポイントとその優先順位」などを客観的に明らかにします。

サービスの特徴

本サービスでは、BtoBサイト改善において特に重要な以下の3つの観点から診断を行います。

1.【量】Webサイトの強みと弱みの可視化

SEO専門ツールを用い、検索流入数やキーワードの獲得状況を競合サイトと比較分析します。

自社サイトの集客力の「現在地」を客観的に把握できます。

2.【質】ユーザビリティ評価

ユーザー視点でサイト全体を評価し、情報の網羅性・導線設計・ページ構成を検証します。

ユーザー体験（UX）を阻害している構造上の課題を洗い出し、改善の方向性を整理します。分かりやすいサイト構造へと改善するための、具体的なヒントが得られます。

3.【成果】お問い合わせフォーム評価

「エラーメッセージが不親切」「必須項目が多すぎる」といったユーザーが途中で入力を諦め離脱してしまうフォームの問題点を特定します。

具体的な問題点を知ることで、コンバージョン率を高めることが可能です。



具体的なアプローチ方法や過去の改善事例は、以下の特設ページで詳しくご紹介していますので、ぜひご参照ください。

【Webサイト診断サービス案内ページ】(https://bit.ly/4pKVAwv)

無料Webサイト診断の進め方について

01｜お問い合わせ

02｜診断結果報告会の日程調整

03｜診断の実施

04｜診断結果報告会（オンライン）

※本サービスは、専門家が個別にWebサイトを診断・分析するものです。お申し込み状況によっては、診断実施までにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



【無料Webサイト診断のお申込みはこちらから】(https://bit.ly/4q4PSWN)

会社概要

株式会社タービン・インタラクティブについて

株式会社タービン・インタラクティブは、Hakuhodo DY ONEグループに属するHubSpotソリューションパートナー企業です。



BtoB企業のマーケティング・セールス・カスタマーサクセス領域における戦略コンサルティングからWebサイト・システム構築、マーケティングオートメーション（MA）の導入・運用支援まで、一気通貫で提供しています。



1999年4月に設立、2015年には世界No.1シェアのマーケティングオートメーション「HubSpot」の国内パートナー契約を締結。2019年には「HubSpot」プラチナパートナーに昇格しています。



会社名 ：株式会社タービン・インタラクティブ

所在地 ：愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-22 桜通大津KTビル3F

設立 ：1999年4月

代表取締役：田伏 毅浩

事業内容 ：BtoBマーケティング戦略に関するコンサルティング

BtoBマーケティング業務代行・実行支援

ブランド構築・ブランド運用支援

マーケティングオートメーションの設計・実装・運用支援

Webサイトの企画設計・構築・運営

ミッション：顧客伴走型グロースパートナーとしてBtoB企業の課題解決に寄り添い、解決を目指す。

本件に関するお問い合わせ先

広報チーム：磯貝・石川

TEL：052-957-2455（平日10:00～17:00）

メール：info@turbine.co.jp

URL：https://www.turbine.co.jp/